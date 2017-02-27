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Фотогалереи

Аннексия Крыма. Как это было (фотогалерея)

25-26 февраля в клубе Кабинета министров Украины проводится Международный форум «Крым в условиях оккупации: последствия для Украины и мира». Форум проходит как часть кампании «Крым – это Украина», организованный Министерством информационной политики.
Как проходила аннексия полуострова и какой была борьба украинцев за свою землю – в фотогалерее Крым.Реалии.
Митинг-противостояние под стенами крымского парламента, 26 февраля 2014 года
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Митинг-противостояние под стенами крымского парламента, 26 февраля 2014 года

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Пророссийские активисты на митинге под стенами крымского парламента
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Пророссийские активисты на митинге под стенами крымского парламента

Баррикада у входа в Верховную Раду, захваченную российскими военными, 27 февраля 2014 года
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Баррикада у входа в Верховную Раду, захваченную российскими военными, 27 февраля 2014 года

Пророссийские активисты идут по аннексированному Россией Симферополю, 27 февраля 2014 &nbsp;года
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Пророссийские активисты идут по аннексированному Россией Симферополю, 27 февраля 2014  года

Вооруженный российский военный в аэропорту Симферополя, 28 февраля 2014 года
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Вооруженный российский военный в аэропорту Симферополя, 28 февраля 2014 года

Несколько сот женщин провели на выезде из Симферополя акцию за мир и против российского вторжения, 3 марта 2014 года
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Несколько сот женщин провели на выезде из Симферополя акцию за мир и против российского вторжения, 3 марта 2014 года

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Призывы голосовать на крымском&nbsp;&laquo;референдуме&raquo;
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Призывы голосовать на крымском «референдуме»

Представители &laquo;крымской самообороны&raquo; блокируют украинскую военную часть в Симферополе, 5 марта 2014 года
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Представители «крымской самообороны» блокируют украинскую военную часть в Симферополе, 5 марта 2014 года

Проукраинские активисты во время антивоенной демонстрации у памятника Тарасу Шевченко в Симферополе, 7 марта 2014 года
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Проукраинские активисты во время антивоенной демонстрации у памятника Тарасу Шевченко в Симферополе, 7 марта 2014 года

Женщины на митинге против войны за единство Украины, Симферополь, 8 марта 2014 года
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Женщины на митинге против войны за единство Украины, Симферополь, 8 марта 2014 года

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Акция в Симферополе, посвященная 200-летию со дня рождения Тараса Шевченко, 9 марта 2014 года
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Акция в Симферополе, посвященная 200-летию со дня рождения Тараса Шевченко, 9 марта 2014 года

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Протест против ущемления свободы слова в Симферополе, 10 марта 2014 года
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Протест против ущемления свободы слова в Симферополе, 10 марта 2014 года

Присяга &laquo;крымской самообороны&raquo;, 10 марта 2014 года
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Присяга «крымской самообороны», 10 марта 2014 года

Проукраинские активисты на акции протеста против российской агрессии у памятника Шевченко в Симферополе, 11 марта 2014 года
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Проукраинские активисты на акции протеста против российской агрессии у памятника Шевченко в Симферополе, 11 марта 2014 года

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На городском кладбище Симферополя &laquo;Абдал&raquo; прошли похороны 38-летнего крымского татарина Решата Аметова, 18 марта 2014 года
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На городском кладбище Симферополя «Абдал» прошли похороны 38-летнего крымского татарина Решата Аметова, 18 марта 2014 года

Офис &laquo;Русской общины Крыма&raquo; после попытки поджога, в котором обвинили Олега Сенцова и Александра Кольченко, 14 апреля 2014 года
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Офис «Русской общины Крыма» после попытки поджога, в котором обвинили Олега Сенцова и Александра Кольченко, 14 апреля 2014 года

Несколько тысяч крымских татар встречают Мустафу Джемилева в Армянске во время его поездки из Киева в Крым, 3 мая 2014 года
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Несколько тысяч крымских татар встречают Мустафу Джемилева в Армянске во время его поездки из Киева в Крым, 3 мая 2014 года

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Российские силовики перекрыли площадь Ленина в Симферополе, перед траурным митингом крымских татар, 17 мая 2014 года
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Российские силовики перекрыли площадь Ленина в Симферополе, перед траурным митингом крымских татар, 17 мая 2014 года

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