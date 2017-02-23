В российский праздник «День защитника отечества» военнослужащие Крымского соединения противовоздушной обороны устроили показ вооружений. На площадке перед Культурно-информационным центром показывали зенитно-ракетные системы «Фаворит», «Панцырь», а также технику связи. В Крыму 23 февраля отмечают российский праздник – «День защитника Отечества». Этот день в России и аннексированном ею Крыму объявлен выходным. День защитника Отечества, который отмечают 23 февраля, был установлен в РСФСР 27 января 1922 года, когда было опубликовано постановление о четвертой годовщине создания Красной Армии.