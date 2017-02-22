Три года назад в этот день Украину покинул тогдашний президент Виктор Янукович, а парламент проголосовал за отстранение его от должности. С того момента отношения власти и гражданского общества коренным образом изменились: власть начала реагировать на давление со стороны украинцев, и общество не дает ей сбиться с проевропейского курса, утверждает часть экспертов и общественных активистов. Впрочем, многие из них говорят о том, что в Украине до сих пор нет институтов для контроля власти «снизу», подобных тем, которые действуют в развитых государствах. Есть также политологи и отдельные депутаты, которые утверждают, что за три года первые лица государства дистанцировались и от потребностей граждан и, собственно, от требований, которые выдвигала Революция достоинства.

«Услышу каждого» ‒ это было одним из главных предвыборных лозунгов Виктора Януковича, который победил с ним на президентских выборах в 2010 году. Однако во время массовых протестов, которые переросли в Революцию достоинства, украинская власть перестала слышать требования гражданского общества. Более того, в феврале 2014 года силовики открывали по протестующим огонь на поражение, до тех пор, пока Янукович не выехал из Украины.

Насколько нынешние украинские чиновники слышат гражданское общество? За три года, прошедших с момента побега Януковича, в отношениях власти и общества состоялся тектонический сдвиг, утверждает политолог Александр Палий. По его словам, это произошло не только из-за опыта Революции достоинства, но и потому, что первые лица государства не являются уголовными преступниками, и несмотря на то, что к ним есть немало вопросов, они в целом настроены работать в интересах Украины.

Институциональных механизмов влияния общества на власть совсем немного. И депутаты крайне слабо работают над их созданием

«Да, во власти есть мошенники и даже предатели, в частности речь идет об отдельных депутатах. Но правительство, председатель Верховной Рады и президент в целом работают в интересах государства. С компромиссами, оплетенные связями, которые они часто не спешат рвать, должностные лица, однако, реагируют на критику. Если критика основательная, поддержанная обществом ‒ то даже теряют должности, ‒ утверждает Палий, вспоминая об отставках генпрокурора Виктора Шокина, ряда министров и их заместителей. ‒ Но проблема в том, что институциональных механизмов влияния общества на власть совсем немного. И депутаты крайне слабо работают над их созданием».

Одним из немногих успехов в создании таких институтов в Украине политолог называет Высший совет правосудия. В общем, по его мнению, за три года «прорыва в механизмах влияния народа на власть нет». Примерами стран, где работают мощные институты влияния гражданского общества на власть, Александр Палий называет США и страны-члены ЕС. Именно с них, по его мнению, Украина должна брать пример.

Кроме того, признает политолог, после кровавых событий на Майдане в 2014 году украинская власть имеет табу на силовой разгон протестов. Это мнение подтвердил во время встречи с украинскими блогерами и глава МВД Арсен Аваков.

После побега Януковича общество активно влияет на власть, но она до сих пор не научилась мыслить стратегически ‒ эксперты

Со своей стороны, политолог Владимир Цыбулько утверждает, что за три года участие общества в работе властных институтов стало тотальным.

Сейчас мало делается для того, чтобы просчитывать картину завтрашнего дня. Власть работает на краткосрочную перспективу, не считая того, что мир быстро меняется, и надо позаботиться о развитии государства на 10-100 лет

«Все изменения, которые мы видим в Украине за три года, происходили под давлением общества. Но если в 2014 году общество намного опережало власть по уровню развития, то сейчас разрыв сокращается, в том числе за счет привлечения многочисленных иностранных советников. Однако сейчас мало делается для того, чтобы просчитывать картину завтрашнего дня. Есть такие исключения, как Институт будущего. Но в основном власть работает на краткосрочную перспективу, не считая того, что мир быстро меняется, и надо позаботиться о развитии государства на 10-100 лет», ‒ признает аналитик.

За три года, прошедшие после лишения должности Виктора Януковича, давление граждан на власть стало постоянным явлением, однако ситуация остается далеко не идеальной из-за сложности проблем, которые накопились в государстве, объясняет в комментарии Радiо Свобода политтехнолог, заместитель директора Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий.

