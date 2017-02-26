Год назад, когда большинство участников консультативного референдума в Нидерландах выступило против подписания Соглашения об ассоциации с Украиной, я писал, что это решение ‒ проблема не украинской, а нидерландской и европейской политики. Тогда многие были со мной не согласны. В Украине принято обвинять в проблемах собственное государство и идеализировать окружающий мир. Было много комментариев о том, что мы «не доработали» и не объяснили голландцам, какие мы хорошие. Что мы мало делаем для того, чтобы выполнять Соглашение об ассоциации. Что мы до сих пор не преодолели коррупцию и не стали «настоящей европейской страной».

Все это не имело никакого отношения к сути происходящего. Возможно, мы могли сделать больше для пропаганды Украины и ее достижений. Возможно, нам вообще не стоило заниматься пропагандой ‒ чтобы сорвать явку на этом референдуме.

Но главной своей цели организаторы референдума добились. Им нужно было продемонстрировать беспомощность Европейского союза и его структур ‒ и они ее продемонстрировали.

Когда голосовали голландцы, многим казалось, что случилось досадное стечение обстоятельств, жертвой которого стала Украина. Но это было не совпадение. Это было только начало

Тогда, когда голосовали голландцы, многим казалось, что случилось досадное стечение обстоятельств, жертвой которого стала Украина. Но это было не совпадение. Это было только начало. Затем был референдум о выходе Великобритании из Европейского союза ‒ тоже успешный для сторонников «Брекзита». Затем на президентских выборах в США победил Дональд Трамп, который был активным сторонником этого выхода и выступал за отказ собственной страны от многосторонних торговых союзов. А сейчас уже говорят о серьезном структурном кризисе в Европейском союзе. О том, что единая Европа должна ответить на вызов ‒ или погибнуть.

Мы, по сути, наблюдаем последнее в истории столкновение между сторонниками глобального мира и изоляционизма. Почему последнее? Потому что глобальный мир с его многосторонними соглашениями был естественной реакцией на две мировые войны. Оказалось, что мир можно обеспечить только путем общего согласия. И вот теперь, когда прошло уже семь десятилетий после последней мировой войны ‒ человечество вновь возвращается к идее об эффективности изоляционизма. Ничего удивительного в этом нет. И нового тоже.

Новыми стали только технологии войны. В третьей мировой не спасется уже никто ‒ ни сторонники глобализма, ни сторонники изоляционизма. Некому будет дискутировать.

В третьей мировой не спасется уже никто ‒ ни сторонники глобализма, ни сторонники изоляционизма

Вот почему ответственность, которую взяли на себя депутаты нижней палаты парламента Нидерландов ‒ да, вопреки воле участников референдума в собственной стране ‒ для меня первый осторожный шаг к «выздоровлению» Европы и мира. Если нам удастся добиться положительного голосования в сенате Нидерландов и окончательной ратификации Соглашения об ассоциации ‒ это не будет просто спасение документа о сотрудничестве Европейского союза с соседней страной. Это будет шанс для Украины найти свое место в мире, где идея глобального сотрудничества и многосторонних союзов победит изоляционистскую утопию. Мира, в котором опасность третьей мировой войны будет устранена.

Если этого мира не будет, Украина станет разоренной окраиной соседней страны ‒ той самой страны, которая сегодня не жалеет финансовых и пропагандистских ресурсов чтобы подорвать глобальный мир, уничтожить европейскую идею и евроатлантическую солидарность, снова разделить планету на «сферы влияния» ‒ ну и повоевать за эти самые сферы, как без этого!

В изоляционистском мире Украине места нет. Вот почему так важно для нас нидерландское голосование, вот почему так важно, чтобы Евросоюз преодолел свои проблемы. Вот почему необходимо, чтобы изоляционизм ‒ в любых его формах и интерпретациях ‒ окончательно проиграл.

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Оригинал публикации – на сайте Радіо Свобода