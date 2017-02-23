Российский закон о ликвидации казино и создании отдельных удаленных игорных зон помог хакерам из Санкт-Петербурга зарабатывать до 250 тысяч долларов в неделю. Когда в 2009 году в стране стали закрывать игорные заведения, программисты по дешевке приобрели несколько автоматов одной из компаний. Машины не создают абсолютно случайных чисел, а потому, изучив алгоритм их работы, хакеры получили ключ к выигрышам.

Теперь казино по всему миру не знают, как бороться с мошенниками. Они могут зайти в любое заведения и сорвать куш. Поймать ребят очень сложно. А менять все автоматы взломанной фирмы – дорого. В 2014 году полиции США удалось задержать троих программистов-взломщиков. Но их последователей это не остановило. И пока питерские хакеры обманывают казино всего мира, игорный бизнес в России тоже, похоже, что блефует.

Блеф №1. Казино в России есть только в игорных зонах

Согласно закону, организация и проведение азартных игр в России сегодня разрешена только в пяти зонах, включая аннексированный Крым. Но время от времени в новостях рассказывают, как правоохранительные органы нашли и ликвидировали то или иное нелегальное казино. Последняя такая история в Москве была в апреле 2016 года, когда закрыли игорный зал на Пресненской набережной. Он находился в апартаментах жилого комплекса "Город столиц". В квартире уместилось все: и три стола для игры в покер, и три рулетки, и "однорукие бандиты".

Пробуем самостоятельно найти подпольные казино в Москве, и без особых усилий выходим на сайт в интернете. Здесь собраны адреса не менее пятидесяти игорных заведений столицы. Согласно копирайту, сайт работает с 2009 года, обновлялся последний раз в 2017-ом. Значит, данные актуальные. Большинство адресов – в центре. Пытаемся выяснить, действительно ли здесь все еще слышны звуки игровых автоматов.

"Некоторые крупные казино закрывались лишь на время. Сейчас снова работают, часть просто переехала. Конечно, народу там уже не так много, но все "свои" в курсе", – рассказывает один из посетителей подпольных клубов Георгий К.

В квартире 500 квадратных метров собирались в основном "уважаемые игроки", чтобы поиграть в покер

Мы поговорили молодыми людьми, которые ходят в нелегальные казино. Между собой они не знакомы. Но каждый утверждает: в Москве их полно. Можно выделить три типа заведений. Одни открываются в дорогих квартирах в центре столицы или в элитных жилых комплексах. Так, как минимум до лета 2016 года такое заведение работало на последнем этаже одного из домов на Новом Арбате. Сейчас они не закрылись, а переехали: владельцы таких мест стараются менять локации. В квартире 500 квадратных метров собирались в основном "уважаемые игроки", чтобы поиграть в покер. "Уважаемыми" называют владельцев клуба и их друзей, которые обычно не играют меньше, чем на 200 тысяч рублей. Здесь же были и рулетки, и игровые автоматы. Попасть можно было только через знакомых, и, конечно, только если у тебя есть деньги.

Чтобы тебя впустили, у тебя должны быть фишки их казино. И плюс ты проходишь через два поста охраны

Второй тип – казино, открытые на месте старых заведений, которые когда-то работали легально. Часть прикрывается букмекерскими конторами, лотерейными клубами. Занимать все помещение полностью им уже нет смысла: посетителей значительно меньше. Поэтому открыта пара комнат. Как правило, одна – легальная, где делают ставки, играют в лото. Через нее проход в подпольную часть, о которой, опять же, можно узнать через знакомых или интернет. Иногда вместо "одноруких бандитов" стоят электронные терминалы с тем же набором игр. В случае проверки их можно просто отключить от электричества.

Третий тип – казино в подвальных помещениях, на цокольных этажах, в которые точно не попадешь, случайно открыв не ту дверь. Путь к ним лежит через подворотни, дворы, заборы, а на входе буквально нужен "пароль".

"Чтобы тебя впустили, у тебя должны быть фишки их казино. И плюс ты проходишь через два поста охраны. Так они фильтруют людей", – рассказывает Георгий К.

