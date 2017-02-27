Почему блокируют Крым.Реалии

С 1 августа на территории Крыма частично блокируют Крым.Реалии. Общественное движение «Крымский антикоррупционный фронт «Тайган» выясняет, почему крымчанам не доступен сайт.

Секретарь антикоррупционного движения Галина Ломакина сообщает, что доменное имя Крым.Реалии (ru.krymr.com) и его сетевые адреса отсутствут в Едином реестре запрещенных сайтов. Об этом официально проинформировал Роскомнадзор в ответ на запрос общественного движения «Крымский антикоррупционный фронт «Тайган».

Если Роскомнадзор этот сайт не запрещал, все делается на уровне местного правительства

«Если Роскомнадзор этот сайт не запрещал, то все делается на уровне местного правительства. Судя по всему, их не устраивает материал, который публикуется на Крым.Реалии. И они заблокировали сайт, не имея на то законных оснований. Эти вопросы мы направили министру по информации и массовым коммуникациям Крыма Дмитрию Полонскому», – рассказала Ломакина.

Общественники направили запрос в российское Министерство внутренной политики Крыма. Ответ, который они получили из ведомства Дмитрия Полонского, не соответствует информации из Роскомнадзора.

«По информации, размещенной на официальном сайте прокуратуры Республики Крым, установлено, что интернет-ресурс «Крым.Реалии» систематически размещает публикации экстремистского содержания, направленные на разжигание межнациональной и межэтнической вражды. В частности, «Крым.Реалии» осуществляли информационное сопровождение действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации, пропаганду проведения так называемой «гражданской блокады Крыма» и др. ...Прокуратура Республики Крым инициировала перед Генеральной прокуратурой Российской Федерации вопрос об ограничении доступа к информации, распространяемой на интернет-ресурсе «Крым.Реалии». Генеральная прокуратура Российской Федерации, поддержав позицию крымской прокуратуры, подготовила требование в Роскомнадзор об ограничении доступа к сайту. В настоящее время... доступ к интернет-ресурсу «Крым.Реалии» заблокирован», – сообщается в официальном ответе ведомства.

При этом Крым.Реалии заблокирован именно в Крыму, тогда как в соседней России граждане имеют свободный доступ к сайту.

Галина Ломакина говорит, что «Крымский антикоррупционный фронт «Тайган» продолжит расследовать блокировку Крым.Реалии. 24 февраля общественники направили обращение в подконтрольную России прокуратуру Крыма с просьбой разъяснить, какой информацией руководствоваться – ответом из Роскомнадзора или из Министерства внутренней политики, информации и связи Крыма.

Ранее представитель ОБСЕ, комментируя блокировку Крым.Реалии, выразил обеспокоенность нарушением прав крымчан на получение и распространение информации в интернете.

В материале используется терминология, принятая на аннексированном Россией полуострове