«Непрощенное воскресенье» – из крымских сетей

В социальных сетях вспоминают события трехлетней давности – 26 февраля 2014 года перед зданием Верховной Рады Крыма прошел массовый митинг в поддержку территориальной целостности Украины.

В Украине, Турции и многих странах мира прошли акции, посвященные этой дате. Самое массовое мероприятие состоялось в Киеве.

Многие в этот день на своих страницах в соцсетях опубликовали посты к трехлетней годовщине крымского сопротивления. Сделали это и представители высшего руководства Украины.

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Заир Смедля

Три года назад произошли события, после которых на нашу Родину пришли горе и беда. И тогда и теперь ни только крымские татары, но граждане других национальностей были против захвата власти в Крыму, только тогда своей несогласие говорили публично, сейчас шепотом, потому, что за мысли вслух можно исчезнуть или угодить в неволю.

Вспоминая события того дня, некоторые комментаторы задаются вопросами, которые пока остаются без ответов. По их мнению, тогда, 26 февраля 2014 года, можно было сделать больше. Но большинство участников обсуждения так все же не считает.

Екатерина Некречая

чи стримало б це окупанта?..

Рустем Эмиралиев

...Судьба Крыма была предрешена. Хоть стреляй, хоть блокируй и т.д. все было бы на руку огресивнной политики россии. Нужно было действовать ранее - поясню: после аннексии Крыма, я был удевлен, что сторонников Украины столько много! Ну где они ранее были…

Денис Мацола

Змусити. Ну да треба було змусити. 26 Чубаров разом с іньшими кримцями змусили ВР АРК, а в ночі зайшли росіські війска.

Для мене 26-те число це день коли кримчани доказали що без вводу війск Крим до Росіі не притягнути. Не треба гучних слів, день слави, день ганьби і т. п. Просто день коли стало зрозуміло що ватнікі без війскових РФ самі ні на що не здатні. Корисна інформація на майбутнє.

Люда Глива

Ви б нічого не зробили б голими руками проти орди.

Александр Жакун

Нифига мы тогда не победили... В ВР была куча Беркута в полном обмундировании. Возможно, нужно было штурмовать, но история не имеет сослагательного наклонения.

В этом году 26 февраля православные отмечали Прощеное воскресение. В соцсетях провели соответствующие параллели.