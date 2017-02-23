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Россиянина, который голосовал за аннексию Крыма, оставили «почетным гражданином Харькова» (видео)

Россиянина, который голосовал за аннексию Крыма, оставили «почетным гражданином Харькова» (видео)
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Харьковский городской совет отказался отменить звание «почетный гражданин Харькова», присвоеное члену Совета федерации России Александру Шишкину. Депутатское большинство отказалось включить этот вопрос в повестку дня сессии. После отказа депутаты из фракции «Самопомощь» пытались заблокировать трибуну, а затем покинули зал. Мэр Харькова Геннадий Кернес отказался дать комментарии Радіо Свобода по этому вопросу. Харьковский горсовет присвоил звание «почетный гражданин Харькова» члену комитета российского Совета федерации по обороне и безопасности Александру Шишкину 6 августа 2014. Его кандидатуру внесла Украинская православная церковь (Московского патриархата).

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