Британская газета The Independent публикует статью «Россия отвергает «абсурдный» мирный план для Украины, выдвинутый близкими к Трампу людьми». Издание отмечает, что представитель Владимира Путина заявил, что вообще не слышал никаких предложений, поддержанных украинским оппозиционным политиком, пока не увидел все это в прессе. Издание добавляет, что, помимо прочего, в том плане предлагают провести референдум о возможности аренды Крыма Россией на 50 или 100 лет. На это Кремль вновь ответил, что возвращать Украине Крым, который Россия аннексировала в 2014 году, не будет. Представитель Путина добавил, что все это «абсурд».

«Здесь не о чем говорить. Как может Россия арендовать сама у себя часть «своей» территории?» ‒ заявил Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России.

Британский журнал напоминает, что предложения по плану мирного урегулирования ситуации в Украине выдвинул украинский парламентарий Андрей Артеменко и отправил личному адвокату президента США Трампа Майклу Коэну и экс-советнику корпорации Трампа Феликсу Сатеру.

The Independent пишет, что пророссийскому, по мнению газеты, оппозиционному объединению Андрея Артеменко помогал бывший глава избирательного штаба Трампа ‒ Пол Манафорт. Предложения Артеменко вышли на поверхность в то время, когда вступило в силу новое перемирие в зоне конфликта на востоке Украины. Издание подчеркивает, что мирный план, выработанный в Минске в 2015 году, неоднократно нарушали на востоке Украины. Россия, в свою очередь, постоянно отрицает передачу своего войска и вооружений в поддержку пророссийских боевиков, так же отвергая то, что именно российской ракетой был сбит пассажирский самолет «Малайзийских авиалиний» над востоком Украины. Однако Путин отнюдь не скрывает политической поддержки пророссийских боевиков.

В конце британское издание приводит слова исследователей базирующегося в Вашингтоне Института по изучению войны (Institute for the Study of War).

«Последнее маневрирование России на украинской территории представляет риск для американских интересов. Путин и дальше создает условия для продвижения его политической цели создания управляемой, пророссийской и антизападной Украины, испытывая возможную реакцию Запада на российскую агрессию в Восточной Европе», ‒ говорится в исследовании вашингтонского института.

Американский общественно-политический еженедельник Newsweek печатает статью «Неужели именно так начинается третья мировая война?». Автор статьи Нолан Питерсон пишет о своем последнем посещении Киева и, в частности, о том, что Крещатик, как он отмечает, просто увешан украинскими сине-желтыми флагами. По словам Питерсона, Украина является единственной страной за пределами США, где он видел такое массовое вывешивание национальных цветов. Автор также отмечает, что в Киеве видно много красно-черных флагов украинских повстанцев, которые боролись с нацистами и Красной армией во время Второй мировой войны. УПА, по словам Питерсона, является напоминанием о трагической истории Украины. Это войско, которое оказалось между армиями Гитлера и Сталина, вело борьбу на убийственных боевых полях самой кровавой из всех войн человечества.

Американское издание пишет, что сегодня Украина остается на передовой тех же линий фронта Второй мировой.

«Ничто не изменилось со момента заключения мирного соглашения в феврале 2015 года. Более 10 тысяч человек погибли и 2 миллиона человек покинули свои дома. Украина также несет 20 миллиардов долларов убытков от конфликта. Но ничего не потеряно, как и ничего не получено. Война не ухудшается, а мечта украинцев о лучшей жизни, свободной от угнетения и коррупции, также еще жива. И это уже их победа», ‒ отмечает автор статьи Нолан Питерсон.

Война в Украине, по словам Питерсона, стала несколько невидимой, неким фоном для повседневной жизни. Но в то же время война постоянно присутствует, даже в несколько завуалированной форме. По автора, это кажется невероятным, но это правда. Война и дальше идет в Украине, в нескольких часах езды на восток от Киева ‒ танки, артиллерия, ракетные выстрелы, снайперы, война в окопах. И все это в Европе в 2017 году. Нолан Питерсон заключает, что единственным способом предотвратить новую мировую войну ‒ верить, что мы можем это сделать.

Почтенный британский журнал The Times печатает рецензию на новый фильм «Горькая жатва». Кинокритик этого одного из старейших периодических изданий Великобритании Кевин Махер указывает, что этот фильм является довольно амбициозным проектом, который, впрочем, немного не достигает своей цели. Лента «Горькая жатва» является историческим и эпохальным фильмом о вызванном и спланированном советской властью Голодоморе в Украине в 1932-1933 годах. Британский журнал напоминает, что, по данным историков, в результате этой трагедии погибло от 2 до 7 миллионов украинцев. Кинокритик Махер пишет, что сценарий фильма «Горькая жатва» написал канадец украинского происхождения Ричард Бачинский Гувер. В фильме снялся актер Макс Айронс в роли Юрия, молодого художника, который на время избегает Голодомора, учась в Киеве. Юрия бросают за решетку, но он бежит из заключения, возвращаясь к своей любимой по имени Наталья, которую играет актриса Саманта Баркс.

Еще одним заметным актером фильма, по мнению кинокритика британской газеты, является Теренс Стэмп, который снялся в роли благородного казака и деда Юрия. Также хорошей ролью, считает Кевин Махер, является персонаж актера Тамера Гассана, который снялся в роли советского информатора и насильника. Впрочем, в целом кинокритик журнала The Times, несмотря на все достоинства фильма, в частности четко определенные намерения, считает, что лента «Горькая жатва» не вышла такой уж очень хорошей киноработой.

