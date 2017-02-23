Верховная Рада Украины 23 февраля приняла проект постановления относительно отчета ОБСЕ по проведению на территории Крыма выборов в Государственную думу России. В тексте постановления №5687 отмечается, что «в Отчете (ОБСЕ – КР) отсутствует базовый анализ влияния обстоятельств и проблем, возникших в избирательном процессе в Российской Федерации в результате проведения псевдоголосования на временно оккупированной территории Украины». Народные депутаты призывают ОБСЕ «оперативно разработать стандарты реагирования и оценки вызовов для избирательных стандартов, связанных с агрессивными действиями одних государств на территории других».