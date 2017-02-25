Тень адмирал-губернаторства нависла над Севастополем

Специально для Крым.Реалии

Только севастопольцы немного расслабились после солдафонщины экс-губернатора Сергея Меняйло, как на эту должность уже сватают другого адмирала – командующего Черноморским флотом России Александра Витко.

На днях местные СМИ растиражировали новость, что адмирал Александр Витко может стать главным претендентом по пост губернатора от российской партии власти. Сообщается, что он может стать кандидатом в губернаторы Севастополя от партии «Единая Россия» из-за отсутствия в городе реальных политических тяжеловесов и очередной назревающей бури накануне выборов.

В качестве причины подобного неоднозначного выбора кремлевских стратегов, неназванный источник в «Единой России» предполагает необходимость решения стратегической задачи на президентские выборы в следующем году. Кремлю важно, какая социально-экономическая ситуация, а, следовательно, политическая обстановка сложится в Севастополе в перспективе, накануне президентских выборов 2018 года.

Для этого как нельзя лучше подходит исполнительный военный, за десятилетия приученный исполнять все указания сверху и не допускать самодеятельности. Москва уже применяла такую региональную стратегию и ее ярким примером служит экс-губернатор Севастополя Сергей Меняйло.

«Царствование» Меняйло запомнилось военным подходом в управлении городским хозяйством, беспримерным воровством членов его правительства и перманентным конфликтом с «народным мэром» Чалым

Один из непосредственных руководителей аннексии Крыма, вице-адмирал запаса Сергей Меняйло за эти «заслуги» был одарен должностью губернатора города. Формально, он, конечно, был «избран Законодательным собранием Севастополя», но, фактически, кандидатуру депутатам «команды Чалого» предложил президент России Владимир Путин. В России от предложений президента отказываться не принято. Даже если ты не бреешься перед официальными приемами и приходишь на них в свитере.

«Царствование» Меняйло запомнилось севастопольцам военным подходом в управлении городским хозяйством, беспримерным воровством членов его правительства и перманентным конфликтом с «народным мэром» Чалым и его «командой». Пришедший на смену Меняйло аполитичный хозяйственник Дмитрий Овсянников по замыслу Москвы должен был без медийного шума решать проблемы региона и готовить Севастополь к президентским выборам. Однако, разногласия и.о. губернатора Севастополя с подконтрольным Кремлю главой Крыма Сергеем Аксеновым и перешедший в стадию открытого противостояния конфликт с путинскими «Ночными волками», заставили, возможно, руководство России задуматься о «смене коней на переправе».

Не прошло и суток после информационного вброса о кандидатуре нового губернатора, как эксперты сайта «Национальный эксперт» разразились комментариями на эту тему. Так, политолог, директор Института новейших государств Алексей Мартынов заявляет, что адмиралу Витко предстоит пройти через процедуру партийных праймериз, а предсказуемость итогов осеннего голосования на прямых выборах губернатора Севастополя оказалась теперь под вопросом.

Витко человек военный, никакой самодеятельности не допустит, поэтому выдвигаться на пост губернатора Севастополя будет только, если будет принято политическое решение

Главред журнала «Национальная оборона», член Общественного совета при Минобороны России Игорь Коротченко уверен, что Витко как командующий Черноморским флотом России близок Севастополю как никто иной. «Он человек военный, никакой самодеятельности не допустит, поэтому выдвигаться на пост губернатора Севастополя будет только в том случае, если по нему будет принято соответствующее политическое решение», – пишет эксперт.

Политический аналитик, кандидат философских наук Павел Клачков констатирует, что «в Севастополе, который является сегодня для России одним из ключевых регионов, политическая ситуация складывается неоднозначно. В городе наблюдается много внутриэлитных конфликтов, нет ощущения политической стабильности, возникает немало вопросов к открытости местных властей. Думаю, неслучайно сегодня идет активный поиск альтернативных фигур, которые в силах составить конкуренцию нынешнему врио губернатора Дмитрию Овсянникову».

Кандидат от партии «Единая Россия» с учетом информационного и административного ресурса станет основным претендентом на победу на выборах губернатора Севастополя, поэтому команду действующего и.о. губернатора города Дмитрия Овсянникова ожидает сложная предвыборная кампания. Так считает директор Института современного государственного развития, политолог Дмитрий Солонников.

Новую идею активно транслируют и местные политики. Так, председатель севастопольского регионального отделения политической партии «Справедливая Россия» Евгений Дубовик в интервью «рупору» крымского правительства «Крыминформ», что Александр Витко станет достойной кандидатурой на губернаторских выборах. «По своей работе в правительстве Севастополя знаю его как великолепного офицера и грамотного руководителя, он прекрасно владеет ситуацией в городе. Лично я поддержал бы его кандидатуру», – сказал Дубовик и добавил, что при всенародной любви к Черноморскому флоту России большинство севастопольцев могут проголосовать за командующего.

В этой связи напрашивается простой и понятный вывод: Кремлю наплевать на социальную и экономическую ситуацию в Севастополе. Главное – президентские выборы, а нужное общественное мнение ловкие манипуляторы легко обеспечат.

Геннадий Кравченко, крымский обозреватель (имя и фамилия автора изменены в целях безопасности)

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