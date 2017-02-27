Режиссер Нико Лапунов, покнувший Крым после аннексии, снимает вышитые мультильмы. Следующие работы он намерен посвятить Олегу Сенцову и остальным политзаключенным из Украины, которых Россия удерживает в заложниках.

Первый триптих вышитых мультфильмов Нико Лапунов обнародовал в интернете в августе прошлого года. Первая серия рассказывает о тоске художника по дому и полуострову.

«Вопрос «где я» появился уже после того, как я вышил основной фон. Периодически я просыпаюсь и вспоминаю о Симферополе, мне кажется, что я там, я сейчас выйду в свой сад на крыше, а потом я понимаю, что я в Николаеве и все возвращается на свои места. Я же не могу выйти и кричать на улице о своей боли. В мультфильме ‒ та боль, которую хотелось выкричать, она просто вышла через вышивку. Вообще это сложно назвать мультфильмом. Это такая ускоренная съемка, какие-то кадры, нанизанные на музыку, просто принцип мультфильма», ‒ говорит Лапунов.

Во второй части мультфильма «Вышитая молитва» он выражает боль по погибшим воинам АТО.

«Это о Донбассе, о тех детях, погибших за Украину. Вся Украина покрывается крестами, потому что нет ни одного уголка страны, где бы не было погибшего солдата. Это боль матерей. Это мое переживание вместе с актрисой Людмилой Матвеевной, у которой погиб сын. Мы, ее коллеги, даже не знали, что ее сын в АТО, она никогда не показывала свои переживания. Когда мы пришли на похороны ее сына, я даже не знал, что сказать. Возможно, это состояние меня и сподвигло на создание мультфильма. Возможно, я таким образом смогу почтить память ее сына и всех погибших сыновей. Возможно, через такие мультфильмы ‒ это моя война. Потому что я из-за здоровья не могу быть военнообязанным», ‒ рассуждает Нико Лапунов.

«Моя Украина» ‒ так называется третья мультипликационная работа. В ней уже надежда на лучшее ‒ цветущая Украина, которую должны создать своими руками. «Украина расцветет своими красками, цветами, но для этого надо работать», ‒ говорит переселенец из Крыма.

Художник признается: вышивкой заинтересовался после событий в Крыму – они заставили его переосмыслить жизнь, задуматься об украинской идентичности.

Для меня было дико, что люди, которые работали в украинском театре, хотели в Россию

«До аннексии Крыма я общался на русском языке. Очень странно, как происходило все в моем мозгу, я сам не понимаю, как перешел на украинский. Возможно, на меня повлияло то, когда я работал в Симферополе в украинском театре и когда началась «русская весна» в Крыму, то люди с украинскими фамилиями кричали «Россия, Россия». А люди из Тамбова, Иркутская хотели быть в Украине. Для меня было дико, что люди, которые работали в украинском театре, пели украинские песни, несли украинскую культуру, хотели в Россию. Это мне было не понятно», ‒ продолжает рассказ переселенец-режиссер.

Нико Лапунов говорит, что в Крыму границы украинства и русскости до определенного момента были размыты, не исключено, что Россией это было сделано намеренно, говорит он, чтобы спровоцировать ненависть и захватить полуостров путем «русской весны» и «референдума». Несмотря на тоску и печаль по родному дому в Симферополе, Нико уже не знает, хочет ли вернуться туда.

Где гарантия того, что они не присоединятся к Зимбабве, если их туда позовут, обещая лучшую жизнь?

«Хочу ли я вернуться к тем людям? Потому что люди останутся прежними. Ничего не изменится. Да, мы вернем Крым, люди примут новые правила игры, но где гарантия того, что они не присоединятся к Зимбабве, если их туда позовут, обещая лучшую жизнь?» ‒ вздыхает Нико.

Режиссер продолжает вышивать и надеется на творческую реализацию в украинских театральных коллективах.

Россия аннексировала Крым в 2014 году. Киев и Запад не признают аннексии и считают полуостров украинской территории. Москва назвала аннексию «восстановлением исторической справедливости».

Над материалом работали Владимир Носков, Владимир Удовченко, Наталья Антоненко