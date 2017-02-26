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Фотогалереи

Под крымскотатарскими флагами: «Марш Бориса Немцова» в Москве (фотогалерея)

В Москве в рамках «Марша Бориса Немцова» прошла колонна в поддержку украинских политзаключенных и против репрессий в Крыму. «У нас была своя колонна, со своей растяжкой. К нашей колонне под крымскотатарскими флагами присоединилось довольно большое количество людей уже отсюда, из Москвы. Из Крыма нас приехало всего несколько активистов», – рассказала Крым.Реалии дочь зампредседателя Меджлиса Ильми Умерова Айше. Российский адвокат Марк Фейгин на своей странице в Твиттере написал, что растяжку «Прекратите репрессии в Крыму! Свободу украинским политзаключенным!» отправили в Крым.
Адвокаты Николай Полозов и Марк Фейгин вышли в поддержку крымских татар
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Адвокаты Николай Полозов и Марк Фейгин вышли в поддержку крымских татар

Среди участников акции &ndash; &nbsp;дочь заместителя председателя Меджлиса крымских татар Ильми Умерова Айше
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Среди участников акции –  дочь заместителя председателя Меджлиса крымских татар Ильми Умерова Айше

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Перед началом шествия Михаила Касьянова неизвестный провокатор облил зеленкой. Его задержали
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Перед началом шествия Михаила Касьянова неизвестный провокатор облил зеленкой. Его задержали

Тем не менее Михаил Касьянов принял участие в Марше
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Тем не менее Михаил Касьянов принял участие в Марше

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