Блеф №2. Легальные клубы игры в покер

Пока одни сидят в подполье, другие ищут способы легализовать бизнес. Так, в десяти городах России работает Школа спортивного покера. О себе везде рассказывают открыто, ведут группу "ВКонтакте". В Москве "школа" расположилась в vip-зале бывшего казино Golden Palace возле станции метро "Белорусская". На входе вывеска и классическое оформление букмекерской конторы Bingo-Boom. Внутри три электронных стола для игры в покер, много электронных терминалов с классическими играми из автоматов, продают и лотерейные билеты.

Часть посетителей напоминает бандитские 90-е годы. Пожилой мужчина, одетый во все черное, в шляпе с широкими полями через прикрытые веки наблюдает за игрой, раздавая советы соседям. Другой мужчина с солидным животом в дорогих часах в сопровождении блондинки постоянно докупает фишки. Много выходцев с Кавказа. Часть посетителей уже знают друг друга по именам, подшучивают и просят одолжить "пятихатку" на фишки. Все чувствуют себя довольно комфортно и в безопасности.

Согласно информации с сайта, здесь лишь обучают игре в покер. У каждого игрока за электронным столом свой планшет, на котором установлена программа CashPokerPro. Предполагается, что посетители платят за время обучения, хотя по факту получается иначе – судя по публике, многие уже давно умеют играть в покер. Программа содержит обучающие элементы, но их можно отключить, что все и делают. "Школа" практически каждый день проводит фри-роллы и турниры. Клиентов регистрируют и выдают личные электронные карты, на которых копятся баллы. Вход в фри-ролл бесплатный, на карте есть стартовая сумма. Но ее можно очень быстро проиграть. Тогда делаешь ре-бай (новый вход в игру), который стоит от 500 до 1000 рублей в зависимости от дня недели. За него "школа" берет комиссию 5 процентов. Получается, что платишь ты далеко не за время "обучения", а за электронные фишки.

Организаторы нашли лазейку: возможность в любой момент включить учебный режим на планшетах

Выигрыш в фри-ролле дает право бесплатного участия в турнире. Обычная стоимость – тысяча рублей. Банк турнира собирается со всех участников и доходит до 70 тысяч рублей. Есть и кэш-игры, вход в которые стоит 5 тысяч рублей. За эти деньги ты получаешь фишки на карту и бесплатный бар. Главное прикрытие "школы" – отсутствие денежного оборота в игре. Даже выигрыш банка в турнире будет у тебя на карточке. Единственный способ обналичить электронные фишки – продать другим игрокам. Но в то же время все деньги проходят через кассу, за ре-баи и адд-оны даже выдают кассовый чек. Похоже, что организаторы нашли лазейку: возможность в любой момент включить учебный режим на планшетах. И с помощью электронных карт освободили себя от ответственности за наличие денежного оборота.

"Все игры, которые проводятся на электронных столах – это все подпольная деятельность. Мы понимаем, что это полный нелегал, потому что там, скорее всего, деньги в интернете крутятся", – объясняет организатор Good One Poker Team Кирилл Мельниченко.

Кирилл из тех людей, которые хотят легализовать покер без прикрытия "школой". Для них это спорт, и играть в него интересно и без денег. Сегодня существует всего несколько таких объединений. Самое крупное – московский карточный клуб Poker52. Здесь платишь только за вход, выиграть что-то невозможно.

В какой-то момент все меняется, и на следующий день ты не ходишь в тех же тапочках, не ездишь в городском транспорт, не живешь в каком-то Урюпинске

Остальные клубы спортивного покера – это пока что незарегистрированные общественные движения. Кирилл организует турниры в анти-кафе или в обычных кафе, причем всю игру снимают на камеры, чтобы не было претензий от правоохранительных органов. Игроки платят только за аренду помещения и за работу крупье. Пока что Кирилл собирает все необходимые документы, заявления от игроков. Примерно через год планирует зарегистрироваться в Министерстве юстиции России, чтобы за выигрыш можно было давать хотя бы медаль. Игра без денег привлекает не многих – в среднем на турнир в Санкт-Петербурге собираются 25-30 человек. Многие отказываются сразу, когда им говорят, что денежного выигрыша нет.

