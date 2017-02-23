Украинцы увеличивают потребление сжиженного газа. Он в основном завозится из-за рубежа, преимущественно из России. Его импорт и продажа в Украине – большая денежная жила. Во времена Януковича этот рынок фактически монополизировал Сергей Курченко – молодой харьковский бизнесмен, входивший в ближайшее окружение бывшего президента, так называемую «семью». После Революции достоинства в бизнес снова вернулись многочисленные предприниматели-импортеры. Возобновилась конкуренция. Впрочем, последние три месяца их работа была парализована руками Службы безопасности Украины. Если это зачистка рынка под «нового Курченко» – то кто он?

В 2016 году рынок сжиженного газа составил почти 1,5 миллиона тонн, или более 500 миллионов долларов США в денежном эквиваленте. Таковы данные консалтинговой компании UPECO. «Сегодня каждый третий литр топлива, которое продается на заправках, – это сжиженный газ», – говорит аналитик UPECO Александр Сиренко.

Украинские газодобытчики обеспечивают лишь 27% от потребления сжиженного газа в Украине. Поэтому более 70% составляет импорт, преимущественно из России и Беларуси.

В конце 2016 года у импортеров сжиженного газа начались проблемы

В конце 2016 года у импортеров сжиженного газа начались проблемы. Энергетическая таможня Государственной фискальной службы остановила оформление нескольких партий горючего, чтобы проверить их на предмет наличия взрывоопасных веществ. Основанием для этого стало письмо Службы безопасности Украины.

Причиной остановки стало уголовное производство от 16 ноября 2016 года по статье 285-5 («финансирование терроризма»), которое СБУ открыла в отношении компаний «Нефтепродукт Трейдинг» и «НП-Трейдинг» и которое касалось поставки дизельного топлива, а не сжиженного газа. Впоследствии СБУ сняла свои претензии к этим фирмам, но продолжила преследование импортеров сжиженного газа за якобы ввоз ядовитых веществ.

«В результате СБУ обязала Энергетическую таможню задерживать грузы, поступающие в адрес 16 компаний», – рассказывает директор «Консалтинговой группы А-95» Сергей Куюн.

Цистерны со сжиженным газом стоят в ожидании следователей СБУ для отбора проб или результатов анализов на протяжении уже двух, а у некоторых импортеров – и трех месяцев. «Таможня всеми возможными способами затягивает сроки отбора проб. Вагоны у нас стоят уже около двух месяцев. Хотя действующим законодательством предусмотрены определенные четкие сроки, в которые таможня должна сделать подобные процедуры, – это 10 дней, или максимальный срок – это еще 20 дней, если вдруг по каким-то причинам таможня не смогла выполнить свои обязательства. У нас уже есть партии, которые простаивают 60 дней», – говорит директор компании-импортера сжиженного газа ООО «Газтрон-Украина» Владислав Колодяжный.

По его словам, лаборатории Энергетической таможни не могут самостоятельно провести исследования на содержание ядовитых веществ. В этот момент грузовладельцы ждут, пока следователи СБУ найдут соответствующие лаборатории.

Часть цистерн задержали в качестве вещественных доказательств. В начале февраля «Укрзализныця» запретила региональным подразделениям эксплуатацию 161 вагона-цистерны со сжиженным газом, относительно которых СБУ проводит расследование. Основанием также послужило письмо СБУ.

Главное управление контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ считает, что буксовые узлы этих вагонов повреждены, что угрожает безопасности движения поездов и может привести к их повреждению и возникновению транспортных аварий. Первые проверки вагонов не выявили неисправностей, однако Энергетическая таможня все равно отказывается проводить оформление газа, ожидая дальнейших распоряжений от СБУ.

6 февраля Министерство экономического развития и торговли по требованию СБУ издало приказ, согласно которому, против 16 компаний-импортеров нефтепродуктов введены специальные санкции – запрет внешнеэкономической деятельности. Причина санкций та же – уголовное производство по статье 285-5 («финансирование терроризма»). На компании, против которых введены санкции, приходится 40% импорта сжиженного газа в 2016 году.

«Мы обратились в министерство с просьбой: «Объясните, что происходит». Мы обратились в СБУ. Я лично был у господина Грицака в кабинете, который сказал: «Да, мы разберемся, мы наведем, конечно, порядок», – рассказывает Сергей Михайлик, владелец компании-импортера сжиженного газа ООО «Автотранс».

В МЭРТ уже заявили, что министерство не несет ответственности за санкции и является лишь техническим исполнителем требований СБУ.

Участники рынка считают, что СБУ является инструментом в руках политических групп для передела рынка и вывода нового игрока

Участники рынка считают, что СБУ является инструментом в руках политических групп для передела рынка и вывода нового игрока. Это полностью повторяет сценарий появления компании ВЕТЭК Сергея Курченко, который при президентстве Виктора Януковича, входя в его ближайшее окружение, так называемую «семью», монополизировал рынок сжиженного газа, а затем и нефтепродуктов с помощью силовых и контролирующих государственных органов.

