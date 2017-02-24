Нет ничего полезнее для правильного понимания себя, чем взгляд со стороны. Как Крым освещали в мировых медиа, что вынесли в заголовки, а чему не уделили должного внимания – в обзоре Крым.Реалии.

«Пропасть между Швецией и Россией глубока», – пишет шведская газета Еxpressen о встрече министров иностранных дел России и Швеции в Москве.

«Сергей Лавров (российский министр – КР) отметил, что пропасть между двумя странами по-прежнему глубока. «У нас есть большие разногласия относительно причин начала конфликта в Украине и видения ситуации каждой из сторон», – сказал он.

У нас разные взгляды по таким вопросам, как Украина и Крым

«У нас разные взгляды по таким вопросам, как Украина и Крым. Но я понимаю, что мы можем обсуждать эти вещи прямо и честно друг с другом», – сказала ​Маргот Вальстрем (шведский министр – КР).

Лавров сообщил, что они также обсудили ситуацию в Крыму, который Россия к ужасу многих стран аннексировала у Украины в 2014 году. Россия приглашает шведскую сторону посетить Крым, чтобы воочию увидеть ситуацию там. Это приглашение Швеция вряд ли будет примет, поскольку она не признает российскую аннексию, а требует, чтобы Крым вернули. Тот факт, что обе страны не согласны друг с другом по Украине и Крыму, также признал Лавров».

Крымская татарка запечатлевает свою аннексированную родину – блог с таким заголовком опубликован в американской газете The New York Times.

«Эмине Зиятдинова переживает бурные изменения в Крыму с 2014 года, когда Россия аннексировала полуостров у Украины, а спорный референдум одобрил это. Протесты и столкновения, которые она фотографировала в первые месяцы аннексии, уступили место внешнему спокойствию, отмеченному глубоким беспокойством не только по поводу российских намерений, но и неопределенностью поддержки со стороны Соединенных Штатов и Европы.

Я решила вернуться и документировать людей, которые подавляются властью России

Это оказалось сложной задачей. Вернуться к своему проекту в прошлом году ее отчасти мотивировали увиденные изображения иностранных фотожурналистов, которые были похожи на «мягкую версию российской пропаганды, которая показывала пляжи, красивых девушек и счастливых русских», – сказала она. «Я решила вернуться и документировать людей, которые подавляются властью России», – сказала она. Во время работы над этим проектом она пришла к выводу, что фотографии в одиночку не могут передать то, что она видела. Она объединилась с писателем и надеется совместно работать над книгой».

«Европейские границы под угрозой»: Великобритания на Совбезе ООН потребовала от России освободить Крым», – сообщает британская газета Еxpress.

Границы Европы находятся под угрозой – такого не было со времен холодной войны

«Посол Великобритании в ООН Мэтью Рикрофт потребовал от России немедленно вывести свои войска и военную технику из зоны конфликта и призвал страны НАТО увеличить финансирование вооруженных сил. Он сказал: «Нестабильность и отсутствие безопасности сохраняется в Европе. Границы Европы находятся под угрозой сегодня – такого не было со времен холодной войны. В основе этого пренебрежения к суверенитету лежит Россия – она думает, что интересы Москвы могут и должны преобладать над суверенным и демократическим выбором независимых стран. Этот взгляд на мир иллюстрируется незаконной аннексией Россией Крыма и постоянной поддержкой сепаратистов в Восточной Украине».

«США Путину: санкции останутся на месте до конца оккупации Крыма», – пишет американское информагентство CNSNews.

Санкции будут оставаться на месте, пока Россия не вернет контроль над полуостровом Украине

«Администрация Трампа показала свою однозначную поддержку Украине в продолжающемся конфликте этой страны с Россией, сообщив, что санкции США в отношении Кремля будут оставаться на месте, пока Россия не прекратит оккупацию Крыма. Посол США в ООН Никки Хейли сообщила Совету Безопасности ООН, что США считают, что отношения с Москвой могут быть лучше, но не за счет безопасности друзей и союзников в Европе. «Вот почему Соединенные Штаты призывают Россию уважать суверенитет и территориальную целостность Украины», – сказала она. «Вот почему мы продолжаем призывать Россию проявить приверженность миру – выполняя в полном объеме обязательства по Минским договорам и прекратив оккупацию Крыма». Кроме того, сказала она, «наши отдельные санкции, связанные с Крымом, будут оставаться на месте, пока Россия не вернет контроль над полуостровом Украине».

«Сдать в аренду Крым? Эксперт по Восточной Европе предостерегает от идеи окружения Трампа», – интервью с таким заголовком напечатали в немецком издании FOCUS Online.

«В окружении президента США Дональда Трампа работают над неортодоксальными решениями украинского кризиса. Но для правительства в Киеве было бы фатальным принять это предложение, предупреждает эксперт по внешней политике Штефан Майстер. Трамп и его окружение имеют экономические контакты и интересы в Украине и России. Вполне возможно, что окружение Трампа контактирует с Администрацией президента Украины, но особенно – с отдельными олигархами. Идея, что украинцы могли сдавать в аренду Крым России, больше походит на деловую сделку, что вряд ли приемлемо для украинского народа. Если Порошенко согласится, он завтра падет».