«Крым, вода, предопределенность» – из соцсетей

Проблема нехватки воды в Крыму продолжает усугубляться. В некоторых регионах полуострова проблема ощущается особенно остро – это иллюстрируют посты крымчан в социальных сетях.

После прекращения подачи воды по Северо-Крымскому каналу на полуострове началась бесконтрольная добыча влаги из подземных источников. Это приводит к повышению уровня солености воды и засолению почв.

Петр Саврасов

Про эту экологическую катастрофу все знают. Но опреснительный центр нанесет вреда еще больше! Проект вообще рассчитан словно губить все живое! А что будет с Нижнегорским, Советским и Джанкойским районами? Ведь сейчас 80 тыс. куб в сутки качают, а будут 190 000 куб/сут.

Александр Лиев

В Сакском районе минерализация подземных вод достигает до 3, 9 грамм на литр и минерализация продолжает повышаться, также как и жесткость воды. Кроме того, отмечается повышение хлоридов. В Черноморском районе минерализация достигает 4 граммов, а по отдельным скважинам до 8, 4.

Почему так происходит? Крым со всех сторон практически окружен солеными водами Азовского и Черного морей и выкачивая пресную воду из подземных горизонтов, пополнять ее уже нечем, ее место постепенно занимает соленая вода.

Владимир Гарначук

О воде в Крыму надо говорить. Потому что местные деятели зарывают голову в песок.

Правда скоро они в соль ее начнут засовывать.

Есть у подконтрольной Москве власти Крыма и другие идеи по решению водной проблемы.

На фоне проблемы с водообеспечением все чаще можно услышать разговоры о необходимости отселения людей из наиболее пострадавших регионов Крыма.

Владимир Гарначук

...Вопрос переселения людей из надвигающихся солончаковых пустынь Северного Крыма надо решать уже сейчас, оставляя там вахтовые команды, если так это нужно Фирташу, но жить в пустыне без перспектив – просто преступление против крымчан на мой взгляд…

Хотя можно встретить и таких уникумов, которые не видят никакой трагедии в сегодняшнем положении дел.

Ситуация с нехваткой воды породила много шуток в социальных сетях. Хотя крымчанам, которые уже столкнулись с этой проблемой, конечно, совсем не до смеха.

МинПанд‏

Крымчане, если вам будут говорить, что в Крыму проблема с водой, плюйте им в лицо. Когда не выйдет плюнуть, то проблема реальна.

Сергей Мокрушин

Если после двух лет боярышникового угара у вас жуткий сушняк, то вы - Крым