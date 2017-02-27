Азербайджан. Операция «Престолонаследие»

21 февраля президент Азербайджана Ильхам Алиев назначил свою супругу Мехрибан Алиеву первым вице-президентом республики. Она и раньше неизменно присутствовала на всех важных политических и культурных мероприятия, но теперь первая леди стала вторым по значимости человеком в руководстве стране.

Должность вице-президента появилась после внесения изменений в Конституцию в сентябре по итогам всенародного референдума. Согласно этим поправкам, при досрочном уходе президента и до избрания нового, его полномочия исполняет первый вице-президент. В течение этого срока вице-президент обладает неприкосновенностью. Но, что еще важнее, получает широкие политические полномочия – например, может представлять страну на высшем уровне и заключать международные договоры.

Общественность неоднозначно восприняла новое назначение супруги Алиева: многие посчитали его проявлением непотизма и узурпацией власти.

Начиная с 1996 года в Азербайджане реализуется операция "Престолонаследие" и вводится самовластие

"Начиная с 1996 года в Азербайджане реализуется операция "Престолонаследие" и вводится самовластие, – замечает политолог Рамиз Юнус. – Сначала Ильхам Алиев, сын президента стал депутатом парламента, потом его стали протаскивать в президенты Национального Олимпийского комитета. И я думаю, что вы не удивитесь, если в Азербайджане в ближайшее время состоятся парламентские выборы, и 19-летний сын Ильхама Алиева Гейдар Алиев-мл. также начнет свое движение во власть".

"Это все делается для того, чтобы лет за десять подготовить почву для того, чтобы ввести во власть Гейдара Алиева-мл.", – уверен политолог.

Мехрибан Алиева – видный представитель семьи Пашаевых – одного из самых влиятельных и состоятельных кланов в стране. После замужества перед Мехрибан открылись новые возможности. О том, как она ими воспользовалась, можно прочитать в докладах Wikileaks и в "Панамском архиве". Этот вопрос также изучала Хадиджа Исмайлова – журналист и автор многочисленных расследований о коррупции в высших эшелонах власти Азербайджана.

После публикаций о семейном бизнесе президента, Исмайлова провела за решеткой полтора года и до сих пор не может выезжать из страны.

Назначать собственную супругу на нижестоящую позицию незаконно

"Назначать собственную супругу на нижестоящую позицию незаконно, – уверена Исмайлова. – Но проблема есть еще и с бизнес-деятельностью первой леди. Она уже конфликтовала с ее позицией в качестве члена парламента. Конституция запрещает членам парламента заниматься бизнесом, а имя Мехрибан Алиевой было указано в документах офшорных компаний в качестве секретаря и совладельца компаний, и об этом были расследования".

"Ситуация настолько абсурдна, что очень трудно объяснить это как-то логически. Потому что официально Азербайджан все еще является республикой, – подчеркивает Исмайлова. – Хотя де-факто говорить о республике в стране, в которой правит определенная семья, будет очень трудно".

Благодаря расследованиям Исмайловой и утечке из "Панамского архива", часть активов, которыми владеют члены семьи Алиевых, стали достоянием общественности. Но, возможно, мы никогда не узнаем точных и полных данных о состоянии богатейшей азербайджанской семьи.

Семье Алиевых в той или иной форме принадлежат как минимум 26 офшорных компаний, зарегистрированных в Панаме и на Британских Виргинских островах. Согласно банковским документам "Паша-Банка", дочери президента Лейла и Арзу Алиевы владеют компанией Pasha-Holding. Члены семьи также имеют тесные отношения с корпорацией Ata-Holding, которой принадлежат крупные доли в банковском, телекоммуникационном, горнодобывающем и нефтегазовом бизнесе.

Согласно документам, Ata-Holding на 75% принадлежит компаниям, в которых Лейла и Арзу Алиевы числятся в качестве управляющих, а основной контроль принадлежит Гейдару Алиеву.

Семье президента также принадлежат несколько банков, строительных компаний, два из трех крупнейших мобильных операторов Азербайджана. Члены семьи также владеют 11 особняками в Дубае, а также недвижимостью в Лондоне, Париже, чешских Карловых Варах, Москве, курортом Шах-Даг в Азербайджане и курортом в Черногории.

Им принадлежат несколько отелей и горнодобывающее предприятие Azerbaijan International Mineral Resources Operating Company.

