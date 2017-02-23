Богатство Януковича: как сейчас живет Межигорье

На третий год после бегства из Украины экс-президента Виктора Януковича следователи Генеральной прокуратуры Украины, наконец, закончили описывать имущество его бывшей резиденции Межигорье под Киевом. Теперь все это богатство предстоит оценить.

"Рассказывали, что люстра серебряная была, но она Януковичу не понравилась, и ее отправили назад. Есть документы, где написано, что за покрытие было заплачено 20 тыс евро, – показывает богатства резиденции смотритель главного дома Межигорья Петр Олейник. – Кристаллы на этой и на других люстрах – от Сваровски. Дальше висела картина за 4 млн фунтов, мы передали ее в музей. Остальные вещи не дешевле. Там были редкие старинные книги, вазы".

Сегодня в Межигорье проводятся экскурсии, но многих вещей, принадлежащих Януковичу, туристы не увидят. Среди них более полусотни картин (их отдали в музей) и элитный алкоголь – на него недавно наложили арест и спрятали подальше от любопытных глаз. Еще в первые дни после бегства экс-президента исчезли одежда и небольшие предметы интерьера, в том числе знаменитый "золотой батон".

"Батон исчез в ночь с 22 на 23 февраля, – рассказывает Олейник. – Депутат от партии "Свобода" его фотографировал, держал в руках, видел на нем пробу. Он говорит что это была 585-я проба золота, но я в это не верю. Уборщица рассказывала, что батон стоял на кухне как предмет интерьера, весил около трех кг".

Петр в Межигорье попал как и большинство майдановцев – 22 февраля 2014 года, сразу после того, как стало известно, что Виктор Янукович сбежал из страны. С того времени резиденцию он не покидает: охраняет экспонаты и проводит экскурсии. Активисты говорят, что Межигорье сегодня функционирует только благодаря туристам: ведь государство на его содержание за три года не выделило ни копейки.

"Мы живем только за счет того, что сюда приходят туристы, за счет этого получаем основные финансы на содержание, – рассказывает комендант Межигорья Денис Тарахкотелик. – А еще иногда бывают съемки, начиная от фото до фильмов, сериалов. Вот с этих денег и выживаем. Финансов на содержание не хватает катастрофически".

Сегодня в Межигорье работает около сотни человек. Главный – комендант Денис. Он уверяет: если бы не волонтеры, в резиденции беглого президента бы все разворовали – так же, как это произошло с имением бывшего генпрокурора Виктора Пшонки.

"Как только удалось стабилизировать обстановку – с того момента не пропало ничего, – уверяет Денис. – Машины в автопарке остались все. За три года увеличилось количество животных в зоопарке, увеличилась какая-то материальная часть, начиная с твердотопливных котлов и заканчивая разными косилками".

На территории зоопарка животных за три года действительно стало больше. Появились косули, а у некоторых жителей зоопарка улучшились условия содержания:

"В первый год мы только поддерживали зоопарк, и рассчитывали, что государству его передадим. Но в связи с тем, что этот процесс не приходит, мы уже все планируем заранее, – рассказывает биолог Сергей Григорьев, куратор зоопарка “Межигорье”. – Олени в зоопарке Януковича содержались в собачьих вольерах. Для оленей это неподходящие условия, они должны бегать. Поэтому было принято решение командой Межигорья построить вольер для оленей. Думаю, это второй в Украине по размеру вольер".

От государства в бывшей резиденции Януковича сегодня есть только охрана. Чиновники хоть и грозились национализировать "Межигорье", но обещания не выполнили: большая часть резиденции и сегодня принадлежит близкой к Януковичу фирме “Танталит”. Недвижимое и большая часть движимого имущества арестована. Но конфисковать его, объясняют в Генпрокуратуре, не могут – пока не разыщут самого Виктора Януковича, и пока суд не признает его виновным в завладении госимуществом.

Статус нынешних смотрителей Межигорья тоже под вопросом.

"Сложно назвать правовой статус, в котором они находятся: необходимость в них есть, крайняя необходимость, потому что государство не создало орган, который сможет сохранять это имущество, – признает Сергей Горбатюк, начальник управления спецрасследований Генпрокуратуры Украины. – Поэтому они выполняют функцию общественных активистов, которые восполняют пробелы в законодательстве страны".

"По сути статус захватчиков у нас, – отвечает на это Петр Олейник. – Мы до сих пор без статуса, потому что чиновники рассказывают сказки, что, мол, передали или арестовали, описали и тому подобное. Это все делается для отвлечения внимания, чтобы в Межигорье не было здесь правильного описания, инвентаризации".