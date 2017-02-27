На украинские и американские киноэкраны вышел фильм канадского производства «Горькая жатва» об истории любви во время Голодомора в Украине.

Картина получила немало как положительных, так и отрицательных отзывов. Но как бы ни было ‒ о Голодоморе на днях заговорили почти все ведущие американские СМИ. В США о голоде в Украине 1932-1933 годов знают немного, американское правительство не признало Голодомор геноцидом против украинского народа.

Актеры признаются, что до того, как сценарий фильма «Горькая жатва» попал в их руки, они никогда не слышали о голоде в Украине 1932-1933 годов ‒ ни в школе, ни из книг, ни в кино.

Актер Теймер Гассан рассказывает, что когда они начали узнавать о Голодоморе в Украине 1932-1933 годов, им было стыдно за то, что они об этом не знали раньше.

«Когда мы начали узнавать о Голодоморе, нам было стыдно. Знаете, люди говорят: вот мы знаем, что там что-то случилось, какая-то трагедия. Но понять, насколько глубокой была эта трагедия... Нам действительно об этом мало известно. Именно поэтому я говорю, что это фильм, который должен посмотреть каждый», ‒ говорит Гассан.

«Когда читаешь сценарий, понимаешь, что есть причина, почему мы об этом раньше не знали и почему очень много людей в мире никогда об этом не слышали», ‒ добавляет актриса Саманта Баркс.

Это одна из самых больших несправедливостей в истории

Осознание, что мир мало знает о голоде в Украине, стало дополнительной ответственностью для авторов, говорит исполнитель главной роли британец Макс Айронс.

«Я немного чувствовал напряжение, потому что эта история еще не рассказана, о ней знает очень мало людей. И это одна из самых больших несправедливостей в истории», ‒ говорит актер Макс Айронс.

Герой Айронса ‒ Юрий, молодой начинающий художник из провинции, который ищет лучшей жизни в столице. Актер говорит, что самыми сложными для него были съемки на улицах Киева, где он воспроизводил чувства человека, который видит мертвых людей, многие из которых ‒ дети.

«Интересно, что мы в основном считаем, что наше поведение обусловлено определенными моральными и этическими принципами. А здесь ты вдруг становишься кем-то другим, простым, борешься за выживание», ‒ делится впечатлениями Айронс.

Человека вне принципов морали ‒ советского комиссара Сергея ‒ сыграл Теймер Гассан. Актер известен на Западе исполнением отрицательных героев ‒ в частности в фильме о Бэтмене или в сериале «Игры престолов». Впрочем, признается Теймер, в «Горькой жатве» комиссар Сергей был самым большим злом, которое актеру когда-либо пришлось играть.

Я должен был найти ответ: что сделало этого героя таким злым, что заставило делать эти ужасные вещи?

«Моему герою было значительно сложнее из-за его ярости и того пути, которым он проходит. Он верит в свой какой-то безумный мир, в котором он может взять чью-то любовь и контролировать ее. Он ищет любовь и в конце концов опускает руки. Я должен был найти ответ: что сделало этого героя таким злым, что заставило делать эти ужасные вещи? И я спросил режиссера: есть что-то такое, и я это должен найти, за что ты на какую-то долю секунды начинаешь жалеть этого героя. Надеюсь, я наконец-то это нашел. Потому что никто из нас не родился злым, никто из нас не родился антихристом, никто из нас не родился убийцей», ‒ убежден актер Теймер Гассан.

По иронии судьбы, в конце съемок «Горькой жатвы» в Украине начинается новая трагическая страница истории. Когда в январе 2014-го года актеры приехали в Киев для фотосессии, их по требованию страховой компании поместили в закрытый режим в отеле. Некоторые из них, вопреки запрету, таки посетили Майдан и стали, как они сейчас рассказывают, участниками настоящей революции.

«Когда мы снимали этот фильм в Украине, мы все проходили через горькую страницу украинской истории, и вдруг в Украине начинается революция. Видеть, что это происходит снова, это было очень трудно», ‒ говорит актриса Саманта Баркс.

Несмотря на высокое общественное напряжение, царившее в Киеве в те дни, актеров поразила приветливость украинцев.

«Очень теплые, любезные, гостеприимные люди. Я просто влюбился. И архитектура в Киеве просто потрясающая. Надеюсь побывать там еще раз», ‒ делится впечатлениями актер Макс Айронс.

По коммерческим соображениям фильм англоязычный. Почти все актеры ‒ из Великобритании и Канады. В главном составе задействованы двое украинцев – Остап Ступка и Александр Печерица из киевского театра имени Ивана Франко.

Официальный трейлер фильма: