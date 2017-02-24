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«Христина. Крымское соло»: в Киеве показали фильм о юной пианистке (видео)

«Христина. Крымское соло»: в Киеве показали фильм о юной пианистке (видео)
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В Американском Доме в Киеве 23 февраля состоялся допремьерный показ фильма о юной пианистке из Крыма Христине Михайличенко. Фильм «Христина. Крымское соло» создан командой Крым.Реалии. По словам авторов, эта история о «крымской девочке Христине, которая в свои 11 лет успела покорить вершины классической музыки, недоступные для многих взрослых». Семья Христины Михайличенко переехала в Киевскую область из аннексированного Россией Крыма. Свой первый большой конкурс девочка выиграла в пять лет. В январе 2015 года Христина выиграла престижный международный конкурс пианистов в Голландии.

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