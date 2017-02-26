В Симферополе прошло заседание общественного объединения «Крымская солидарность», созданного для помощи политузникам и их семьям. Заседание совпало с годовщиной митинга 26 февраля 2014 года, судебый процесс над членами которого продолжается до сих пор. Участники заседания обсудили трудности с передачками тем заключенным крымским татарам, которые были помещены в психиатрическую клинику для принудительного проведения психиатрической судебной экспертизы. Одновременно, для детей политзаключенных был организован праздник.