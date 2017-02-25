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В Ялте для детей организовали масленицу с бесплатными блинами (видео)

В Ялте для детей организовали масленицу с бесплатными блинами (видео)
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В честь празднования Масленицы для ялтинских детей утроили развлекательную программу в Пионерском парке с раздачей блинов. Там развернули игровую зону, где дети играли и танцевали с аниматорами в костюмах любимых детских персонажей, а также фотографировались в фото-зоне. Неподалеку развернули полевую кухню. Гостей праздника угощали горячим чаем и сладкими блинами со сгущенкой. За бесплатным лакомством родители выстроились во внушительную очередь, пока дети играли с аниматорами.

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