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Министр информполитики: возвращение Крыма – вопрос времени (видео)

Министр информполитики: возвращение Крыма – вопрос времени (видео)
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«Очевидно, что возвращение Крыма – это вопрос времени для любого разумного человека. И наша задача – это время ускорить», – сказал министр информационной политики Украины Юрий Стець. Министерство информационной политики Украины запустило коммуникационную кампанию «Крым – это Украина. 1096 дней сопротивления». Она стала продолжением прошлогодней и имеет целью консолидацию общественного мнения по Крыму и формирование гражданской позиции украинцев, в которой Крым, безусловно, это Украина. (Видео: МИП)

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