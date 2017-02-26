«Я хочу передать пожелание крымскотатарскому народу, чтобы они набрались терпения. Рано или поздно Крым окажется снова свободным. Дело в том, что крымские татары, помимо проукраински настроенных граждан, подвергаются самым большим притеснениям. Поэтому возможность передать наилучшие слова поддержки и солидарности является очень важным для таких людей, как я», – заявил российский адвокат Марк Фейгин. Министерство информационной политики Украины запустило коммуникационную кампанию «Крым – это Украина. 1096 дней сопротивления». Она стала продолжением прошлогодней и имеет целью консолидацию общественного мнения по Крыму и формирование гражданской позиции украинцев, в которой Крым, безусловно, это Украина. (Видео: МИП)