Министерство информационной политики Украины в рамках кампании «Крым – это Украина. 1096 дней сопротивления» запустила социальную рекламу «Репрессии». В ролике говорится о многочисленных обысках в домах у крымчан, которые российские власти полуострова проводят в течение трех лет. «Обыски и сопровождающие их действия силовых структур: выламывание дверей и окон, грубое отношение к членам семьи, в домах которых проводятся обыски – стали нормой в повседневной жизни крымских татар и украинцев, которые не признали оккупации», – рассказала заместитель министра информационной политики Украины Эмине Джеппар. (Видео: Мининформ)