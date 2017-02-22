Дело в отношении украинского олигарха Дмитрия Фирташа набирает обороты. 21 февраля Высший земельный суд Вены разрешил его экстрадицию в США. Вашингтон добивается выдачи Фирташа по делу о взятке в размере 18,5 миллиона долларов, заплаченных за получение разрешения на добычу титана в Индии. Это решение суд принял, рассмотрев апелляцию австрийской прокуратуры на предыдущее судебное решение об отказе в такой экстрадиции Фирташа по запросу американских властей. При этом судья отметил, что окончательное решение по этому делу будет принимать федеральный министр юстиции Австрии. Но через несколько минут после того, как Фирташ вышел из зала суда, его задержали по европейскому ордеру на арест по новому делу, связанному с обвинениями из Испании. В Австрии пока не комментируют, каким образом выполнение этого европейского ордера на арест может повлиять на решение об экстрадиции Фирташа в США. Кто же такой Фирташ и имеет ли он влияние в Украине? А если да ‒ то какое?

Разрешение на экстрадицию в США...

Высший земельный суд Вены принял решение об экстрадиции Фирташа в США после того, как весной 2015 года суд первой инстанции отклонил соответствующий запрос, решив, что Вашингтон не предоставил достаточно доказательств причастности Дмитрия Фирташа к преступлению. Сейчас же коллегия судей установила, что геополитические интересы США не имеют ничего общего с обвинениями Вашингтона относительно Фирташа.

Защита украинского олигарха настаивала на отклонении апелляции прокуратуры. Адвокаты заявляли, что Вашингтон добивается экстрадиции бизнесмена в первую очередь из-за того, что он активно работал с российскими компаниями, в том числе с «Газпромом».

«Фирташ ‒ стоик, но ужас на лицах его адвокатов и защитников в Вене. Кажется, все идет своим путем», ‒ сообщает в Twitter журналист Симон Шустер из зала суда.

«Миллиардер Дмитрий Фирташ сегодня в суде в Вене. Это может означать в Чикаго в наручниках, или же в Украину частным самолетом», ‒ отмечал Шустер перед началом заседания.

...и задержание по ордеру Испании

Но через несколько минут после того, как Дмитрий Фирташ вышел из зала суда, его задержали по европейскому ордеру на арест по новому делу, связанному с обвинениями из Испании. Как сообщила пресс-секретарь прокуратуры, это задержание не касается дела о выдаче в США и связано с ордером на арест Фирташа, который выдан в связи с обвинениями в связях с организованной преступностью и причастностью к незаконному отмыванию денег, выдвинутыми в Испании.

В Австрии пока не комментируют, каким образом выполнение этого европейского ордера на арест может повлиять на решение об экстрадиции Фирташа в США. Сам Фирташ этих новых обвинений еще не комментировал.

Австрийские чиновники арестовали Фирташа по просьбе правоохранительных органов в США в марте 2014 года. Вашингтон добивается выдачи Фирташа по делу о взятке в размере 18,5 миллиона долларов, заплаченных за получение разрешения на добычу титана в Индии. Фирташ отрицает выдвинутые против него обвинения, называя их «абсурдными и безосновательными», а запрос США об экстрадиции ‒ «политически мотивированным». В то же время в ФБР США заявили, что это «совершенно не политическое дело».

Требование об экстрадиции Дмитрия Фирташа в США было подготовлено министром юстиции США Эриком Голдером по представлению ФБР еще в 2012 году. Это требование затем поддержала его преемник Лоретта Линч, а в начале февраля новым министром юстиции США стал Джефф Сешнс, республиканец, который на протяжении всей предвыборной кампании нынешнего президента Дональда Трампа активно его поддерживал.

В Украине же полиция расследует два уголовных производства, связанных с Дмитрием Фирташем: в отношении группы компаний Ostchem и бывших руководителей компании «Нафтогаз Украины». В этих процессах он не имеет статуса подозреваемого. Также в декабре 2015 года Национальная полиция Украины начала производство по факту обращения Национального банка Украины о невозвращении кредита рефинансирования банка «Надра» в размере 5 миллиардов гривен, полученных под личную гарантию Дмитрия Фирташа.

Проигранные активы ‒ финансовые и политические

Имя Фирташа стало широко известно украинской общественности в 2005 году, когда компания «РосУкрЭнерго», совладельцем которой он является вместе с российским «Газпромом», стала посредником в поставках газа в Украину. Это привело к политическому скандалу в Украине. Тогдашнего президента Виктора Ющенко обвиняли в возможных связях с Фирташем, что, по мнению обозревателей, подорвало его имидж.

Пока же, по мнению экспертов, Дмитрий Фирташ практически не влияет на политическую ситуацию в Украине. Главный его инструмент влияния ‒ это телеканал «Интер», говорит Радiо Свобода политический эксперт Владимир Фесенко.

