В Симферополе суд по задержанным утром крымским татарам закончился в ночь на 22 февраля. Десятерым из них дали пять суток административного ареста. Марлена Мустафаева арестовали на 11. Поздней ночью задержанных увезли в ИВС. Адвокат Эдем Семедляев подчеркивает, что крымские татары не прекратят бороться за свои права. 21 февраля российские силовики провели обыск в доме Марлена Мустафаева. 10 человек, которые пришли поддержать Мустафаева, были задержаны. Перед тем как это сделать, сотрудники полиции по мегафону объявили, что собравшиеся нарушают законодательство о проведении массовых мероприятий.