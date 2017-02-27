25-26 февраля в клубе Кабинета министров Украины проводится Международный форум «Крым в условиях оккупации: последствия для Украины и мира». Форум проходит как часть кампании «Крым – это Украина», организованный Министерством информационной политики.

Как проходила аннексия полуострова и какой была борьба украинцев за свою землю – в фотогалерее Крым.Реалии.