В социальных сетях вспоминают события трехлетней давности. Именно в феврале 2014 года в Крыму появились российские военные, после чего начался процесс отторжения полуострова от Украины. Пищу для размышлений подбросил и бывший «народный мэр» Севастополя Алексей Чалый, рассказавший новые подробности о событиях тех дней.

Пронзительный пост с воспоминаниями о феврале 2014-го опубликовала крымская журналистка Даша Хоришко:

Максим Осадчук

Я уехал из Крыма 12 марта, а 20 февраля как раз поехал в Киев на шоу Шустера, а на самом деле – конечно, на Майдан. Через два дня вернулся. Впереди были радость от победы в столице, многотысячный митинг Меджлиса и украинцев на площади Ленина, а потом - противостояние 26 февраля. Следом за этим крымский Майдан как-то плавно превратился в движение за единую Украину, и мы стали носить помощь к заблокированным оккупантами военным частям в Симферополе. Но вообще, к сожалению, уже в первые дни марта было понятно, чем дело кончится, если только у Киева не хватит политической воли ввести лояльные войска на полуостров в достаточном количестве. А это, очевидно, означало бы войну.

Василий Крым

Уже три… Три года и три зимы в оккупации :(

Прошлая оккупация продлилась даже меньше (в Ялте – с 07.11.41 до 16.04.44), но оккупационных зим было тоже три. Пусть бы эта стала последней.

Александра Крыленкова

...Сейчас идет третья годовщина тех событий, который окончательно превратили нас из людей созидающих в людей сражающихся. И, в общем, совершенно неважно за что и на какой стороне. Кто за права человека, кто за русский мир, кто за Исаакий, а кто за Бога, кто за незалежность, а кто за империю, кто за выживание, а кто за пополнение бюджета.

Все на острие борьбы...

В эти дни три года назад в Крыму появлялись странные люди, купившие военную форму в магазинах, меньше, чем через неделю будет годовщина митинга 26 февраля, за участие в котором в Крыму до сих пор судят людей. И дальше все будет только быстрее и страннее и все бОльшими последствиями.

Каждый раз приезжая в Крым я узнаю что-то новое, понимаю его немного глубже, чем до того. Но самое главное тут в том, что (по крайней мере, те, кого преследуют, судят и пресуют) намного честнее, чем у нас. Тут никто не пытается делать вид, что у него есть влияние. Тут никто не показывает, что жизнь прекрасна и удивительна ("ну... да, жопа, конечно... но в целом-то...). Это тяжело. Но зато какая солидарность! Какая взаимовыручка и взаимоподдержка! Не устаю восхищаться и каждый раз становится нестерпимо жаль, что я не принадлежу этому сообществу…

Активное обсуждение в соцсетях вызвало недавнее интервью бывшего «народного мэра» Севастополя Алексея Чалого российскому информагентству ТАСС. Он рассказал подробности того, как готовилась почва для отторжения Крыма от Украины. Например, по словам Чалого, такая подготовка велась еще в 2004-2005 годах в связи с «оранжевой революцией».

Тарас Березовец

Ай, как хорошо! Больше фактажа для трибунала.

Сергей Приведенный

Тот случай когда в отсутствие мозга язык твой враг...

Инфаркт и медаль.

Тарас Загородний

А как же "волеизъявление народа Крыма?"

Анвар Деркач

і тільки сбу чомусь нічого не помітила.....

Айдер Муждабаев

Все это время Украина методично боролась с крымскими татарами и давала зеленый свет "русскому миру".

Irina Polog

в общем-то, ничего нового.

а года с 2007 началась обработка россиян, постоянные негативные репортажи об Украине в целом и в среднем раз в неделю позитивные о Крыме

Сергей Коротун

Сейчас можно говорить все что угодно о желании "крымчан" вернуться в Россию и о том, что это желание было всегда, просто не было подходящего повода.

Но побывав в Крыму за последние 25 лет 5 или 6 раз, постоянно общаясь с "крымчанами", я для себя уяснил следующее:

– когда в России годами не платили или задерживали зарплаты, когда было повальное безденежье в начале и средине 90-х, крымчане не стремились в Россию и не создавали отряды самообороны в Крыму;

– когда в России не платили месяцами нищенские пенсии, пенсионеры Крыма не организовывали митинги с лозунгами "Хотим в родную гавань";

– когда взрывали жилые дома в Москве и Волгодонске, устраивали терракты в Норд-Осте и в Беслане, крымчане тихонько грелись на своём крымском солнышке и не устраивали референдумы о присоединении к России;

– когда на Кавказе, в Чечне и Дагестане, Ингушетии и Кабардино- Балкарии велась настоящая война, милиционеры бедненького крымского "Беркута" массово не писала рапорта об увольнении из украинской милиции и не уезжали помогать родной России "наводить конституционный порядок" ;

И т.д., и т..п.

Но когда в 2012 году, после реформы полиции в РФ полицейские стали получать от 30 000 руб. и выше, когда денежное вознаграждение командира военного корабля ЧФ ВМФ России составило от 130 000 руб. в месяц, когда пенсию в России довели до 8000 в месяц и всё это стало выплачиваться без задержек, у России появились большие деньги от продажи нефти и газа, вот тут "крымчане" заверещали – "Мы русские! Хотим домой!"

Хренушки, крымчане. Вы не русские, вы продажные людишки. Вы не русские и не украинцы. Вы либо "хохлы", либо "кацапы", выбирайте, что вам ближе по душе.

И не забывайте – единственный народ, проживающий на территории Крыма и не реализовавший свое право на самоопределение - это крымские татары.

Помните об этом.

Есть мнение, что с этим интервью Чалого все не так уж просто. Вадим Фульмахт, например, уверен, что таким образом всю вину за случившееся три года назад Кремль пытается перевести на «местную шелупонь».

Роман Евдокимов

Любому человеку, у кого больше одной извилины, понятно, что такие вещи без благословения свыше не планируются, так что он может рассказывать что угодно, основное тут, как по мне, – признание того, что аннексия планировалась давно, а то у нас немалое количество идиотов считает, что во всем Майдан виноват

Много язвительных комментариев собрало и другое интервью, которое дал одному из севастопольских изданий брат Алексея Чалого – Михаил.

Катерина Чурилова

Других там и не было)

Eugene Ellansky

Иными словами – элитные патриоты Севастополя.

Наталія Іваницька

Лучшие люди города