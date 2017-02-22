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Политика

Украина без Януковича: как изменились отношения власти и общества

Изображение со сбежавшим из Украины экс-президентом Виктором Януковичем на окне машины. Киев, февраль 2014 года

Изображение со сбежавшим из Украины экс-президентом Виктором Януковичем на окне машины. Киев, февраль 2014 года

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Три года назад в этот день Украину покинул тогдашний президент Виктор Янукович, а парламент проголосовал за отстранение его от должности. С того момента отношения власти и гражданского общества коренным образом изменились: власть начала реагировать на давление со стороны украинцев, и общество не дает ей сбиться с проевропейского курса, утверждает часть экспертов и общественных активистов. Впрочем, многие из них говорят о том, что в Украине до сих пор нет институтов для контроля власти «снизу», подобных тем, которые действуют в развитых государствах. Есть также политологи и отдельные депутаты, которые утверждают, что за три года первые лица государства дистанцировались и от потребностей граждан и, собственно, от требований, которые выдвигала Революция достоинства.

«Услышу каждого» ‒ это было одним из главных предвыборных лозунгов Виктора Януковича, который победил с ним на президентских выборах в 2010 году. Однако во время массовых протестов, которые переросли в Революцию достоинства, украинская власть перестала слышать требования гражданского общества. Более того, в феврале 2014 года силовики открывали по протестующим огонь на поражение, до тех пор, пока Янукович не выехал из Украины.

Насколько нынешние украинские чиновники слышат гражданское общество? За три года, прошедших с момента побега Януковича, в отношениях власти и общества состоялся тектонический сдвиг, утверждает политолог Александр Палий. По его словам, это произошло не только из-за опыта Революции достоинства, но и потому, что первые лица государства не являются уголовными преступниками, и несмотря на то, что к ним есть немало вопросов, они в целом настроены работать в интересах Украины.

Александр Палий

Александр Палий

Институциональных механизмов влияния общества на власть совсем немного. И депутаты крайне слабо работают над их созданием
Александр Палий

«Да, во власти есть мошенники и даже предатели, в частности речь идет об отдельных депутатах. Но правительство, председатель Верховной Рады и президент в целом работают в интересах государства. С компромиссами, оплетенные связями, которые они часто не спешат рвать, должностные лица, однако, реагируют на критику. Если критика основательная, поддержанная обществом ‒ то даже теряют должности, ‒ утверждает Палий, вспоминая об отставках генпрокурора Виктора Шокина, ряда министров и их заместителей. ‒ Но проблема в том, что институциональных механизмов влияния общества на власть совсем немного. И депутаты крайне слабо работают над их созданием».

Одним из немногих успехов в создании таких институтов в Украине политолог называет Высший совет правосудия. В общем, по его мнению, за три года «прорыва в механизмах влияния народа на власть нет». Примерами стран, где работают мощные институты влияния гражданского общества на власть, Александр Палий называет США и страны-члены ЕС. Именно с них, по его мнению, Украина должна брать пример.

Кроме того, признает политолог, после кровавых событий на Майдане в 2014 году украинская власть имеет табу на силовой разгон протестов. Это мнение подтвердил во время встречи с украинскими блогерами и глава МВД Арсен Аваков.

После побега Януковича общество активно влияет на власть, но она до сих пор не научилась мыслить стратегически ‒ эксперты

Со своей стороны, политолог Владимир Цыбулько утверждает, что за три года участие общества в работе властных институтов стало тотальным.

Владимир Цыбулько

Владимир Цыбулько

Сейчас мало делается для того, чтобы просчитывать картину завтрашнего дня. Власть работает на краткосрочную перспективу, не считая того, что мир быстро меняется, и надо позаботиться о развитии государства на 10-100 лет
Владимир Цыбулько

«Все изменения, которые мы видим в Украине за три года, происходили под давлением общества. Но если в 2014 году общество намного опережало власть по уровню развития, то сейчас разрыв сокращается, в том числе за счет привлечения многочисленных иностранных советников. Однако сейчас мало делается для того, чтобы просчитывать картину завтрашнего дня. Есть такие исключения, как Институт будущего. Но в основном власть работает на краткосрочную перспективу, не считая того, что мир быстро меняется, и надо позаботиться о развитии государства на 10-100 лет», ‒ признает аналитик.

За три года, прошедшие после лишения должности Виктора Януковича, давление граждан на власть стало постоянным явлением, однако ситуация остается далеко не идеальной из-за сложности проблем, которые накопились в государстве, объясняет в комментарии Радiо Свобода политтехнолог, заместитель директора Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий.