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Пока правящая семья богатеет, страна переживает не лучшие времена в экономическом плане

Состояние Алиевых резко контрастирует с положением дел в Азербайджане: пока правящая семья богатеет, страна переживает не лучшие времена в экономическом плане. В начале января на заседании кабинета министров президент Ильхам Алиев, подводя итоги 2016 года, доложил об увеличении на 5% ненефтяного промышленного производства и росте в 2,5% в сельском хозяйстве Азербайджана. Созданный, по его словам, прекрасный инвестиционный климат позволил привлечь в страну иностранные инвестиции на сумму 8 млрд долларов. И, несмотря на все трудности и потери (имеется в виду падение цен на нефть – основного источника доходов Азербайджана), стране, по мнению Алиева, удалось сохранить экономическую стабильность. В начале 2017 года доходы от экспорта нефти и вовсе начали расти.

Основными направлениями экспорта для Азербайджана всегда были страны постсоветского пространства, которые сейчас тоже переживают не лучшие времена

Однако годом ранее, в 2016 году, в связи с резким падением цен на нефть Азербайджан потерял четверть (25%) национального дохода и почти треть (28%) общей прибыли от ненефтяной продукции. Основными направлениями экспорта для Азербайджана всегда были страны постсоветского пространства, которые сейчас тоже переживают не лучшие времена: к примеру, торговый оборот между Азербайджаном и Беларусью в 2016 сократился более чем наполовину.

Несмотря на кризис, Азербайджан готовится принять IV Исламские игры солидарности: они пройдут в Баку в мае 2017 года. На их проведение выделено около 100 млн долларов.

Предыдущее крупное спортивное мероприятие, Европейские игры 2015 года обошлись по официальным данным в 1,2 млрд долларов, но реально эта цифра может быть в разы выше – постройка одного только Олимпийского стадиона стоила 600 млн долларов.

Летом в Баку во второй раз пройдет этап гонок Формулы-1. Неизвестно, сколько страна заплатила за право принимать у себя престижнейший турнир, но стоимость гоночной трассы известна: 12 млн долларов. Все эти дорогостоящие мероприятия должны способствовать притоку туристов. И в 2016 году их количество действительно выросло на 12%.

Доходов азербайджанцев сегодня едва хватает на продукты и оплату коммунальных счетов, что приводит к росту числа бедных

При этом, по данным Государственного статистического комитета, средняя зарплата в Азербайджане на 1 января 2017 года составила 499 манат ($288). Это на 7% больше прошлогоднего показателя, но цены на продукты питания за прошлый год выросли на 14,5% – и это только по официальным данным. По неофициальным – почти в два раза. Это значит, что доходов азербайджанцев сегодня едва хватает на продукты и оплату коммунальных счетов, что приводит к росту числа бедных.

Впрочем, официальная статистика утверждает: уровень бедности 5%, и этот показатель не меняется уже несколько лет.

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Госнефтефонд Азербайджана (главная копилка страны) в феврале инвестировал 100 млн долларов в фонд Redwood Japan Logistics Fund II, который специализируется на развитии логистики в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Власти рассчитывают на доходность на уровне 15% на протяжении пяти-семи лет.

По данным Палаты по надзору за финансовыми рынками, чистые убытки банков Азербайджана в 2016 году выросли в пять раз (930 млн долларов). Значительно снизились на (21,6%) банковские вклады населения и вырос объем просроченных кредитов (822 млн долларов). За год закрылись 10 банков.

В Баку активно идет снос старого и постройка нового жилья. Согласно решению кабинета министров в течение ближайших четырех лет будут выселены 30 тысяч человек, снесено 1000 жилых зданий и построено 18 тысяч новых квартир. К финансированию строительства правительство намерено привлечь частных инвесторов, что будет способствовать развитию строительного сектора и создаст новые рабочие места.

Но экономисты считают, что при нынешнем кризисе и снижении доходов простых людей, число желающих, и что важнее – имеющих возможность купить новые квартиры, будет немного, а оживление строительного сектора подхлестнет инфляцию и рост цен.

7 марта 2016 года Ильхам Алиев подписал распоряжение о помиловании 148 человек. В их числе 14 известных политзаключенных. В мае вышла на свободу журналистка Хадиджа Исмайлова. В ноябре прошлого года на открытии заседания международных медиаструктур в Баку Ильхам Алиев заявил, что свобода слова и прессы в стране обеспечена на 100%.

Несмотря на эти заявления, за решеткой остаются более 100 политзаключенных. Журналисты в Азербайджане рассказывают о преследованиях и запугивании со стороны властей. А прошлогодняя амнистия последовала лишь после появления законодательной инициативы американского конгрессмена Кристофера Смита о введении визовых санкций против высокопоставленных азербайджанских чиновников, причастных к нарушению прав человека, и членов их семей.