Прочла недавно, что «власти» крымского Белогорска хотят воспользоваться идеей Олега Зубкова и построить ландшафтный парк вокруг знаменитого Суворовского дуба вблизи Белогорска. Под парк отводится 10 гектаров земли, планируется, что тут будут отображены события времен завоевания Крымского ханства Российской империей. По легенде, именно под местным многовековым дубом полководец Суворов проводил переговоры с представителями турецкого султана.

Если кого-то новость о создании этого парка порадовала, то меня опечалила.

В глубоко дотационном Белогорском районе не может быть свободных средств. Местные «власти» решили запросить их из федерального бюджета под возведение ландшафтного парка

Во-первых, на мой взгляд, если уж кому доверять строить здесь ландшафтный парк, так это Зубкову. Это его идея, и он уже доказал, что умеет создавать великолепные места досуга, пользующиеся большой популярностью. Причем делает он такие объекты за свои деньги. Если же у белогорских «властей» появились свободные и немалые средства на строительство парка, так лучше пусть построят дома для нуждающихся в жилье репатриантов, которые составляют треть населения района. Впрочем, в глубоко дотационном Белогорском районе не может быть свободных средств. Скорее всего, местные «власти» решили запросить их из федерального бюджета под таким благовидным предлогом как возведение ландшафтного парка.

Во-вторых, а могут ли создать достойный парк местные «власти»? Уверена, что нет. И для этого у меня есть веские доказательства.

На выходных я была в Белогорске и специально пошла прогуляться по городскому саду. Этот парк находится в самом центре города, в ста метрах от мэрии и трехстах от районной администрации. И увиденное в горсаду меня совсем не порадовало.

Деревья обрезали как кусты. Ладно, если бы удалили сухие ветки, но зачем обрезать дерево чуть ли не до ствола? Ведь после такой обрезки они могут погибнуть. Мне стало жутко, а вдруг у «властей» хватит ума учудить такое и с Суворовским дубом? Не удивлюсь… Зачем калечить деревья? Тут нет ничего такого, чему могли бы мешать ветви деревьев. Наоборот, в знойные летние дни молодые мамочки с детьми и пожилые горожане выходят сюда погулять в спасительной тени. Будет ли она теперь?

Почему «властям» наплевать на состояние памятника? Ведь на торжественных мероприятиях они так бодро и лицемерно рапортуют о дружбе народов

Затем пошла глянуть на установленный в горсаду памятник трем «девлетли азизам». Увидела, и сердце больно сдавила обида. «Девлетли азиз» – памятник трем государственным деятелям – Осману Девлетли, Умеру Девлетли и Сельви Девлетли. По преданию, на этом месте расположена могила этих людей. При бывшем мэре Альберте Кангиеве вокруг памятника стояла аккуратная красивая оградка. Теперь ее нет. Варвары разломали ее и разбросали фрагменты. Почему нынешним местным «властям» наплевать на состояние этого памятника? Ведь на торжественных мероприятиях они так бодро и лицемерно рапортуют о дружбе народов.

С болью в сердце решила найти место, где можно присесть и дать восстановиться учащенно бьющемуся от обиды сердцу. Но… не нашла ни одной целой лавочки. Все сломаны, видно, местным варварам все равно, что ломать – ограду или скамейки. Собравшись с силами, пошла по обветшалой парковой дорожке к выходу.

Вот и думаю теперь, а переживет ли простоявший много веков и повидавший немало войн Суворовский дуб реализацию проекта ландшафтного парка, задуманного белогорскими «властями»? Ох и неспокойно мне за него теперь, ох неспокойно…

Зарема Сеитаблаева, крымчанка, блогер (имя и фамилия автора изменены в целях безопасности)

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