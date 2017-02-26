Четверо крымских активистов, которых задержали 21 февраля возле дома Марлена Мустафаева, освободили из-под ареста. Известно, что остальные шестеро задержанных планирую освободить позже. 21 февраля состоялся обыск в квартире активиста Марлена Мустафаева. Российские силовики задержали его из-за сообщения в соцсети двухлетней давности с изображением символики запрещенной в России организации «Хизб ут-Тахрир». Одновременно полиция задержала 10 крымских татар, которые снимали на видео происходящее. Мустафаеву дали 11 суток ареста, а другим десяти – 5 (за «несанкционированный массовое мероприятие»).