В Москве в рамках «Марша Бориса Немцова» прошла колонна в поддержку украинских политзаключенных и против репрессий в Крыму. «У нас была своя колонна, со своей растяжкой. К нашей колонне под крымскотатарскими флагами присоединилось довольно большое количество людей уже отсюда, из Москвы. Из Крыма нас приехало всего несколько активистов», – рассказала Крым.Реалии дочь зампредседателя Меджлиса Ильми Умерова Айше. Российский адвокат Марк Фейгин на своей странице в Твиттере написал, что растяжку «Прекратите репрессии в Крыму! Свободу украинским политзаключенным!» отправили в Крым.