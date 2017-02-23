Россия может атаковать Украину из Приднестровья, где дислоцируется ее военный контингент, заявил президент Петр Порошенко. Молдавский эксперт комментирует, что его государство фактически захвачено Россией. И, учитывая то, что сейчас у власти зависимый от олигархата пророссийский президент, а через год-полтора в Молдове состоятся парламентские выборы ‒ еще неизвестно, кто и какие решения тогда будет принимать.

Российский военный контингент в Приднестровье также может быть использован для атаки на территорию Украины. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко, выступая во время встречи оперативного сбора руководящего состава Вооруженных сил Украины.

«Российский военный контингент на юго-западе ‒ в приднестровском регионе Республики Молдова, неконтролируемом Кишиневом ‒ тоже может быть использован в любое время для атаки на нашу территорию», ‒ сказал Порошенко.

Президент добавил, что приднестровское направление следует рассматривать в связке с крымским.

«И хотя их там (в приднестровском регионе Республики Молдова ‒ КР), по нашим данным, их не так много, они как вспомогательная сила к более 20 тысячам воинов в аннексированном Крыму способны создать нам дополнительные проблемы», ‒ добавил он.

Присутствие российских войск ‒ проблема и для Молдовы, и для Украины

Присутствие российских войск, средств радиоэлектронной разведки и спецслужб ‒ это реальная опасность для национальной безопасности Молдовы и Украины. И пока этот «анклав, подконтрольный России», существует ‒ он может в любое время быть использован для дестабилизации ситуации в регионе. Такое мнение в комментарии Радiо Свобода высказал молдавский политический эксперт Оазу Нантой.

Молдова как правовое государство еще не сформировалась, и ее политический процесс сейчас очень зависит от России, говорит он. Действующий президент Молдовы Игорь Додон не является самостоятельной фигурой в политике: его считают человеком крупнейшего молдавского олигарха Влада (Владимира) Плахотнюка, который ранее дважды избирался депутатом парламента Молдовы (с декабря 2010-го по февраль 2013 года занимал должность первого вице-спикера ‒ КР) и который заинтересован вернуть власть через подконтрольные ему политические силы.

«Игорь Додон, который сейчас практикуется в пророссийской риторике, всеми средствами «проталкивался» к власти г-ном Плахотнюком. Сейчас они разыгрывают между собой партию «плохой следователь ‒ хороший следователь». Плахотнюк кричит, что он проевропеец, Додон ‒ что любит Россию. И остается открытым вопрос об их партнерстве», ‒ говорит Нантой.

Другой вопрос, что «коррумпированные и слабые государства, как Молдова» ‒ легкая добыча для контроля России, говорит эксперт.

«Формально мы успели подписать соглашение об ассоциации с Евросоюзом, граждане Молдовы получили безвизовый режим. И, казалось бы, эти вещи изменить достаточно сложно. Но в условиях, когда через год-полтора надвигаются парламентские выборы, и Молдова даже не пытается ничего противопоставить российской пропаганде, ‒ остается открытым вопрос, какой страной тогда будет Молдова. И кто тогда будет решать, и в чью пользу», ‒ говорит Нантой.

В то же время Россия имеет проблему с ротацией собственных военнослужащих ‒ как тех, которые входят в миротворческие батальоны, так и в оперативные группы, говорит молдавский эксперт.

«И они идут незаконным путем: набирают в оперативные группы российских войск граждан России, проживающих на левом берегу Днестра. Но в любом случае на региональном уровне эти вооруженные формирования остаются реальным риском как для Молдовы, так и для Украины», ‒ считает эксперт.

Не исключено, что у Порошенко есть определенные данные ‒ Тодоров

Чисто технически атака российских войск из Приднестровья возможна, ведь там есть достаточно боеспособное российское формирование. Впрочем, судя по тому, как российско-украинский конфликт сейчас разворачивается, такое развитие событий вряд ли возможно. Такое мнение в комментарии Радiо Свобода высказал эксперт-международник Игорь Тодоров.

В то же время важно уже то, что Петр Порошенко озвучил этот тезис в целом, считает Тодоров.

«Он, пожалуй, наиболее информированное лицо в нашей стране. И не исключено, что у него есть определенные данные. И обнародование такой позиции, возможно, помешает таким резким шагам со стороны Российской Федерации», ‒ считает Тодоров.

Лидер сепаратистов непризнанного Приднестровья Евгений Шевчук в ноябре 2016 года заявлял, что жители непризнанной Приднестровской республики требуют, чтобы российские войска, которые расположены на территории непризнанного государства, и далее оставались на месте.