В Американском Доме в Киеве 23 февраля состоялся допремьерный показ фильма о юной пианистке из Крыма Христине Михайличенко. Фильм «Христина. Крымское соло» создан командой Крым.Реалии. По словам авторов, эта история о «крымской девочке Христине, которая в свои 11 лет успела покорить вершины классической музыки, недоступные для многих взрослых». Семья Христины Михайличенко переехала в Киевскую область из аннексированного Россией Крыма. Свой первый большой конкурс девочка выиграла в пять лет. В январе 2015 года Христина выиграла престижный международный конкурс пианистов в Голландии.