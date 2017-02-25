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Эх, Цементная слободка

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Старому микрорайону Керчи Цементная слободка, точнее нескольким жилым домам на одноименной улице на южной окраине города, суждено стать первой жертвой «стройки века». Слободка попала в так называемую санитарную защитную зону (СЗЗ) Керченского моста. Ее дома со временем собираются снести, а всех тамошних жителей – переселить. Последнее обстоятельство, смею предположить, и объясняет корректировку сроков начала строительства трассы «Таврида», которая в 2018 году должна связать Керчь с Севастополем.

О самих причинах 22 февраля на торжественном открытии памятного камня на месте будущих автоподходов к мосту под Цементной слободкой «глава республики» Сергей Аксенов не распространялся. По крайней мере, если полагаться на сообщения местных медиа; просто сказал без объяснений: «Строительство начнется в марте». Впрочем, свое объяснения нашлось у некоторых жителей самой Цементной слободки.

Власти обещали нас переселить еще в октябре, потом – к новому году, теперь говорят: ждите новоселье к 8 марта

«Власти обещали нас переселить еще в октябре (2016 года – КР), потом – к новому году, теперь говорят: ждите новоселье к 8 марта»,– поделилась «последней» информацией одна из жительниц слободки Елена Игоревна. – Теперь вот ждем с нетерпением. Для меня и других это будет большой праздник».

Можно лишь предположить, что если все же инженерная техника на прокладку автоподходов к мосту выйдет раньше намеченного новоселья, то у 87 семей Цементной слободки возникнут ощутимые неудобства. Ведь строящиеся автоподходы на отрезок длиной 8,6 километра – от транспортного перехода через пролив до четырехполосной «Тавриды» в обход центра города – элементарно перережут им единственную дорогу домой. А также, скорее всего, оставшиеся на отшибе инженерные коммуникации. Наверное, поэтому в эти дни на двух трехэтажках для переселенцев в новом микрорайне Нижний Солнечный царит настоящий аврал.

Дома для переселенцев из Цементной слободки

Дома для переселенцев из Цементной слободки

Что касается фронта предстоящих работ на подходах к мосту, то он на местности уже четко обозначен проделанным грейдерами створом.

Створ автопрохода к мосту

Створ автопрохода к мосту

И информационным щитом на обочине.

А еще – разметкой и столбиками у подножия небольшого холма, на котором непосредственно «дислоцируется» большинство жилых и хозяйственных построек Цементной слободки.

Использование военной терминологии в этом контексте вполне уместно. Ведь в послевоенное время вплоть до конца 60-х годов пришлого столетия в этом районе, в непосредственной близости от Малой крепости, дислоцировался армейский стройбат (отсюда, как поговаривают, и «цементное» название). И все многоквартирные дома в пределах нынешней ССЗ – это бывший, штаб, солдатская столовая, казарма и два ДОСа (дома офицерского состава – КР).

Об этом мне поведал коренной «цементник» Александр. Квартиру в тогдашнем военном городке получил еще его отец, старший мичман Черноморского флота. В начале 90-х мужчина с семьей отсюда съехал, получив новое жилье в другом микрорайоне Керчи. Но все равно продолжает наведываться в слободку ежедневно – в оставленном сарае у него четыре козочки и почти полтора десятка кур. Предстоящему сносу Цементной слободки мужчина особо не рад.

Здесь, наверное, самое лучшее место во всем Крыму. Такая природа – а ее просто уничтожают

«Здесь, наверное, самое лучшее место во всем Крыму,– констатирует Александр, – такая природа, а ее просто уничтожают. Это хорошо, что строят мост, но лучше бы это делали в каком-нибудь другом месте. Вот нашим переселенцам строят два дома – там уже третий или четвертый подрядчик. Это не серьезно. Некоторые не хотят туда идти, но у них выхода просто нет. А здесь уже начались отключения света».

Александр, вспоминая свое детство в Цементной слободке, рассказал, что часто взбирался на Малую крепость в поисках «пулек из мельхиора» (пуль в мельхиоровой оболочке периода Первой мировой войны – КР). Интересно, что весной 1996 года, когда началось масштабное разминирование Малой крепости, густо нашпигованной советскими и немецкими боеприпасами всех видов и калибров (в 1941-1943 годах обе стороны два раза отбивали другу друга Малую крепость и размещали там свои арсеналы) саперами 32-армейского корпуса украинской армии, то именно пули в мельхиоровой оболочке считались наиболее ценной находкой. Их, кстати, моментально разбирали на сувениры, в том числе и освещающие мероприятие журналисты.

Похоже, оружейный цветной металл и прочие военные раритеты до сих пор пользуются спросом. И руины старой крепости по соседству с Цементной слободкой вновь притягивают местных «черных археологов».

Свежие следы их поисков – тому доказательство.

Одного из таких «археологов» случайно застал спящим под крепостным валом прямо с орудиями нелегального промысла.

Остальные же керчане проделывают путь на своих двоих или личном транспорте к окрестностям Цементной слободки по другому, пристойному, поводу. За посадками колючей акации, алычи и вяза, что опоясывают слободку с южной, приморской, стороны образовалась импровизированная смотровая площадка.

С нее лучше всего открывается вид на Керченский пролив и строящийся мост.

Ближайший к смотровой площадке на берегу пролива «цементный» дом №46. Во дворе дома пока не видно каких-либо приготовлений к предстоящему большому «перемещению народов».

Свежие стеклопакеты, новые входные двери, ухоженные огородики под домом, скорее, свидетельствовали об обратном. Хотя люди, с которыми там довелось пообщаться, все же на взводе. И настроения у них кардинально разнятся.

Единственное, что сейчас беспокоит, – как быть с живностью. Придется или продавать, или резать

«Не каждому предоставляется такая возможность в жизни, – считает Татьяна из дома №46. – Нашему дому ведь уже по 70 лет. У нас печное отопление, вода в колонке зимой замерзает, поэтому воду завозят машиной. Кстати, наш дом включили в программу переселения «прицепом». Он не попадал в санитарную зону. Единственное, что сейчас беспокоит, – как быть с живностью. Придется или продавать, или резать».

А вот Николай и его супруга Людмила, наоборот, не в восторге от вынужденного переезда на Нижний Солнечный. «Нравится – не нравится, уже нет вариантов, – признается мне Николай. – Если бы не санитарная зона, здесь можно было бы жить и жить. Мы здесь уже 20 лет спокойно живем. Завели сами в дом воду, сделали паровое отопление, санузел – в общем, все удобства. К тому же, здесь у нас хозяйство. А в новом доме стены без отделки, о воде и газе ничего не известно. Мы туда (на новостройку – КР) недели три не наведывались».

Как заявляют крымские власти, ключи от новых квартир переселенцам из Цементной слободки вручат 1 марта.

Максим Денисов, крымский блогер

Мнения, высказанные в рубрике «Блоги», передают взгляды самих авторов и не обязательно отражают позицию редакции

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