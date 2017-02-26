Более четырехсот норм международного права нарушены в Крыму за время российской оккупации полуострова. Такая цифра была названа на прошедшем 26 февраля в Херсоне митинге по случаю «Дня сопротивления Крыма российской оккупации».

В митинге, прошедшем на площади Свободы, участвовали представители органов власти, украинские и крымскотатарские активисты, военнослужащие.

Акция протеста против российской оккупации Крыма 26 февраля 2014 года стала сигналом для жителей Херсонской, Николаевской и Одесской областей

«Первая акция протеста против российской оккупации Крыма, прошедшая 26 февраля 2014 года и ставшая поводом для сегодняшней памятной даты, также стала и сигналом для жителей Херсонской, Николаевской и Одесской областей. В этих регионах люди вышли на проукраинские акции, и тем самым сорвали кремлевские проекты «Новороссия», «Русская весна», «Южная дуга», – сказал в своем выступлении на митинге председатель Херсонской Облгосадминистрации Андрей Гордеев.

Когда распался СССР, крымские татары проявили себя как патриоты Украины. И сейчас наш народ считает, что будущее Крыма – только в составе Украины

Глава представительства Меджлиса крымскотатарского народа в Херсонской области, член Всемирного конгресса крымских татар Абмеджит Сулейманов в своем выступлении призвал херсонцев не верить российскому пропагандистскому фейку о якобы имеющемся у крымских татар намерении создать свою автономию в Херсонской области, а со временем – свое государство в Крыму:

«Давайте вспомним, что в августе 1991 года, когда распался СССР и был «парад суверенитетов», крымские татары проявили себя как патриоты Украины и первыми подняли в Симферополе желто-синий флаг – над зданием горсовета. И сейчас наш народ считает, что будущее Крыма – только в составе Украины», – сказал Абмеджит Сулейманов.

Вспоминая события трехгодичной давности, крымскотатарский активист отметил, что 26 февраля 2014 года именно народный протест не позволил реализовать путинский план «добровольного перехода Крыма в состав России»:

Крымские татары и украинцы, также пришедшие к Верховной Раде, не позволили создать картинку «единодушного волеизъявления народа»

«Три года назад мы проводили акцию под стенами Верховной Рады Крыма. В тот день пророссийски настроенные крымчане пришли требовать от депутатов принять решение об отсоединении от Украины. Но крымские татары и украинцы, также пришедшие к Верховной Раде, не позволили создать картинку «единодушного волеизъявления народа». А на следующий день парламент заняли «зеленые человечки», сказал Сулейманов.

Также Абмеджит Сулейманов в своем выступлении напомнил, что не правдивым является и утверждение российской пропаганды, что захват Крыма был бескровным:

«Во время вторжения «зеленых человечков» погибли двое украинских военнослужащих: один был застрелен снайпером, второго за отказ присягать России убили его же сослуживцы. Также в 2014 году был убит крымскотатарский активист Энвер Аметов, и по этому делу виновные не найдены и по сей день. Из 22 активистов, похищенных потом, половина найдены убитыми. Не стоит забывать и 32-х крымчанах, являющихся политзаключенными».

Абмеджит Сулейманов в своем поделился обеспокоенностью нынешней ситуацией не Херсонщине:

«Стычка между бойцами батальона «Аскер» и украинскими военнослужащими в Чонгаре, активизация пророссийски настроенных журналистов и политиков, выступающих на некоторых СМИ, а также распространяющих свои измышления через соцсети. Все это – звенья одной цепи. И потому нам, сторонникам сохранения единства и территориальной целостности Украины, нельзя расслабляться».

26 февраля в поселке Чонгар Генического района Херсонской области запланировано протестное шествие возле админграницы с аннексированным Крымом. В этот день Киеве прошел марш поддержки крымчан. Также в «День сопротивления российской оккупации Крыма» к акциям в поддержку крымчан присоединились активисты из других стран мира.

Выступающие на херсонском митинге отмечали, что столь масштабная поддержка крайне важна для живущих в Крыму граждан Украины, «являющихся сейчас «визитной карточкой» страны для всего мирового сообщества».

В Украине 26 февраля отмечается «День сопротивления Крыма российской оккупации». В 2014 году в этот день перед зданием Верховной Рады Крыма прошел митинг в поддержку территориальной целостности Украины. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии «Русское единство».