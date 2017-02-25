Крымские еженедельники пишут об успехах и проколах чиновников в феврале, «неуклюжих» действиях симферопольских властей, а также о многомиллиардном проекте, предложенном фирмой в состоянии ликвидации.





Госкомводхоза Крыма разработал программу, которая позволит обеспечить водой засушливые регионы полуострова, сэкономив при этом 1,7 млрд руб

«Крымское время» в статье «Успех. И прокол» подводит итоги деятельности крымских чиновников и бизнесменов за февраль. В раздел, рассказывающий об успехах, попал глава Госкомводхоза Крыма Игорь Вайль. Под его руководством ведомство разработало программу, которая позволит обеспечить водой засушливые регионы полуострова, сэкономив при этом 1,7 млрд руб, отмечает издание. Новый проект предусматривает прокладку почти километра трубопровода и строительство гидротехнических сооружений на Салгире. Система позволит накапливать 20 млн кубометров воды в системе Северо-Крымского канала.

В раздел «Прокол» еженедельник поместил бывшего вице-премьера Крыма Олега Казурина, в отношении которого управление Следственного комитета в Крыму возбудило дело за получение взятки в крупном размере. По данным следствия, с августа по декабрь 2016 года подозреваемый получил через посредника часть от ранее оговоренной суммы взятки в размере 27 млн руб. За это Казурин должен был способствовать выбору одной из строительных фирм в качестве единственного поставщика при заключении контракта на строительство жилья. В настоящее время подозреваемый арестован.





«Новый Крым» в публикации «Плитка. Мусор. Мэр» поднимает вопрос «неуклюжей» деятельности властей Симферополя. «Еще в прошлом году одной из самых конфликтных тем была ситуация с санитарной обрезкой деревьев – «кронированием», проводившейся столь варварски, что возникло ощущение, что речь идет о системной работе по уничтожению зеленых насаждений города. Это дало толчок для тренировок крымчан в остроумии, единственном оружии против действий мэра: «Увидел дерево – молчи! Узнает мэр Бахарев – приедет и срубит!» ‒ иронизирует еженедельник.

Увидел дерево – молчи! Узнает мэр Бахарев – приедет и срубит!

По данным издания, в ноябре 2016 года «центр Симферополя был просто разнесен». Хотя метеослужба упорно, на протяжении всего 2016 года, прогнозировала холодную и снежную зиму, у мэра и депутатов Симферополя не нашлось времени обратить внимание на прогнозы синоптиков при планировании работ по благоустройству и реконструкции территории центра. Ответ власти на справедливые замечания граждан о том, что работы проводились при таких условиях, когда погода просто не позволяла получить хоть какое-то качество, один: деньги пришли в самом конце года. В новогодние праздники соцсети были заполнены фотографиями и замечаниями жителей и гостей столицы Крыма относительно ужасной, корявой реконструкции Симферополя. Выпадавший снег лишь на время скрывал от взоров кошмарную картину.





«Крымский телеграф» в материале «Сто миллиардов раздвинут горы» рассказывает о масштабном инвестпроекте, который предлагает фирма, которая находится в состоянии ликвидации. Речь идет о застройке рекреационными объектами горы Чатыр-Даг. Предполагается, что там будут развиваться такие направления, как фрирайд, сноу-парк, сани, прогулки на снегоступах, туристские лыжи, детские трассы, каток, катание на снегоходах и другие виды зимних развлечений. За зимний период спортивный курорт «Горный Крым» будут посещать около 15 тысяч туристов, для обслуживания которых потребуется не менее 7,5 тыс. человек персонала. Авторы идеи также намерены соединить транспортной инфраструктурой второго уровня Алушту, село Верхняя Кутузовка и село Изобильное. При этом нигде не раскрывается, что подразумевает «инфраструктура второго уровня» ‒ то ли вторая дорога над уже проложенной, то ли струнное метро, то ли канатная дорога.

По данным Единого реестра юридических лиц, принято решение о предстоящем исключении недействующего юридического лица из реестра. Уставной капитал традиционно минимальный ‒ 10 тыс. рублей

Издание выяснило, что руководитель проекта Олег Исаев является братом исполнительного директора крымской Федерации горнолыжного спорта Валерия Исаева. Федерация зарегистрирована в Симферополе. По этому же адресу находится еще одна Федерация ‒ горнолыжного спорта и сноуборда. И некое ООО с символичным названием «Горный Крым», гендиректором выступает все тот же Валерий Исаев. Также там находится книжное издательство «Сонат» во главе с тем же Исаевым. Самое любопытное, что, по данным Единого реестра юридических лиц, с декабря прошлого года принято решение о предстоящем исключении недействующего юридического лица из реестра, пишет издание. Уставной капитал традиционно минимальный ‒ 10 тыс. рублей. В числе учредителей, помимо Валерия Исаева, некие Владимир Махиня и Никита Курочкин. Махиня является соучредителем евпаторийского ООО «Корпорация «Город», которое тоже находится в стадии ликвидации, а изначально было ориентировано на деятельность санаторно-курортных организаций. Никаких масштабных проектов за этой фирмой найти не удалось.