Двадцать третьего февраля Севастополь отмечает двойной праздник. Наряду с «классическим» Днем защитника отечества жители вспоминают события 2014 года. Тогда на площади Нахимова прошел митинг, на котором собравшиеся объявили Алексея Чалого «народным мэром». Эта дата стала именоваться Днем народной воли. О том, как в этом году прошли мероприятия в Севастополе – в материале корреспондента Крым.Реалии.

Торжественные мероприятия в городе стартовали с самого утра. В 9:30 по местному времени на улице Ленина у Екатерининского сквера стали формировать колонны – преимущественно из бывших и нынешних представителей севастопольской «самообороны» и крымского казачества.

Участники демонстрации возложили венки к вечному огню у Мемориала героической обороны Севастополя, а позже развернули полотнище российского флага на центральной площади города – площади Нахимова.

К шествующим присоединились байкеры российского мотоклуба «Ночные волки» – они прошли отдельной колонной под своей «клубной» символикой.

Некоторые представители держали в руках портреты Геннадия Басова – бывшего севастопольского политика, лидера украинской партии «Русский блок», который 23 февраля 2014 года первым выразил идею о необходимости формирования в Севастополе военизированных структур. В 2015 году Басова обвинили в коррупции и приговорили к девяти годам лишения свободы. Сторонники считают Басова политзаключенным и намерены обращаться в ЕСПЧ.

Журналисты в те дни внесли огромный вклад в общую нашу победу

Бывший начальник штаба «самообороны» Олег Росляков ​поблагодарил местную прессу за поддержку силовых отрядов в начале 2014 года. «Журналисты в те дни внесли огромный вклад в общую нашу победу», – заявил он в комментарии севастопольскому информационному ресурсу ForPost.

Дальнейшие мероприятия перенесли в муниципалитеты: в Гагаринском районе прошла выставка военной техники, а на территории Севастопольского морского порта свой борт для горожан открыли суда Черноморского флота.

Народная воля без народного мэра

Перед началом основного митинга нынешние официальные лица Севастополя – врио губернатора Дмитрий Овсянников и спикер Законодательного собрания Екатерина Алтабаева зачитали обращение президента России Владимира Путина к горожанам.

В своем обращении Путин вновь заявил о якобы имевших место радикалах, проявлявших агрессию и запугивавших севастопольцев, которые, в свою очередь, проявив стойкость, выразили свое желание присоединиться к России.

Севастопольцы проявили стойкость и мужество, защитили родной город, выразили твердую волю – быть с Россией

«23 февраля 2014 года стал для Севастополя поистине судьбоносным днем. Тысячи его жителей единым фронтом выступили против государственного переворота, дали решительный отпор радикальным, националистическим силам, которые своими агрессивными действиями попытались запугать всех, кто противостоял самоуправству и беззаконию. Севастопольцы проявили стойкость и мужество, защитили родной город, вместе с крымчанами выразили твердую волю – быть с Россией», – процитировал Путина официальный сайт Кремля.

На митинге, посвященном третьей годовщине Дня народной воли, отсутствовал «главный герой» событий 2014 года – бывший «народный мэр» Севастополя Алексей Чалый. Никаких официальных комментариев на счет его отсутствия не было. В предыдущие годы празднования Дня народной воли Чалый также был весьма пассивен в организации и участии в массовых мероприятиях. К примеру, в прошлом году он с группой своих политических сторонников вышел на прогулку по Приморскому бульвару и Набережной Корнилова, но на митинг также не пришел.

Не время для скорби

До 2014 года День защитника отечества в Севастополе также отмечали весьма помпезно. Однако эта же дата является днем скорби крымскотатарской общины. В этот день крымские татары устраивали акцию памяти Номана Челебиджихана – политического и религиозного деятеля крымских татар, без суда убитого 23 февраля 1918 года в Севастополе революционно настроенными матросами.

Раньше и праздник, и траурный день уживались достаточно безболезненно, а в России мы еще ни одного мероприятия не провели

«Раньше и праздник, и траурный день уживались достаточно безболезненно, – говорит Крым.Реалии крымскотатарский активист Севастополя, пожелавший остаться анонимным. – В центре были гуляния, а наши мероприятия проходили рядом с севастопольскими казематами (здания бывшей севастопольской тюрьмы, где после ареста содержался Номан Челебиджихан – КР) у мемориальной доски. Никто обычно никому не мешал. Но в России мы еще ни одного мероприятия не провели. В 2015 году нам сначала согласовали акцию, но потом отменили, сославшись на то, что это может быть воспринято как провокация или что-то вроде того».

По сообщению пресс-службы Духовного управления мусульман Крыма и Севстополя (ДУМКС), 24 февраля во всех мечетях Крыма пройдут коллективные молебны (дуа) памяти Челебиджихана.

«Сегодня желающие могут почтить память (Номана Челебиджихана – КР) и 23 числа, но, так сказать, самостоятельно. Люди периодически подходят к мемориальной доске, возлагают цветы. В принципе, никто этому не препятствует. Полиция там специально под эту дату не дежурит и никто никого не разгоняет. Но каких-то централизованных акций нет и, думаю, не будет. Сейчас все сходятся во мнении, что молебнов достаточно, хотя никогда не было каких-то межнациональных и межконфессиональных столкновений в этот день. Все было мирно, по крайней мере, я не припомню ничего такого», – подытожил крымскотатарский активист.

В материале используется терминология, принятая на аннексированном Россией полуострове