«Празднуйте, не обляпайтесь» – из соцсетей

Советская традиция праздновать 23 февраля «день защитника Отечества» в Украине постепенно сходит на нет. Более того, для многих украинцев (и крымчан в том числе) эта дата – скорбная.

В этот день, в частности, вспоминают одного из видных крымскотатарских политических деятелей, автора слов национального гимна крымских татар Номана Челебиджихана. 23 февраля 1918 года его зверски убили большевики.

Другое трагическое событие, случившееся в этот день, – депортация чеченцев и ингушей, произведенная сталинским режимом в 1944 году.

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Есть у крымчан и другие основания не праздновать 23 февраля. А некоторые из тех, кто все же отмечает этот день, закладывают в него собственный смысл.

И все же без праздничных торжеств в Крыму, конечно, не обошлось. 23 февраля в разных городах полуострова устроили массовые мероприятия милитаристского характера.

Некоторые комментаторы отметили тенденцию: с «днем защитника Отечества» поздравляют все реже и реже.

Oleg Komunyar

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