Алексей Голобуцкий

Алексей Голобуцкий

С чем еще надо поработать ‒ так это с ответственностью самих граждан. Ведь общество должно не только выбирать власть, но и постоянно ее контролировать
Алексей Голобуцкий

«Давление общества ‒ постоянное, и поэтому власть на него реагирует. Как, например, это происходит с участниками блокады оккупированных районов Донбасса, несмотря на то, что их довольно мало. А то, с чем еще надо поработать ‒ так это с ответственностью самих граждан. Ведь общество должно не только выбирать власть, но и постоянно ее контролировать. Немало проблем должны решаться эволюционным путем. Пример ‒ Румыния, которая в НАТО уже десять лет, но и сейчас там продолжаются протесты против коррупции!», ‒ сравнивает политтехнолог.

Тем временем после начала блокады отдельных районов Донбасса о необходимости ограничить товарооборот с оккупированными территориями заговорил ряд украинских чиновников. Например, министр внутренних дел Арсен Аваков отметил, что следует разрешить только «критический минимум» перевозок ‒ уголь и горное оборудование. Со своей стороны, премьер Владимир Гройсман, который ранее высказывался категорически против блокады, встретился с участниками блокады и предложил им учесть их требования, ограничив товарооборот правительственными решениями.

Вместе с тем, часть экспертов увидела во взаимодействии власти и общества преимущественно негативные тенденции. Так, политолог Виктор Небоженко утверждает, что за три года после Януковича украинская власть стала все больше дистанцироваться и от общества, и от требований Революции достоинства.

Виктор Небоженко

Виктор Небоженко

Похоже, президент Украины Порошенко боится большого количества людей и неудобных вопросов. Это некий политический аутизм
Виктор Небоженко

«Нет серьезных коммуникаторов между властью и обществом. Одни ‒ своей жизнью живут, другие ‒ выживают. Похоже, президент Украины Порошенко боится большого количества людей и неудобных вопросов. Это некий политический аутизм. Люди ждали от Майдана реформ, борьбы с коррупцией, обновления власти, а ситуация развивается с точностью до наоборот», ‒ считает политолог.

Кроме того, по словам Небоженко, власть через связанные с ней медиа пытается или обходить тему Революции достоинства, или постепенно обесценивать ее.

«Поразительно, что через три года после Майдана в Киеве нет монумента Небесной сотни. Это было бы понятным для бедной страны Африки, но это странно для Украины, которая позиционирует себя как государство, помнящее свою историю», ‒ возмущается эксперт.

Такой пессимизм разделяют и оппозиционные политики. Так, один из координаторов транспортной блокады Донбасса, депутат от «Самопомочі» Егор Соболев утверждает, что действующая власть опустилась до уровня Януковича.

Впрочем, ряд общественных активистов отмечают, что коренные изменения в обществе не дают украинской власти никакой возможности ни игнорировать общество, ни развернуть внешнеполитический курс в противоположную сторону.

Такое мнение высказал, в частности, волонтер и ветеран украинской военной операции в Донбассе Мирослав Гай.

У власти ‒ старые функционеры, большинство из которых были коммунистами, а часть ‒ учредителями и членами «Партии регионов». Но выбрали и объявили правильный проевропейский курс
Мирослав Гай

«У власти ‒ старые функционеры, большинство из которых были коммунистами, а часть ‒ учредителями и членами «Партии регионов». Но выбрали и объявили правильный проевропейский курс. Даже те во власти, кто были против этого, вынужденно прилагают усилия для превращения Украины в европейское государство. Потому что общество просто не воспримет других вариантов. Мы хотим двигаться в НАТО, хотим введения в Украине стандартов ЕС и США. И власть понимает, что общество другого не позволит», ‒ отметил Мирослав Гай.

По словам волонтера, этого не понимал Виктор Янукович, и именно поэтому его правление закончилось бегством. В то же время и волонтеры, и часть экспертов признают, что ключевые положительные изменения в государстве требуют длительного времени. Однако разворот Украины от проевропейского курса в сторону пророссийского через некоторое время ‒ маловероятен, потому что это будет означать для власти «коллективное самоубийство», утверждают собеседники Радiо Свобода.

21 февраля после массовых протестов в Украине и после гибели в Киеве героев Небесной сотни тогдашний президент Виктор Янукович спешно выехал из своей резиденции «Межигорье», а уже на следующий день парламент отстранил его от должности президента.

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