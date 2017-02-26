Нет ничего полезнее для правильного понимания себя, чем взгляд со стороны. Как Крым освещался в мировых медиа, что было вынесено в заголовки, а чему не уделили должного внимания – в традиционном обзоре Крым.Реалии.

«Андрей Артеменко, украинец, который претендует на заключение мира от имени Трампа», – материал с таким заголовком опубликован во французской газете Le Figaro. «Это невероятная история малоизвестного депутата, о котором мало кто слышал в Киеве, и который за одну ночь оказался в центре внимания. Представляясь как «украинский Дональд Трамп», который сумеет в одиночку или почти в одиночку положить конец российско-украинскому конфликту, повлекшему за собой более 10 тыс. убитых за три года, благодаря своим прямым контактам с новым главой Белого Дома, этот человек не мог не привлечь внимание к своей персоне. Его стратегия по возвращению мира в свою страну является неопределенной: предложить проведение в Украине референдума по Крыму, возможно, «сдать в аренду» Крым России на 50 или 100 лет, чтобы «ее наказать». Несколько дней назад Артеменко заявил, что «никогда не контактировал с русскими». Он хочет устроить большую публичную презентацию своего мирного плана в Вашингтоне вместе с членами американского Конгресса. После этой встречи депутат, пожелавший изменить ход истории, собирается создать свою площадку на украинском телеканале «Интер», который принадлежит клану свергнутого пророссийского президента Виктора Януковича. Президентская администрация, поставленная в деликатную ситуацию пересмотра своих отношений с Вашингтоном, временно заблокировала паспорт того, кто уже так настроился стать «украинским Трампом».

«Крым: лучшее место для отдыха, о котором вы когда-либо слышали», – пишет нидерландское издание NOS. «После аннексии Крыма в марте 2014 года президент Путин пообещал, что так будет лучше для Крыма, чем беспокоиться по поводу творящегося в Украине. Но после того, как прошли почти три года под российским контролем, ситуация в Крыму не такова, как ожидали люди. Поскольку Крым не имеет сухопутной связи с Россией, а Украина больше не поставляет товары, все они должны перевозиться переполненным паромом в город Керчь. Практически никаких туристов не было в Крыму. Поэтому Путин теперь хочет изменить эту ситуацию. Начался миллиардный проект по строительству моста в Крым – 19-ти километровой структуры над широким Керченским проливом. По мнению экспертов, мост обречен потерпеть неудачу. По словам журналиста Гроота Kеркампа, можно построить мост, чтобы убедиться, что все больше россиян приезжают в Крым, но остается фактом, что россияне чаще всего выбирают дешевые направления с высоким уровнем обслуживания, такие как Турция, Египет и Таиланд».

«Украина должна быть настойчивой, чтобы вернуть Крым», – цитирует Рефата Чубарова турецкое информагентство Anadolu Agency. «Председатель крымскотатарского парламента, или Меджлиса Рефат Чубаров заявил в субботу, что Украина «должна быть твердой и настойчивой», чтобы вернуть Крым. Выступая на конференции «Крым в условиях оккупации: последствия для Украины и мира», Чубаров, как цитирует его официальное информационное агентство Украины Укринформ», считает, что возвращение Крыма в Украину «должно состояться, прежде всего, дипломатически-политическим и экономическим путем». «Тем не менее, чтобы эти факторы сработали в полной мере, Украина должна подвигать наших партнеров реализовать такую стратегию», – сказал Чубаров. Посол Турции в Киеве, Йонет Джан Тезель, также принял участие в конференции, заявив, что Турция остается на позиции поддержки территориальной целостности Украины. «Турция будет продолжать оказывать поддержку крымским татарам, народу Крыма», – сказал посол Тезель». Также, как сообщается, «крымские татары протестовали против незаконной аннексии Крыма Россией близ комплекса российского посольства в Анкаре в субботу».

«Иран может поставлять турбины для крымских электростанций», – сообщает иранское негосударственное информагентство Mehr News Agency. «Россия собирается подписать контракт с Ираном на поставку турбин для тепловых электростанций в Крыму, сказал генеральный директор государственной корпорации РОСТЭК Сергей Чемезов. Во время брифинга для СМИ в Абу-Даби, Чемезов заявил, что Россия планирует подписать контракт с Ираном на поставку турбин для тепловых электростанций в Крыму. По его словам, переговоры с Ираном находятся на последней стадии, и РОСТЭК рассчитывает установить турбины до конца этого года. «У нас есть проблемы с турбинами после того, как европейские страны, Германия и другие, запретили их поставку в Крым. Сейчас мы находимся на завершающей стадии переговоров, и мы надеемся, что, если не произойдет каких-либо дополнительных американских и европейских санкций, мы сможем установить эти турбины до конца этого года», – сказал Чемезов».

«Крымские татары создадут подразделение морской пехоты», – пишет турецкое издание Мilliyet. «Лидер крымских татар, бывший руководитель крымскотатарского Национального собрания и депутат украинского парламента Мустафа Джемилев, заявил, что подразделение, которое будет состоять из добровольцев – крымских татар «или тех, кто хочет бороться против России, захватившей Крымский полуостров», станет частью украинских военно-морских сил. «Есть принципиальная договоренность с министром обороны Полтораком, что это будет подразделение в составе морской пехоты. Это не совсем то, чего мы хотели, но для начала пойдет», – сказал он. Джемилев уточнил, что есть план по набору первых 250 человек в крымскотатарский батальон, но что он, однако, ожидает в короткий промежуток времени увеличения количества солдат в подразделении. Главным принципом будет принятие в батальон добровольцев всех этнических групп, а не только крымских татар».