Массовые обыски и аресты для Крыма давно не редкость. Но события, случившиеся в этот вторник в симферопольском микрорайоне Каменка, все же выделяются в этом ряду. Российские силовики задержали не только Марлена Мустафаева, у которого провели обыск, но и активистов, которые пришли его поддержать.

Ильми Умеров

Задержать людей из группы поддержки!?... по правилам нынешней власти - они террористы... Зато стукачи - норма…

Ирина Седова

Гражданское общество в Крыму оккупанты уничтожают хамскими и нечеловеческими способами. Люди собрались поддержать человека у которого, как обычно, проводят беспредельно-незаконный обыск. Но и их тоже всех увезли в участок. Несанкционированный митинг, видите ли.

Спонтанные собрания граждан никто и никогда не может запретить

​И плевать этим зверям, что спонтанные собрания граждан никто и никогда не может запретить. Это одна из базовых, основных свобод человека, которая дается при рождении и забрать это невозможно.

Но оккупантам все равно. Они выполняют указ царя.

Скоро начнут и концлагеря открывать для всех несогласных. Уроды.

Алла Чевычелова

...Россия ведет себя как людоед, причмокивая смакует «бутерброд» под названием Крым, но вот незадача, кость в горло попала, в виде коренного народа. Дробильную машину надо включать...

Несмотря на то, что люди из группы поддержки были задержаны по одной из статей административного кодекса, российские СМИ мгновенно объявили их «террористами».

Эмиль Курбединов

Наглая ложь и грязь льющаяся с пропагандистских рос каналов просто поражает. Людей объявили террористами и показали видео вообще не имеющее отношение к событиям!

Татьяна Бородина

А что они еще могут,только наглой ложью прикрыть преступления и бесчинства!

Комментируя обыски и задержания в Крыму, некоторые участники обсуждения вспомнили о предложениях сдать полуостров России «в аренду», звучащих в последнее время в Украине все чаще и чаще.

Айдер Муждабаев

Все это делается для того, чтобы о репрессиях против крымских татар из Крыма не доносилось ни звука. Чтобы наши палачи в Москве и их политические проститутки в Киеве, типа Пинчука и Артеменко, могли "со спокойной совестью" предлагать "мир в обмен на Крым", "ведь там же никто не против". Они ждут окончательной зачистки крымских татар, тотального страха просто открывать рот и выходить на улицу, и будут нас добивать "дипломатией мира" с русским рейхом. Я хочу, чтобы вся Украина знала об этом и оценивала деятельность предателей по достоинству. Как и бездеятельность нашего государства, так и не нашедшего времени даже для того, чтобы принять закон о крымских татарах - коренном народе Украины!