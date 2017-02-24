Пользователи YouTube фиксировали на видео действия работников российской ДПС в Крыму, страшные аварии с жертвами, задержания активистов, а также любовались красотой крымской природы.

Пользователь ALEKSANDROS LIVE опубликовал видео, в котором выразил возмущение действиями сотрудников ДПС в Крыму. Автор рассказал, что его остановили гаишники за пересечение сплошной линии и после долгих разбирательств выписали штраф в размере 5 тысяч рублей. Однако мужчина утверждает, что разметка на этом участке дороге плохая и ее не видно. ​

Пользователь Тамир Шейх поделился видео, в котором мужчина из Алтайского края России рассказывает о своем переезде в аннексированный Крым. В ролике озвучена цена на земельный участок в Орлином под Севастополем, а также положительные и отрицательные стороны жизни в этом поселке. ​

Пользователь Дмитрий Карпов опубликовал видео ДТП с участием бензовоза на объездной дороге в Симферополе. Автор оказался очевидцем страшной аварии. «Со стороны М.Жукова двигался бензовоз, лопнуло заднее колесо, что привело к заносу и перевороту набок. Бензин растекся на довольно большое расстояние, до 100-150 метров. Водитель не смог выбраться, сгорел заживо, очень жаль. По крайней мере, я не видел после воспламенения, чтобы кто-то выбежал из клуба дыма», – говорится в описании к ролику.​

Пользователь Alim Aydamak опубликовал видео задержания крымских татар в симферопольском микрорайоне Каменка 21 февраля. Люди пришли поддержать соотечественника, в доме которого в это время проводился обыск. Однако их обвинили в нарушении общественного порядка.​

Пользователь ‪Paul neo nomad VLOG‬ опубликовал видео природной красоты, записанное на Южном берегу Крыма. «Удивительное явление, радуга. Было 7 явлений радуги на отрезке южнобережного шоссе в 5 км!» – рассказал автор в описании к видео.