Астрономы открыли семь новых землеподобных планет с помощью телескопа NASA, три из них находятся в «обитаемой зоне» – там может быть вода и густая атмосфера. Об этом пишет журнал Nature.

Планеты обнаружили в недавно открытой системе TRAPPIST-1 в созвездии Водолея, на удалении 40 световых лет от Земли. До нового открытия астрономы могли напрямую изучать лишь три землеподобных планеты, все в Солнечной системе: Марс, Венеру и Меркурий. Ученые обещают, что в ближайшие месяцы появятся первые результаты изучения свойства планет.

Все семь планет очень похожи на нашу по массе (0,4-1,4 массы Земли) и размерам (0,7-1,1 радиуса Земли). Более детальной информации о найденных планетах пока нет, но ученые рассчитывают, что у них может быть каменистая природа. Кроме того, три из них находятся в центре «обитаемой зоны», то есть температура на их поверхности не препятствует существованию воды в жидком состоянии, а это – ключевой фактор для возможного развития жизни.

«Это серьезный шаг к тому, чтобы ответить на многие интересующие нас вопросы… а также на главный из них – одни ли мы здесь», – сказал ученый NASA во время пресс-конференции.

​Пресс-конференция NASA

В августе 2016 года астрономы Европейской Южной обсерватории заявили об открытии ближайшей к Земле планеты земного типа – Проксима b в системе Альфа Центавра.



Физик Стивен Хокинг и миллиардер Юрий Мильнер в апреле 2016 года объявили инициативу запуска к Альфе Центавра миниатюрных кораблей-роботов: если подобную технологию удастся создать, то путешествие займет к ближайшей звездной системе займет более 20 земных лет.​