Верховная Рада Украины в четверг отмечала День Крыма. В парламентских коридорах можно было приобрести крымскотатарские сладости и посуду. Деньги в рамках этой благотворительной акции должны пойти на нужды детей пропавших, убитых из-за несогласия с российскими властями родителей, а также политических заложников Кремля.

«Когда мы вернемся домой всем народом ‒ придется вам вспомнить откуда мы родом, придется вам вспомнить, откуда вы сами непрошенными здесь появились гостями», ‒ строки этого стихотворения журналистки и поэтессы Лили Буджуровой зачитали с трибуны Верховной Рады дети в традиционных крымскотатарских нарядах. Так украинский парламент в четверг отмечал День Крыма.

Депутат и лидер Меджлиса Рефат Чубаров напомнил коллегам, что приближается третья годовщина событий 26 февраля у стен Верховной Рады Крыма. Тогда параллельно состоялись два митинга, организованные партией «Русское Единство» и Меджлисом крымскотатарского народа. 15 тысяч проукраински настроенных крымчан хотели выразить свой протест попыткам отделить полуостров от Украины. Между участниками митингов произошли столкновения, погибли два человека.

«Но тогда обессиленному, обескровленному Киеву было не до Крыма», ‒ говорит Чубаров.

В ночь с 26 на 27 февраля российские спецназовцы захватили и блокировали Верховную Раду Крыма и Совет Министров Крыма. А через год Следственный комитет России возбудил уголовное дело за организацию тогда массовых беспорядков. Начались первые аресты – сейчас они известны как «дело 26 февраля». На конец января по этому делу проходят шестеро обвиняемых ‒ Ахтем Чийгоз, Эскендер Кантемиров, Мустафа Дегерменджи, Эскендер Емирвалиев, Али Асанов, Арсен Юнусов.

Мы все в долгу перед гражданами, которые сохраняют верность Украине

«Возможно, не все мы в полной мере понимаем с какой надеждой и вниманием сотни и сотни тысяч граждан Украины, которые живут на территории временно оккупированного Крыма, следят за всеми нашими действиями, ловят каждое наше слово. Давайте скажем честно: мы все в особом долгу перед гражданами, которые сохраняют свое достоинство и верность Украине», ‒ сказал Чубаров, обращаясь к другим депутатам и президенту Украины Петру Порошенко.

«Дело 26 февраля»: к каким выводам пришли эксперты?

Расследовать обстоятельства 26 февраля 2014 года в Крыму должна и сама Украина, которая тогда еще контролировала территорию полуострова. К такому выводу пришла Международная экспертная группа (Молдова, Польша, Украина), которая реконструировала события трехлетней давности.

Наибольшие конфликты возникали, когда милиция снимала разделительную «границу» между участниками противоположных «лагерей». Установить, почему правоохранители действовали именно так, не удалось, однако именно на них лежит ответственность за эскалацию. Такие выводы озвучил эксперт по мирным собраниям Владимир Яворский.

Эти собрания нельзя квалифицировать как насильственные

«По всем международным стандартам, эти собрания нельзя квалифицировать как немирные или насильственные, даже если там возникли определенные случаи насилия. Потому что эти случаи насилия не имели системного характера и не провоцировались организаторами», ‒ озвучивает эксперт выводы Международной группы.

В течение всего митинга Ахтем Чийгоз не представлял себя как организатор митинга – имени Чийгоза нет в заявке на проведение, не выступал он и с призывами и обращениями, говорит Яворский. Но именно ему инкриминируют «организацию массовых беспорядков», хотя фактическими организаторами проукраинского митинга были Рефат Чубаров и Энвер Арпатлы, говорится в отчете экспертов.

В Крыму действует «новый режим террора» ‒ правозащитник

Из-за того, что в Крыму сейчас не действует украинское правосудие, многие жители полуострова стали фактическими заложниками российской власти, говорят правозащитники. Некоторых похищают, удерживают и перевозят в Россию. Как следствие, в Крыму около 70 несовершеннолетних детей остались без родительской опеки, говорит лидер общественной организации «Крымская семья» Анифе Куртсеитова.

«Среди этих детей ‒ дети зверски убитого в марте 2014 года Ришата Аметова, дети Олега Сенцова, дети пропавших без вести и арестованных. Большинство этих семей ‒ крымские мусульмане, где в каждой семье три, четыре, пять и даже шесть детей», ‒ говорит Куртсеитова.

Чтобы собрать денег на нужды этих семей, в Верховной Раде организовали благотворительную ярмарку. Несколько крымскотатарских ресторанов и мастерских посуды привезли на продажу вкусности (традиционные пахлаву, чак-чак), глиняные тарелки. Варили кофе и учили народным танцам.

«Русский мир» закончится там, где его остановят

Жертвами оккупации Крыма стали не только политические заложники Кремля, но и не согласные с российской политикой жители полуострова. Закрываются независимые медиа, продолжается давление на все религиозные общины кроме РПЦ, людей перемещают из Крыма в Россию вопреки их воле ‒ образовался «новый режим террора». Об этом говорил с трибуны Верховной Рады Борис Захаров, руководитель адвокационного центра Украинского Хельсинкского союза по правам человека.

«Это краткая характеристика политики России в оккупированном Крыму. «Русский мир» закончится там, где его остановят», ‒ отметил Захаров.

Украинские депутаты же раскритиковали отчет ОБСЕ о проведении на территории полуострова выборов в Государственную Думу России в 2016 году – в нем не упоминается об аннексии Крыма.