«Но здесь есть нюансы. Другой совладелец «Интера» ‒ Сергей Левочкин ‒ находится в Украине и в определенной степени тоже влияет на политику этого телеканала. Кто больше влияет ‒ люди, связанные с Фирташем, или Левочкин, мне трудно сказать. Других воздействий на украинский политический процесс со стороны Фирташа я не знаю», ‒ отмечает Фесенко.

В то же время, по мнению эксперта Тараса Березовца, со времени своего отсутствия в Украине Дмитрий Фирташ фактически потерял все влияние на «Интер».

Фирташ является и политическим, и финансовым банкротом. Поэтому говорить о политическом влиянии на медиа сегодня некорректно

«Фирташ является и политическим, и финансовым банкротом. Насколько мне известно, он должен более 500 миллионов долларов. И этот долг принадлежит Валерию Хорошковскому, ему по сути принадлежат все те предприятия, которые еще формально записаны на олигарха-беглеца. Поэтому говорить о политическом влиянии на медиа сегодня некорректно. Левочкин полностью забрал контроль над медиагруппой «Интер», которая когда-то контролировалась ими совместно. Сегодня Фирташ никак к этому не причастен, поскольку Левочкин вывел всех основных менеджеров Фирташа из телевизионной группы, поэтому сегодня он не осуществляет оперативное управление каналами», ‒ отмечает эксперт.

Что касается политического влияния в Украине, то, считает Тарас Березовец, оно определенным образом сохраняется, хотя существенно снизилось.

Политическое влияние существенно снизилось, но он все еще продолжает контролировать ряд предприятий, в частности, энергетических

«Он сохраняет определенное влияние на часть «Оппозиционного блока», в частности, одного из холдеров, Юрия Бойко. Также близким к нему считается ныне скандальный депутат Андрей Артеменко, ‒ продолжает Березовец. ‒ Политическое влияние существенно снизилось, но он все еще продолжает контролировать ряд предприятий, в частности, энергетических, расположенных в разных регионах Украины. А наибольшее влияние Фирташа в региональном разрезе сохраняется в Черновицкой области. Там в местных органах власти есть значительная часть сторонников беглого олигарха».

Борьба за «Интер»

Главным следствием вероятной экстрадиции Дмитрия Фирташа в США, по мнению Владимира Фесенко, станет будущее «Интера».

«Уже есть слухи, что якобы не закрыта схема выкупа телеканала Фирташем и Левочкиным у Хорошковского, что Хорошковский не все получил и может предъявить претензии, попытаться восстановить контроль, свои права как акционера. Далее, когда все же таких акционеров выбивают, то, безусловно, может встать вопрос или о продаже телеканала, или же о появлении новых акционеров», ‒ заключает Фесенко.

Фирташ: США против России

По мнению же Тараса Березовца, дело Фирташа имеет политическую составляющую и на геополитическом уровне.

Можно сколько угодно отрицать наличие политического фактора, но администрации Трампа австрийская судебная система не решилась оппонировать

«Изменилась позиция правительства США. И это сегодня почувствовали европейские партнеры. Можно сколько угодно отрицать наличие политического фактора, но администрации Трампа австрийская судебная система не решилась оппонировать. То, что могло легко произойти во времена президентства Обамы, при Трампе не работает. Поэтому и решили не обострять отношения с США и наконец-то приняли такое долгожданное решение об экстрадиции Фирташа», ‒ считает он.

Получение под свой контроль Фирташа для американской Фемиды будет означать, что они автоматически смогут получить политические и финансовые тайны Кремля

«Кроме того, надо понять, что это часть глобальной игры между США и Россией. Ведь известно, что Фирташ знает определенную часть секретов кремлевского руководства. Он был посвящен в дела Семена Могилевича, уголовного авторитета, достаточно близкого к президенту России Владимиру Путину. Получение под свой контроль Фирташа для американской Фемиды будет означать, что они автоматически смогут получить политические и финансовые тайны Кремля, тщательно хранимые Дмитрием Фирташем на протяжении многих лет», ‒ подчеркивает Тарас Березовец.

Между тем в пресс-службе Дмитрия Фирташа заявили, что он никогда не вступал в деловое или коммерческое партнерство с Семеном Могилевичем, хотя и знаком с ним. Обнародованные ранее на сайте Wikileaks документы содержат информацию о том, что криминальный авторитет Семен Могилевич заведовал продажами российского газа в Украину через компанию «РосУкрЭнерго».

Некоторые же обозреватели предполагают, что арест Дмитрия Фирташа по испанскому ордеру после разрешения на экстрадицию в США, именно то, чего хотел бизнесмен и сторона защиты.