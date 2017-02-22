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Люди будут выходить и отстаивать свои права – адвокат об арестах в Крыму (видео)

Люди будут выходить и отстаивать свои права – адвокат об арестах в Крыму (видео)
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В Симферополе суд по задержанным утром крымским татарам закончился в ночь на 22 февраля. Десятерым из них дали пять суток административного ареста. Марлена Мустафаева арестовали на 11. Поздней ночью задержанных увезли в ИВС. Адвокат Эдем Семедляев подчеркивает, что крымские татары не прекратят бороться за свои права. 21 февраля российские силовики провели обыск в доме Марлена Мустафаева. 10 человек, которые пришли поддержать Мустафаева, были задержаны. Перед тем как это сделать, сотрудники полиции по мегафону объявили, что собравшиеся нарушают законодательство о проведении массовых мероприятий.

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