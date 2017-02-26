В социальных сетях можно часто встретить посты об атмосфере страха и доносительства, которая царит в сегодняшнем Крыму.

Доносы пишут часто и порой по самым неожиданным поводам.

Вот - как обычно в Крыму пишут доносы : Опубликовано Алексеем Владимировичем 21 января 2017 г.

севастополець ділиться непозбувною небентегою: "к моему соседу нагрянули, и его уже долго не видно и не слышно... Может, за праздничным столом что-то не так сказал..." Опубликовано Алі Татаром-заде 18 января 2017 г.

Тихо, вкрадчиво, почти незаметно, но вполне ожидаемо, главным мейнстримом 2016-го года во всех слоях крымского общества ... Опубликовано Illona Doroshenko 12 октября 2016 г.

Ольга Мур

На каждого стукача найдется свой стукач. Или - не доноси, и не доносим будешь.

У меня есть хорошая история про человека, который еще в довоенные времена стучал на меня, натура такая. Россиянин и ватник, само собой. И как же было приятно узнать, что когда во время зимнего блэкаута он подбивал людей выйти на улицу и возмутиться лимитами электроэнергии, ему позвонили из ФСБ и предупредили - кто-то настучал. Карма есть.

Крымский Дзэн‏

У нас 37-й. У ваты в Крыму паранойя. Везде наставили уши, ищут заговорщиков. Мониторят разговоры, собирают доносы. Крымчане, будьте осторожны!

Внук подпольщицы‏

Севастополь. Полицейский рассказал, что такого уровня доносительства он не помнит. Стучат на соседей, конкурентов, чиновников. Внуки стукачей 1937.

Крымская Козявка

Крымская госслужащая: праздники в коллективе проходят молча, как поминки. Знаем, вдруг что не то скажешь, тут же донесут.

Обращение такого заботливого соседа, является поводом неоднократных проверок, как со стороны энергопоставляющих компаний... Опубликовано Заиром Смедлей 14 сентября 2016 г.

Кримнаш. Друг стуканув на подругу. Вона дізналась. - Прості, - каже він їй, - проте в мене сім'я, діти, і не від тебе.... Опубликовано Алі Татаром-заде 24 января 2016 г.

Крим поступово перетворюється на Росію. Він стає територією, де вчителі доносять на учнів у ФСБ. Жахливий випадок ставс... Опубликовано Романом Герасименко 13 ноября 2016 г.

Просто кримська розмова. - В принципі, живемо собі й живемо, - обережно каже перший. - Нічого трагичного з нами не стал... Опубликовано Алі Татаром-заде 25 ноября 2016 г.

важкі будні кримської прокуратури. Мама і донька написали одна на одну доноси, що вона таємно бандерівка. Чешуть репу, жартують - посадити обох, чи що. Опубликовано Алі Татаром-заде 21 апреля 2016 г.

В Алуште полиция задержала сантехника, во время ремонта в подвале труб он крикнул жителю дома: "Вся система прогнила, надо полностью менять!" Отпущен под подписку о невыезде. Опубликовано Владимиром Гарначуком 29 июня 2016 г.

Крымская Зима

Приготовил ужин, все говорили: "Бомба! Бомба!". Подозрительно. Нужно сообщить в ФСБ, а то посадят.

Треба завести гарячу лінію для кримчан, які так полюбляють стучати один на одного, тільки на материку. Автовіповідач, пр... Опубликовано Алі Татаром-заде 30 января 2016 г.

Большинство крымчан уже сделало выводы и предпочитает молчать или фильтровать свою речь.

Вдруг поймала себя на мысли, что начинаю вспоминать, как говорили родители, какие иносказательные фразы использовали в р... Опубликовано Ludvika Papadopoulou 22 июня 2016 г.

Внук подпольщицы‏

Крым. Сегодня. Дважды. Слово в слово:

- Как дела?

- Давай об этом не по телефону...

Ну а так, конечно, демократия, свобода слова и прочие сказки.

Андрей Васильев

Шаламов писал, что человек - эта такая скотина, которая ко всему привыкает. Вот читаю у себя в ленте напутствие людям, которые едут в Крым: «Лишнего в ФБ не писать, по телефону лишнего не говорить и вообще с малознакомыми людьми поменьше, кроме как функционально, общаться». Еще два года назад для меня, как и для большинства севастопольцев, независимо от убеждений, такой стиль жизни казался дикостью. Но сейчас именно он является единственно нормальным. И ты даже не очень веришь, что когда-то было возможно другое.

Крымская Козявка

В целом заметила, что народ стал говорить меньше и тише, а вздыхать громче и чаще.

КРЫМский Реалист‏

Прежде чем написать какой-нибудь твит, думаешь, а не придут на этот раз к тебе русские фээсбэшники... Реалии крымской "свободы слова".

Внук подпольщицы

Крым. Самая противная привычка последних 3-х лет- привычка самоцензуры. Постоянный контроль того, с кем и о чем можно говорить. Внутренняя тюрьма.

є такі кримчани, що вже трут свій фб по самий 2013тий, залишаючи тільки фоти краси. цікаво, поодиноки випадки, чи тенденція? Опубликовано Iryna Brunova-Kalisetska 2 сентября 2016 г.

Только что,мой единственный друг в Одноклассниках,с которым давно переписываюсь,удалил меня из друзей.Он немолодой крымс... Опубликовано Ириной Довгань 12 мая 2016 г.

лайфхак в Кримнаші. - Я дуже обурений заявою голови СБУ! Це нормальний початок бесіди, коли зустрічаються два шапочних... Опубликовано Алі Татаром-заде 24 марта 2016 г.