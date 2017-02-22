Настоящее Время поговорило с Денисом Вороненковым, экс-депутатом российской Госдумы, который уехал в Украину, спасаясь от преследования. Бывший член российской Коммунистической партии Денис Вороненков в 2014 году голосовал в Госдуме за «присоединение» Крыма к России. Сейчас он утверждает, что аннексия украинского полуострова «была ошибкой, которую нужно исправлять». В России Вороненков запомнился «межфракционным ребенком» и странными законодательными инициативами. Власти обвиняют его в рейдерском захвате здания в центре Москвы.