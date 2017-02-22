Нет ничего полезнее для правильного понимания себя, чем взгляд со стороны. Как Крым освещали в мировых медиа, что вынесли в заголовки, а чему не уделили должного внимания – в обзоре Крым.Реалии.

Эффект разорвавшейся бомбы в начале этой недели произвела статья «Запасной план для Украины и России, предоставленный партнерами Трампа», опубликованная в воскресенье в американской газете The New York Times. В материале речь идет о плане постепенного снятии санкций с России. Его народный депутат Украины Андрей Артеменко передал советнику президента США по национальной безопасности Майклу Флинну за неделю до отставки последнего. Среди прочего, автор документа предлагает решить крымскую проблему путем формальной передачи полуострова в аренду России.

«По существу, его план потребует вывода всех российских войск из Восточной Украины. Украинские избиратели будут решать на референдуме, будет ли Крым, украинская территория, захваченная Россией в 2014 году, сдаваться в аренду России сроком на 50 или 100 лет. Украинский посол в США Валерий Чалый отверг аренду такого рода. «Это грубое нарушение Конституции», – сказал он в письменном ответе на вопросы The Times. «Такие идеи могут вбрасывать или продвигать только те, кто открыто или тайно представляет интересы России».

Реакция России не заставила себя ждать. «Кремль отрицает знакомство с украинским планом, продвигаемым партнерами Трампа», – сообщает на следующий день та же The New York Times.

Как может Россия свой регион взять в аренду?

«Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков опроверг в понедельник, что правительство знало об этом плане. «В этом случае нет предмета для обсуждения, нам ничего не известно о каких либо планах – это во-первых, – сказал Песков. – Во-вторых, имеется общее понимание безальтернативности минских договоренностей и понимание того, что если и может быть достигнуто политико-дипломатическое решение украинской проблемы, то это возможно только на основе минских договоренностей. И в-третьих, как может Россия свой регион взять в аренду? Сама формулировка, постановка вопроса достаточно абсурдная».

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия не может взять в аренду Крым, «потому что у самого себя арендовать ничего невозможно».

В британской газете The Тelegraph опубликовали статью «Россия не будет платить ренту за Крым, заявил Кремль после появления независимого мирного плана в Белом Доме». Авторы материала полагают, что «эта инициатива, скорее всего, вызовет гнев Петра Порошенко, украинского президента, который ясно исключил «обмен» Крыма на Донбасс и заявил, что Россия должна придерживаться Минских соглашений – мирного плана, о котором он вел переговоры с Владимиром Путиным два года назад».

«Украинский посол критикует секретный мирный план союзников Трампа», – пишет британская газета The Guardian.

Донбасс и Крым – это украинские земли, так почему мы должны торговать ими с Россией?

«Тайная попытка убедить Дональда Трампа заключить сделку, которая привлечет Москву сохранением Крыма в обмен на обеспечение мира в восточной части Украины, должна быть отвергнута, заявила украинский посол в Лондоне Наталья Галибаренко. Она сказала, что такое вмешательство будет нарушением национальных интересов Украины. «Мы не торгуем нашими территориями. Мы не будем говорить: «Оставим Крым, а взамен будем наблюдать мир на Донбассе», – сказала она. «Донбасс и Крым – это украинские земли, так почему мы должны торговать ими с Россией?» – спросила Галибаренко. Любые украинские политики, участвующие в таких сделках, должны отвечать перед своей совестью, добавила она.

Галибаренко призналась, что была обеспокоена предыдущими замечаниями Трампа об Украине, но после встречи между вице-президентом США Майком Пенсом и президентом Украины Петром Порошенко в Мюнхене сказала, что она убеждена: «Америка не примет аннексию Крыма и будет настаивать на том, чтобы Россия выполнила соглашение в Минске».

Реакцию украинского истеблишмента на «план Артеменко» собрали в материале «Тайна украинского мирного плана», который опубликовал американский журнал The Аtlantic.

Депутат Артеменко – безответственный маргинал

«План вызвал ярость в Киеве, потому что его осуществление в той или иной форме – это признание Крыма в составе России. «Это нонсенс, – сказал украинский парламентарий и бывший журналист-расследователь Мустафа Найем в понедельник. – Я не думаю, что кто-то здесь, в Украине, примет такой план. Это банальная торговля территорией, а время этого прошло».

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков согласился с этим. «Депутат Артеменко, предлагающий отдать Крым в аренду России, – безответственный маргинал», – написал он в фейсбуке».