В Симферополе перед зданием подконтрольного Кремлю Государственного совета Крыма прошел митинг в «День сил специальных операций». В России его ежегодно отмечают 27 февраля. Этот день выбран в честь событий «крымской весны», произошедших в Крыму в конце февраля – начале марта 2014 года. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Кремль отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».