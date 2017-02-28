Исмаил Булатов: «Достоин награждения»

28 февраля нынешнего года – юбилей видного советского военачальника, крымского татарина, генерала Исмаила Булатова.

Он родился 28 февраля 1902 года в Евпатории, в бедной семье. Отец умер рано, Исмаилу, как самому старшему, пришлось стать кормильцем семьи. Подростком он батрачил у состоятельных немецких колонистов, работал чабаном. Уже после Октябрьской революции, окончив школу, Исмаил приехал в Симферополь. Осенью 1924 года в жизни 22-летнего юноши случилось поворотное событие, определившее его дальнейшую судьбу. Вместе с группой молодых крымчан Исмаил отправился на учебу в Военно-политическую школу в Казани. Так началась его – чрезвычайно успешная – военная карьера.

Спустя два года, по завершении обучения, Исмаил Булатов – политрук роты 9-го стрелкового полка 3-й стрелковой дивизии, затем – комиссар 68-го стрелкового полка 23-й стрелковой дивизии, ответственный секретарь партбюро. В 1933 году он поступает на учебу в прославленную Ленинградскую военно-политическую академию, после чего становится начальником курса сухопутного факультета академии, а затем – военкомом 39-й стрелковой дивизии. Незадолго до начала войны коммунист Исмаил Булатов – военный комиссар 281-го артиллерийского, а затем 584-го запасного артиллерийского полка.

Начало войны во второй половине 1941 года складывается для Красной армии катастрофически… В это время Булатов находится в составе 5-ой армии 6-й гвардейской дивизии, которая в декабре 1941 года сражается под Москвой. Во время одного из тяжелых боев ранен командир, его достойно заменяет комиссар Булатов… И хотя Исмаил тоже ранен, но от госпитализации отказывается.

Кровопролитные бои под Москвой сменились не менее страшными сражениями во второй половине 1942 года на Сталинградском фронте, куда были переброшены части 5-й армии, где служил Исмаил Булатов. Сталинград стал одним из переломных этапов Второй мировой войны – и здесь в эпицентре событий вместе со своими солдатами был Исмаил Булатов. Вскоре он назначается членом Военного совета 10-й Резервной армии ставки Верховного Главнокомандования.

Принимает активнейшее участие в разработке плана разгрома немецко-фашистских полчищ, спешивших на выручку окруженных под Сталинградом немецких армий в декабре 1942 года

В его наградном листе от 5 февраля 1943 года обнаруживаем превосходную характеристику: «Кадровый командир-политработник. Участник Отечественной войны с первых ее дней. В боях с врагами социалистического отечества собственной кровью и мужественным поведением доказал преданность Родине и Партии. Имеет ранение. Принимает активнейшее участие в разработке плана разгрома немецко-фашистских полчищ, спешивших на выручку окруженных под Сталинградом немецких армий в декабре 1942 года. Отлично организовал политическое обеспечение операции и бесперебойную работу тыла и тем самым способствовал прорыву укрепленного фашистского рубежа на реке Н.-Чир и дальнейшему их разгрому. Вполне достоин быть награжден Орденом Кутузова 2 степени».

С февраля по сентябрь 1944 года генерал-майор Исмаил Булатович Булатов входит в командный состав 5 Ударной армии (это части Сталинградского, Южного, 4-го и 9-го Украинского фронтов) в качестве Члена Военного Совета.

За проявленную энергию и организацию войск на выполнение боевых задач тов. Булатов достоин награждения орденом «Богдан Хмельницкий» второй степени

В это время в войне уже очевиден перелом в пользу советских войск. В феврале 1944 года хорошо спланированная тактическая операция превратилась в крупное сражение по полному уничтожению Никопольского плацдарма немцев. Они рассчитывали отсюда нанести удар на Мелитополь и, перекрыв дорогу советским частям в низовьях Днепра, освободить свои части из Крыма. Однако 1 февраля 50-я и 54-я гвардейские стрелковые дивизии перешли в наступление. На второй день сражения немецкое командование вынуждено бежать в Одессу.

В наградном листе Исмаила Булатова от 20 марта 1944 года читаем: «В боях по ликвидации Никопольского плацдарма, форсированию реки Днепр, овладению города Николаева пятая ударная армия оказалась на высоте задач. В подготовке войск к успешному выполнению задач большую работу провел член Военного Совета, генерал-майор т. Булатов. Постоянно находясь в войсках и помогая им, тов. Булатов вместе с партийно-политическим аппаратом умел всегда создать в войсках наступательный порыв и волю к победе. За проявленную энергию и организацию войск на выполнение боевых задач тов. Булатов достоин награждения орденом «Богдан Хмельницкий» второй степени».

7 февраля 1944 левобережье Днепра было полностью освобождено от оккупантов, началось форсирование Днепра, а на следующий день операция была завершена. Германская армия потерпела сокрушительное поражение. З-й Украинский фронт под командованием генерала армии Родиона Малиновского при поддержке 4-го Украинского фронта уничтожил Никопольскую группировку немцев и взял город Никополь.

За проявленное в годы войны мужество Булатов был награжден тремя орденами Красной Звезды, орденами Кутузова и Богдана Хмельницкого II степени, Суворова, Отечественной войны, многими медалями и зарубежными наградами

6 марта 3-й Украинский фронт атаковал немецкие части между реками Ингулец и Южный Буг. В результате кровопролитных сражений с 18 по 22 марта советская армия дошла до окрестностей Николаева, который был взят советскими войсками 28 марта. Исмаил Булатов со своими солдатами прошел гавани Березанская, Тилигуль, Куяльник, Аджибай, освободили другие населенные пункты, железнодорожный переезд Раздельная.

9 апреля 1944 года они уже были на подступах к Одессе, начались уличные бои. 10 апреля 1944 года Одесская наступательная операция была завершена освобождением Одессы.

В июле 1944 года генерал Исмаил Булатов становится заместителем командующего по тылу 10-й Гвардейской армии 2-го Прибалтийского фронта. В январе 1945 года генерал-майору Булатову сообщают о его назначении на должность заместителя командующего войск по тылу 21-й армии 2-го Белорусского фронта. За проявленное в годы войны мужество он был награжден тремя орденами Красной Звезды, орденами Кутузова и Богдана Хмельницкого II степени, Суворова, Отечественной войны, многими медалями и зарубежными наградами.

Вскоре после окончания войны по состоянию здоровья Исмаил Булатов выходит в отставку – случилось это в январе 1946 года. В 1948-1954 годах он работал в областном исполнительном комитете. До конца жизни Булатов прожил в Одессе, был Почетным гражданином города.

Генерал Исмаил Булатов умер 25 сентября 1975 года в Одессе, похоронен на Таировском кладбище. Его брат Зекерья Булатов обратился с просьбой поставить надгробный камень и часть надписи сделать арабскими буквами. Министерство обороны установило памятник на могиле генерала, но пожелание брата, увы, так и осталось неисполненным.

На родине Исмаила Булатова в Евпатории на доме по улице Дальняя установлена мемориальная доска в его честь.