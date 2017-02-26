«Очевидно, что возвращение Крыма – это вопрос времени для любого разумного человека. И наша задача – это время ускорить», – сказал министр информационной политики Украины Юрий Стець. Министерство информационной политики Украины запустило коммуникационную кампанию «Крым – это Украина. 1096 дней сопротивления». Она стала продолжением прошлогодней и имеет целью консолидацию общественного мнения по Крыму и формирование гражданской позиции украинцев, в которой Крым, безусловно, это Украина. (Видео: МИП)