«Новый Курченко»?

Если рынок импорта сжиженного газа действительно зачищают под нового игрока – то кто он? Некоторое время журналисты программы «Схемы» наблюдали, не начала ли ввозить газ в Украину какая-то сравнительно новая компания, пока другие импортеры зажаты в тисках СБУ? И вот, в феврале уже начала вырисовываться полная картина.

На Украинской энергетической бирже выставили товар на продажу 4 фирмы, которые ранее не были замечены в импорте таких больших объемов сжиженного газа. Это – «Глуско Украина», «Креатив Трейдинг», Wexler Global LP (Великобритания) и Gikka Limited (Британские Виргинские острова). Все четыре предлагают украинским потребителям сжиженный газ производства российской госкомпании «Роснефть».

Что это за фирмы и как они еще связаны между собой?

Начнем с ООО «Глуско Украина». Ее через швейцарскую Proton Energy Group издания «Украинская правда» и Liga.net в своих расследованиях связывают с Виктором Медведчуком – кумом президента России Владимира Путина. Именно эта группа компаний стала владельцем сети заправок «Роснефть» в Украине.

То, что именно для Виктора Медведчука был «зачищен» рынок импорта сжиженного газа, заявляют и основные участники этого рынка. Но как насчет остальных компаний, которые расправили крылья?

Вторая фирма, которая ввезла в январе-феврале более 5 тысяч тонн сжиженного газа, пока традиционные импортеры были парализованы СБУ, – это ООО «Креатив Трейдинг». Еще летом интервью на правах владельца этой компании давал Алексей Костяк. Сейчас Костяк работает в ... департаменте сжиженного газа «Глуско Украина».

Еще две иностранные фирмы, которые в новом году вышли торговать в Украине большими объемами российского сжиженного газа, – это Wexler Global LP (Великобритания) и Gikka Limited (Британские Виргинские острова). Они также связаны между собой. На торгах они оставили одинаковый контактный телефон. «Схемы» выяснили, что это номер человека по имени Андрей Тарнавский.

При этом Андрей Тарнавский и Алексей Костяк вместе работали в другой фирме ООО «Трансконтиненталь» – компании, которая специализируется на транспортировке газа.

Круг замыкается – фактически все четыре фирмы между собой так или иначе связаны. И через «Глуско Украина» ведут к Виктору Медведчуку

Таким образом, круг замыкается – фактически все четыре фирмы между собой так или иначе связаны. И через «Глуско Украина», по данным журналистских расследований, ведут к Виктору Медведчуку. Правда, сам он публично опровергает свою причастность к группе компаний «Глуско».

Не может остаться без внимания еще один факт. Британская фирма Wexler Global LP, также успешно вышедшая на рынок сжиженного газа в условиях искусственного паралича традиционных игроков, имеет интересных учредителей. А именно две другие фирмы – Viala Trade Limited (Белиз) и Gateno Ventures Inc (Панама). Эти же секретарские компании – и в учредителях британской фирмы Foreway Sales LLP, через которую, по данным таможни, корпорация «Рошен» в 2015 году продавала свою продукцию в Туркменистан.

От редакции: После выхода этой статьи кондитерская корпорация «Рошен», конечным бенефициаром и владельцем которой является президент Украины Петр Порошенко, разместила на своем сайте сообщение, в котором опровергла свою причастность «к продаже сжиженного газа».

«В связи с выходом в СМИ ряда материалов о том, что кондитерская корпорация ROSHEN имеет какое-то отношение к продаже сжиженного газа, корпорация ROSHEN заявляет, что данные предположения не имеют под собой никаких оснований, и к продаже газа корпорация ROSHEN не имеет никакого отношения – ни прямого, ни опосредованного. Корпорация ROSHEN не имеет никаких интересов на рынке топлива», – говорилось в сообщении.

Прибыльная избирательность?

Объем сжиженного газа, ввезенный из России, Беларуси, Казахстана другими импортерами, и который уже 2-3 месяца блокируется на таможне по инициативе СБУ, составляет около 40 тысяч тонн.

При этом новые вышеперечисленные игроки, ведущие к Медведчуку, беспроблемно ввезли в Украину уже более 7 тысяч тонн сжиженного газа в январе и еще более 23 тысяч тонн в феврале. Четыре фирмы связаны между собой и завозят газ российской компании «Роснефть». И к ним вопросов у Службы безопасности, подконтрольной президенту Украины, не возникает.

Редакция обратилась ко всем упомянутым лицам и компаниям за комментариями. В пресс-службе общественного движения «Украинский выбор», лидером которого является Виктор Медведчук, сообщили, что ранее уже сообщали, что ни Виктор Медведчук, ни его структуры никакого отношения к компании «Глуско Украина» не имеют.

На момент публикации остальные лица не откликнулись на просьбу высказать свою позицию. Редакция опубликует такие комментарии, как только они поступят.