С чем еще надо поработать ‒ так это с ответственностью самих граждан. Ведь общество должно не только выбирать власть, но и постоянно ее контролировать

«Давление общества ‒ постоянное, и поэтому власть на него реагирует. Как, например, это происходит с участниками блокады оккупированных районов Донбасса, несмотря на то, что их довольно мало. А то, с чем еще надо поработать ‒ так это с ответственностью самих граждан. Ведь общество должно не только выбирать власть, но и постоянно ее контролировать. Немало проблем должны решаться эволюционным путем. Пример ‒ Румыния, которая в НАТО уже десять лет, но и сейчас там продолжаются протесты против коррупции!», ‒ сравнивает политтехнолог.

Тем временем после начала блокады отдельных районов Донбасса о необходимости ограничить товарооборот с оккупированными территориями заговорил ряд украинских чиновников. Например, министр внутренних дел Арсен Аваков отметил, что следует разрешить только «критический минимум» перевозок ‒ уголь и горное оборудование. Со своей стороны, премьер Владимир Гройсман, который ранее высказывался категорически против блокады, встретился с участниками блокады и предложил им учесть их требования, ограничив товарооборот правительственными решениями.

Вместе с тем, часть экспертов увидела во взаимодействии власти и общества преимущественно негативные тенденции. Так, политолог Виктор Небоженко утверждает, что за три года после Януковича украинская власть стала все больше дистанцироваться и от общества, и от требований Революции достоинства.

Похоже, президент Украины Порошенко боится большого количества людей и неудобных вопросов. Это некий политический аутизм

«Нет серьезных коммуникаторов между властью и обществом. Одни ‒ своей жизнью живут, другие ‒ выживают. Похоже, президент Украины Порошенко боится большого количества людей и неудобных вопросов. Это некий политический аутизм. Люди ждали от Майдана реформ, борьбы с коррупцией, обновления власти, а ситуация развивается с точностью до наоборот», ‒ считает политолог.

Кроме того, по словам Небоженко, власть через связанные с ней медиа пытается или обходить тему Революции достоинства, или постепенно обесценивать ее.

«Поразительно, что через три года после Майдана в Киеве нет монумента Небесной сотни. Это было бы понятным для бедной страны Африки, но это странно для Украины, которая позиционирует себя как государство, помнящее свою историю», ‒ возмущается эксперт.

Такой пессимизм разделяют и оппозиционные политики. Так, один из координаторов транспортной блокады Донбасса, депутат от «Самопомочі» Егор Соболев утверждает, что действующая власть опустилась до уровня Януковича.

Впрочем, ряд общественных активистов отмечают, что коренные изменения в обществе не дают украинской власти никакой возможности ни игнорировать общество, ни развернуть внешнеполитический курс в противоположную сторону.

Такое мнение высказал, в частности, волонтер и ветеран украинской военной операции в Донбассе Мирослав Гай.

У власти ‒ старые функционеры, большинство из которых были коммунистами, а часть ‒ учредителями и членами «Партии регионов». Но выбрали и объявили правильный проевропейский курс

«У власти ‒ старые функционеры, большинство из которых были коммунистами, а часть ‒ учредителями и членами «Партии регионов». Но выбрали и объявили правильный проевропейский курс. Даже те во власти, кто были против этого, вынужденно прилагают усилия для превращения Украины в европейское государство. Потому что общество просто не воспримет других вариантов. Мы хотим двигаться в НАТО, хотим введения в Украине стандартов ЕС и США. И власть понимает, что общество другого не позволит», ‒ отметил Мирослав Гай.

По словам волонтера, этого не понимал Виктор Янукович, и именно поэтому его правление закончилось бегством. В то же время и волонтеры, и часть экспертов признают, что ключевые положительные изменения в государстве требуют длительного времени. Однако разворот Украины от проевропейского курса в сторону пророссийского через некоторое время ‒ маловероятен, потому что это будет означать для власти «коллективное самоубийство», утверждают собеседники Радiо Свобода.

21 февраля после массовых протестов в Украине и после гибели в Киеве героев Небесной сотни тогдашний президент Виктор Янукович спешно выехал из своей резиденции «Межигорье», а уже на следующий день парламент отстранил его от должности президента.