Харьковский городской совет отказался отменить звание «почетный гражданин Харькова», присвоеное члену Совета федерации России Александру Шишкину. Депутатское большинство отказалось включить этот вопрос в повестку дня сессии. После отказа депутаты из фракции «Самопомощь» пытались заблокировать трибуну, а затем покинули зал. Мэр Харькова Геннадий Кернес отказался дать комментарии Радіо Свобода по этому вопросу. Харьковский горсовет присвоил звание «почетный гражданин Харькова» члену комитета российского Совета федерации по обороне и безопасности Александру Шишкину 6 августа 2014. Его кандидатуру внесла Украинская православная церковь (Московского патриархата).