Блеф №3. В России запрещены онлайн казино

Проводить азартные игры в интернете также запрещено законом с 2006 года. Но существует множество игорных сервисов, зарегистрированных в офшорных зонах. На них не распространяется действие российского законодательства. Единственный способ борьбы с ними – блокировка. С 2014 года Роскомнадзор создал соответствующий реестр и отслеживает работу нелегальных сайтов, останавливает доступ к ним. Но уже через пару дней появляются "зеркала", где посетители могут продолжить свою игру. Самый популярный сервер PockerStars работает так уже более десяти лет.

Сеть предлагает стерильный, может быть, просто устроенный продукт, построенный на быстром возбуждении, разрядке и конкуренции

Зависимость перешла из живых казино в виртуальные. Здесь также можно проигрывать или выигрывать деньги. Интересно, что за выигрыш также нужно платить 13-процентный налог государству. Выходит немного странно: казино нелегальное, а вот налоги вполне легальные.

23-летний москвич Алексей М. уже больше пяти лет живет на доходы от игры в онлайн покер. Для молодого человека это, скорее, основная работа, чем просто увлечение. За игрой он проводит в среднем восемь часов в день, еще пару часов оставляет на изучение теории: формул и новых программ, которые умеют просчитывать комбинации.

Блеф №4. Российские Лас-Вегасы

В 2009 году было объявлено о строительстве игорных зон в России. Изначально их было четыре:"Азов-сити", "Приморье", "Сибирская монета", "Янтарная". В июле 2014 года по инициативе президента Владимира Путина решили построить пятую – в Крыму. Планировали создать российские Лас-Вегасы: сеть казино, многочисленные рестораны и отели, парки аттракционов, облагороженная территория. Игорный бизнес должен был предоставить новые рабочие места, развивать туристическую и транспортную инфраструктуру. Но на сегодняшний день на отдаленных от больших городов территориях, измеряющихся сотнями гектаров, стоят лишь одинокие здания казино с отелем и парой ресторанов.

​"Игорный бизнес как таковой не может быть локомотивом развития отдельно взятой территории, он работает только в связке с туристическим, является его придатком. Реалии показали бесперспективность закона, что мы увидели пару лет назад, когда игорная зона была определена в Сочи", – комментирует экс-председатель Правления СРО "Ассоциация букмекерских контор" Николай Оганезов.

Спустя пять лет, когда уже были запущены первые казино в игорных зонах, политики поняли свой просчет. В результате главный удар был нанесен по "Азов-сити" – игорной зоне, которая в начале казалась самой перспективной: открылась первой, работали целых три казино, всегда была на слуху. Инвесторы готовы были вкладывать средства в развитие зоны. Так, "Роял тайм групп" собиралась построить еще один комплекс казино с отелями, общей стоимостью 17 миллиардов рублей.

Но планы изменились, когда в августе 2016 года правительство внесло поправки в закон об азартных играх. Постановили открыть казино в ряде бывших олимпийских объектов в Сочи, и в целом перенести игорную зону в ближе к курорту.

Первое заведение построили за полгода: инвесторы нашлись быстро, и уже 5 января 2017 года посетители казино в Красной поляне делали свои первые ставки. По закону в одном регионе может работать лишь одна игорная зона. Поэтому в 2019 году "Азов-сити" должна быть ликвидирована: необходимо закрыть три казино, несколько ресторанов и отелей, оставить недостроенный концертный зал. Это потеря миллиардов долларов для инвесторов. Хотя изначально, когда принимали решение о создании игорных зон, инвесторам обещали, что на работу игорных заведений будут выдавать лицензии на десять лет, в течение которых им не грозит закрытие.

Игорный бизнес уходит в подполье, в Интернет. Игроманов это, похоже, вполне устраивает

Весной 2016 года в правительственных кругах вновь пошли разговоры о том, чтобы частично легализовать игорный бизнес в России. Рассматривали вариант вернуть автоматы. Налог в 20 тысяч рублей с каждого однорукого бандита помог бы залатать дырку в бюджете, возникшую после 2009 года. Но обществу это не нужно. Все-таки среди игроков больше сторонников легализовать покер или рулетку, чем примитивные машины. В итоге игорный бизнес уходит в подполье, в Интернет. Игроманов это, похоже, вполне устраивает. Впрочем, как и некоторых российских чиновников, не пытающихся найти верное решение в сложившейся ситуации.