Вопрос легитимности российского парламента и статуса крымских депутатов в его составе снова обсуждают в международных институциях. Украинский парламент отреагировал на отчет ОБСЕ о выборах в Госдуму России, прошедших в сентябре прошлого года. В документе мониторы предпочли воздержаться от оценки влияния крымского голосования на общие результаты выборов в России. В связи с этим украинские депутаты просят парламенты стран-участниц ОБСЕ изменить методику подготовки мониторинговых отчетов «с учетом агрессии России против Украины».

Сразу же после выборов в Государственную Думу России украинские власти заявили о нелегитимности не только голосования в Крыму, но и всего состава нижней палаты российского парламента. Незаконными выборы на полуострове считают и власти ряда стран мира. Депутатов Госдумы, избранных от Крыма, внесли в санкционные списки Евросоюза, США и других стран.

Чего не заметили международные наблюдатели

В конце прошлого года Бюро по демократическим институтам и правам человека (ОБСЕ) обнародовало отчет мониторов с выводами о выборах в Госдуму России. В нем анализируется весь процесс думских выборов и даются экспертные рекомендации относительно усовершенствования условий организации волеизъявления российских граждан.

При этом в отчете практически ничего не говорится о том, что выдвижением кандидатов и организацией избирательный процесса занимались российские власти, в том числе и в аннексированном Крыму. Также мониторы не учитывают и не анализируют влияние крымского голосования на общий результат думских выборов.

Россия работает над ползучей легитимизацией воровства Крыма – через международные организации

О полуострове авторы документа упоминают всего один раз – когда пишут о численности депутатов Госдумы. «Государственная Дума состоит из 450 депутатов, избираемых на пятилетний срок. Это включает в себя четырех депутатов от избирательных округов, сформированных на территории Крымского полуострова, где МНВ ОБСЕ/БДИПЧ не проводила наблюдения по причине отсутствия консенсуса среди стран-участниц ОБСЕ о его статусе», – говорится в документе.

Нужно отметить, что в результате голосования депутатами Госдумы, избранными на полуострове, российский Избирком признал не четырех, а восьмерых кандидатов: Наталью Поклонскую, Руслана Бальбека, Михаила Шеремета, Константина Бахарева, Андрея Козенко, Светлану Савченко, Дмитрия Белика и Павла Шперова.

«Ползучая легитимизация воровства Крыма»

В украинском парламенте формулировки отчета в контексте Крыма называют некорректными. «Сегодня Российская Федерация работает над ползучей легитимизацией воровства Крыма – через международные организации. В окончательном отчете ОБСЕ/ БДИПЧ по результатам наблюдений за выборами в Госдуму России нет ни единого слова о фальсификации выборов в Крыму, куда наблюдательная миссия даже не была допущена», – пишет в фейсбуке первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко.

По инициативе Геращенко парламент Украины 23 февраля принял обращение к парламентам государств-участниц ОБСЕ и главе ОБСЕ, а также федеральному министру европейских, интеграционных и иностранных дел Австрийской Республики Себастьяну Курцу. Его авторы – группа нардепов – утверждают, что формулировку относительно «отсутствия консенсуса» о статусе Крыма продвигают российские власти:

В отчете даже не упоминается, что Крым и Севастополь являются незаконно оккупированными Россией территориями

«В отчете даже не упоминается тот факт, что АР Крым и Севастополь являются незаконно оккупированными Россией территориями. А невозможность мониторинга выборов в Крыму в отчете поясняется «отсутствием консенсуса в вопросах статуса Крыма среди стран-участниц ОБСЕ». О договорености относительно включения в окончательный вариант отчета именно такой формулировки было объявлено публично отдельными членами Центризбиркома России непосредственно после дня голосования».

Украинские депутаты также обращают внимание на то, что российские избирательные округа, участки и комиссии в Крыму были сформированы в нарушение украинского и международного законодательства. А списки избирателей, по мнению нардепов, являются сфальсифицированными, поскольку в них внесли крымчан, принудительно объявленных гражданами России.

В связи с этим авторы обращения призывают ОБСЕ пересмотреть процедуру мониторинга выборов с учетом современных реалий. В частности, оперативно разработать новую методику подготовки мониторинговых отчетов «с включением оценки ситуации, связанной с оккупацией части Украины Российской Федерацией».

Возможны ли изменения?

В сообществе украинских правозащитников парламентское обращение расценивают позитивно, но сомневаются, что оно может кардинально повлиять на ситуацию в ОБСЕ.

«Очень сложная ситуация в организации ОБСЕ. Все управленческие и организационно-распорядительные документы принимаются на основе консенсуса. И Россия, как член ОБСЕ, никогда не пойдет на то, чтобы в этих документах, например, были слова «аннексия», «оккупация» и так далее. Но со стороны Украины достаточно логично требовать от Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, чтобы оно уточнило регламент своих процедур именно по оценке выборов с учетом крымской ситуации», – отметил в комментарии Крым.Реалии юрист-международник Борис Бабин.

Однако, по его мнению, добиваться изменения правил на уровне ОБСЕ должен не парламент, а украинские дипломаты. «Нашему МИДу все эти вопросы можно было обсуждать, когда формировался мандат миссии ОБСЕ. Теперь уже, в любом случае, отчет ОБСЕ никто менять не будет», – говорит он.

Один парламент изменить ничего не сможет. Это большая работа для общественных организаций

Эксперт Хельсинкского союза по правам человека Борис Захаров, в свою очередь, считает, что при грамотной адвокационной работе возможно добиться того, чтобы представители ОБСЕ изменили правила мониторинга выборов. «Один парламент изменить ничего не сможет. Это большая работа для общественных организаций. При хорошей адвокационной работе изменения возможны», – считает правозащитник.

Обсуждение вопроса легитимности Госдумы России и подходов ОБСЕ к мониторингу выборов на международном уровне еще предстоит. Обращение Верховной Рады представители украинской делегации должны были передать во время сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ, которая проходит в эти дни в Вене (Австрия).