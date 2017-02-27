Почему переселенцы не возвращаются домой?

В результате войны на Донбассе и оккупации Крыма более полутора миллиона человек перебрались в другие области Украины, около миллиона ‒ осели в России. Опрос, проведенный Центром восточноевропейских и международных исследований в Берлине, показал, что переселенцы с Донбасса в России обосновались лучше, чем в Украине, они больше удовлетворены своей жизнью, имеют работу и более высокие доходы, чем их земляки, которые переселились в украинские области. Опрос проведен в шести областях Украины и Киеве, с одной стороны, и в 11 областях России, с другой стороны. Какие проблемы и какие перспективы видят внутренне перемещенные украинцы?

Тысячи людей в Крыму и на Донбассе закрывают свои квартиры, увольняются с работы, закрывают свой бизнес и уезжают с оккупированных территорий, как только появляется такая возможность. На новом месте большинству из них приходится начинать жизнь практически «с нуля» ‒ искать жилье и работу, договариваться с чиновниками, чтобы оформить «переселенческие» справки, трудоустроиться и отдать в местный детсад или школу детей. И часто приходится оправдываться перед соседями и сотрудниками, не голосовавшими на «референдуме» в Крыму и «не звавшими войну и Путина» на Донбасс.

Сейчас до 90 процентов украинцев относятся к переселенцам положительно или нейтрально

Должно было пройти определенное время, чтобы в мирной Украине местные жители приняли в свои сообщества вынужденных переселенцев. Сейчас до 90 процентов украинцев относятся к переселенцам положительно или нейтрально. Большинство опрошенных уверены, что временно перемещенные лица стали заложниками обстоятельств, нуждаются в поддержке и отнюдь не виновны в ситуации, в которой оказались, и имеют такие же права, как все остальные. При этом присутствие переселенцев больше всего замечают на востоке Украины и в Киеве.

Такие результаты привели в Управлении верховного комиссара ООН по делам беженцев и в Киевском международном институте социологии.

«Если сравните цифры наших внутренне перемещенных лиц с количеством беженцев, которые сейчас заполняют Европу с Ближнего Востока, то для нас это очень большие цифры как для страны, которая не в таком хорошем финансовом и экономическом положении. Ко всем экономическим проблемам добавляются также и проблемы восприятия. До этого такого комплексного исследования не проводили, поэтому мы видим, где нам сконцентрировать внимание как власти», ‒ прокомментировал результаты опросов министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш.

«Все вынужденные переселенцы получат помощь»

Павел Розенко советует отойти от политизации этой проблемы и создать систему помощи внутренне перемещенным лицам. После проверки и создания базы данных каждый переселенец, который нуждается в помощи, необходимую помощь получит, ​Вице-премьер-министр по вопросам социальной политикисоветует отойти от политизации этой проблемы и создать систему помощи внутренне перемещенным лицам. После проверки и создания базы данных каждый переселенец, который нуждается в помощи, необходимую помощь получит, заявил Розенко в эфире «5 канала».

«Надо разделить два вопроса: первый ‒ вопросы помощи и вообще социальной адаптации настоящих вынужденных переселенцев. Второй вопрос ‒ финансирование людей, которые остались на оккупированной территории и по той или иной причине не могут уехать. К сожалению, политики разных уровней пытаются все сгруппировать в одну кучу, всех мазать, скажем так, одной краской. Я же могу сказать совершенно четко: все вынужденные переселенцы получат помощь», ‒ пообещал вице-премьер журналистам.

Пока же правительство проверяет переселенцев, получающих социальные выплаты или социальную помощь от Украины, в соответствии с постановлением Кабинета министров «Об учете внутренне перемещенных лиц». Как сообщил Розенко в эфире Радіо Свобода, Служба безопасности Украины имеет «сомнения» относительно около 450 тысяч переселенцев.

Переселенцы обживаются на новом месте

Как свидетельствует опрос, большинство переселенцев опирались на поддержку родственников, а уже потом государства, местной власти, волонтеров или международных организаций

Как свидетельствует опрос, проведенный Центром восточноевропейских и международных исследований в Берлине, большинство переселенцев опирались на поддержку родственников, а уже потом государства, местной власти, волонтеров или международных организаций. Среди организаций, которые поддерживают внутренне перемещенных лиц в Украине ‒ ОБСЕ, ООН, Международный комитет Красного Креста, «Каритас» и другие. Например, Евросоюз готов дать 9 миллионов евро на поддержку внутренне перемещенных лиц, поселившихся в Днепропетровской области. Об этом сообщил посол ЕС в Украине Юг Мингарелли во время рабочего визита в Днепр.

В Киеве 25-26 февраля работала «Академия Краудфандинга», которую Программа развития ООН подготовила для предпринимателей, пострадавших от конфликта на Донбассе. Для участия в академии, эксперты краудфандинга уже отобрали 15 наиболее интересных и социально значимых проектов среди людей, которые получали гранты или участвовали в конкурсе бизнес-грантов ПРООН. Все они ‒ переселенцы или местные жители Донецкой и Луганской областей, чей бизнес пострадал в результате конфликта.

