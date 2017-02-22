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Верховный суд России вынес решение по делу Ильдара Дадина (видео)

Верховный суд России вынес решение по делу Ильдара Дадина (видео)
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Верховный суд России 22 февраля постановил прекратить дело Ильдара Дадина в связи с отсутствием состава преступления. Дадина – освободить. Активист был осужден на 2,5 года колонии за неоднократное нарушение правил проведения публичных мероприятий. В начале месяца Конституционный суд России, рассмотрев жалобу защиты Дадина на статью 212.1, признал саму статью соответствующей основному закону страны, но дело в отношении оппозиционера постановил пересмотреть и внести изменения в Уголовный кодекс.

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