Другие же переселенцы, не дожидаясь поддержки со стороны государства или международных организаций, за собственные средства создали новый бизнес на новом месте. Николай Новиков из Луганска уехал из родного города летом 2014 года, сначала «осел» в Одессе, а потом переехал в Трускавец ‒ к женщине, с которой познакомился через интернет и которая стала его женой. Отслужив в армии, Новиков решил начать собственное дело во Львове, но обстоятельства сложились иначе, и теперь семья Новиковых представляет в Трускавце сеть пиццерий PizzaVeterano.

«Когда я демобилизировался, думал во Львове открыть сервисный центр по ремонту ноутбуков, как это было в Луганске. Но я ‒ частный предприниматель, я не мог рассчитывать на поддержку со стороны государства. К тому же, у меня был кредит, который я погасил, продав машину. Жена предложила начать маленький бизнес в Трускавце ‒ развозить пиццу. Знакомая, которую я попросил сделать логотип компании, рекомендовала обратиться к Леониду Остальцову. Мы с ним встретились, все обсудили», ‒ рассказал Новиков в интервью Радіо Свобода.

Не все переселенцы могут получать правительственную и (или) международную помощь, рассчитывать на государственное жилье и тому подобное

Но не все переселенцы могут получать правительственную и (или) международную помощь, рассчитывать на государственное жилье и тому подобное. Так, функционирование центра переселенцев в Межигорье стало возможным благодаря майдановцам, которые охраняют Межигорскую резиденцию экс-президента Виктора Януковича, и при поддержке руководителей Вышгородского района Киевской области. Об этом Радіо Свобода рассказывает координатор центра, переселенка из Крыма Гайде Ризаева.

«Все это ‒ и поддержка переселенцев, и их адаптация ‒ работает благодаря неравнодушным людям. Так, наши детки из Крыма и Донбасса ходят в местные школы, детсады, а их родители находят работу: кто в Межигорье, кто в Вышгороде, некоторые ездят в Киев. Так, районные депутаты и чиновники о наших проблемах знают и пытаются помогать их решить. Но мы не увидели системной поддержки со стороны центральной власти. Но переселенцы ‒ это люди, которые бросили свои дома, свой бизнес, чтобы остаться в Украине и с Украиной, и мы должны их ценить и поддерживать их», ‒ пояснила Ризаева.

До сих пор, по словам Ризаевой, не решен вопрос относительно правового статуса межигорского центра, который появился весной 2014 года фактически по инициативе участников Революции достоинства и семей переселенцев.

«Переселенцы собственными силами вставали на ноги» ‒ Засоба

По данным опросов, более 70 внутренне перемещенных лиц не собираются возвращаться домой. Поэтому украинской власти следует учесть международный опыт: если переселенцы, выехавшие, не могут вернуться домой через 3-5 лет, государство должно позаботиться об интеграции этих людей в новую среду в тех местах, где они «осели», считает председатель общественной организации «Крымская диаспора», которая оказывает поддержку также и переселенцам из Донбасса Анатолий Засоба.

Международный опыт говорит об одном: если конфликт не затухает дольше 3-5 лет, то люди, которые были вынуждены переселиться на другие территории, начинают там интегрироваться и возврата не будет

«Международный опыт говорит об одном: если конфликт не затухает дольше 3-5 лет, то люди, которые были вынуждены переселиться на другие территории, начинают там интегрироваться и возврата не будет. В 2014 году обещаниями (власти ‒ КР) можно было людей убедить, что, мол, «скоро все закончится и вы вернетесь домой». Но когда 1 сентября 2014 года люди столкнулись с тем, что им некуда возвращаться, а ребенку в школу надо идти, то они начали интегрироваться. 2015-2016 годы ‒ уже люди-переселенцы собственными силами вставали на ноги», ‒ отметил правозащитник в разговоре с корреспондентом Радіо Свобода.

Засоба также отметил, что в эти два крайне сложных года переселенцам помогали в основном местные общины, волонтеры, международные организации.

Поддержка «детей войны»

По его словам, сегодня семьям переселенцев ‒ прежде всего детям ‒ нужна системная психологическая помощь. И хотя дети быстрее привыкают к новой обстановке, они значительно дольше помнят увиденные дома военные действия, ужасы войны. Сегодня психологическую поддержку и реабилитацию детей совместно предоставляют власть и общественные и волонтерские организации, говорит специалист.

Так, в Киевской области в детском лагере «Лесная застава» с лета 2014 года профессиональные психологи работают по программе «Дети и война»: социально-психологическую реабилитацию получают дети из семей переселенцев и из семей украинских военных.

Эта программа работает благодаря поддержке Одесской областной волонтерской психологической службы, благотворительного фонда «За право на жизнь» и неравнодушных украинцев, объясняют в «Лесной заставе» журналистам.

Лагерь начал работу 7 июля 2014 года, с тех пор психологическую реабилитацию прошли более трех тысяч детей

«Вообще программа «Дети и война» разработана в Великобритании. Наши психологи учились для работы по этой программе полгода. Лагерь начал работу 7 июля 2014 года, с тех пор психологическую реабилитацию прошли более трех тысяч детей. Это ‒ дети, пострадавшие в результате вооруженного конфликта на Донбассе и переехавшие жить в другие регионы; дети из прифронтовой зоны Донбасса и дети наших защитников из разных регионов Украины», ‒ рассказала в интервью Радіо Свобода директор детского лагеря Ирина Сазонова.