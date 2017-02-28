Еще недавно российские государственные СМИ посвящали Трампу обширные материалы. Еще недавно депутаты Государственной Думы пили шампанское и устраивали овации в честь «нашего человека в Белом доме». Еще недавно была атмосфера оптимизма. После многих лет глубоких разногласий между Кремлем и администрацией Обамы в России надеялись, что президент Трамп откроет новую эру в американо-российских отношениях, учитывая его обещания «заключать сделки» с Владимиром Путиным.

И вот теперь, после непростого месяца, который сопровождался смешанными сигналами со стороны Белого дома президента Трампа, в Москве появляются все новые признаки того, что отношениям Трампа и России нужна серьезная психологическая помощь.

Популярный таблоид «Московский комсомолец» стал одним из первых российских СМИ, забивших тревогу.

Обозреватель Михаил Ростовский написал, что России «пора заканчивать... «роман» с Трампом».

«Совершенно очевидно, что у Трампа не хватает политического ресурса для разворота американской политики в отношении России», – утверждает журналист.

«От иллюзий надо избавляться – и чем раньше, тем лучше», – добавляет он.

Обещания кандидата против политики президента

Перемена настроений россиян объясняется существенной разницей между Трампом-кандидатом и Трампом-президентом.

Кандидат Трамп неоднократно поддерживал ключевые вопросы, имеющие большое значение для Москвы, такие как Украина, НАТО и Сирия. Кандидат Трамп допускал реальную возможность снятия западных санкций, введенных против России в связи с ее действиями в Украине.

За последние недели несколько высших чиновников администрации Трампа отвергли предположения о скором коренном повороте в отношениях с Москвой

Но, похоже, эти заявления успели «нарваться на мель» в администрации президента Трампа. За последние недели несколько высших чиновников администрации Трампа – от вице-президента до госсекретаря и министра обороны, а также посла США в ООН – отвергли предположения о скором коренном повороте в отношениях с Москвой.

Увольнение советника по национальной безопасности Майкла Флинна дало новый повод для беспокойства, учитывая, что в Москве многие считали, что Флинн относится к России с симпатией. Причиной тревог стали неофициальные контакты Флинна с российскими дипломатами до инаугурации Трампа.

После этого позиция администрации в отношении санкций ужесточилась, что вызвало раздражение у российской политической элиты.

Несколько высокопоставленных российских законодателей обвинили политический истеблишмент в Вашингтоне в сговоре с целью подорвать стремление Трампа к улучшению двусторонних отношений.



Одним из тех, кто открыто выразил недовольство Трампом, стал спикер Думы и один из главных советников российского президента Вячеслав Володин.

Он призвал Трампа выполнять предвыборные обещания, утверждая, что американцы поддержали его, в частности, из-за его желания восстановить американо-российские отношения.

Раздоры в прокремлевских лагерях

Изменение отношения к администрации Трампа разделило обычно сплоченные прокремлевские лагеря, что привело к конфликтам, граничащим с гротеском

Действительно, изменение отношения к администрации Трампа разделило обычно сплоченные прокремлевские лагеря, что привело к конфликтам, граничащим с гротеском. На прошлой неделе члены прокремлевскго Национально-освободительного движения (НОД) устроили у здания государственного информагентства «Россия сегодня» в центре Москвы акцию протеста против «культа Трампа».

В последовавших за акцией интервью лидер НОД депутат Госдумы Евгений Федоров, сторонник Путина, обвинил главного пропагандиста Путина Дмитрия Киселева в том, что он является лидером антипутинского заговора, поскольку якобы очень подобострастно освещает деятельность Трампа.



В своей еженедельной программе «Вести недели» Киселев назвал обвинения Федорова глупостью, но наблюдатели отметили отсутствие в передаче материалов о Трампе. Следует отметить, что в той же передаче Киселев обрушился с критикой на недавно созданный русскоязычный интернет-канал «Настоящее время», запущенный «Голосом Америки» и «Радио Свобода».

Каналы те же, новости другие

Теперь, после многомесячного непрерывного освещения выборов в США государственными СМИ, материалы о работе президента Трампа найти трудно.

По тону российских телеканалов невозможно было понять: то ли Дональда Трампа избрали президентом России, то ли Владимир Путин выиграл выборы президента США

Кремлевские чиновники объясняют смену тональности тем, что россияне устали от новостей о Трампе. «По тону российских телеканалов невозможно было понять: то ли Дональда Трампа избрали президентом России, то ли Владимир Путин выиграл выборы президента США», – написал в своем блоге либеральный политик из партии «Яблоко» Лев Шлосберг, комментируя освещение победы Трампа в СМИ.

«Дональд Трамп оказался президентом США», – продолжает Шлосберг, отметив, что администрация США выступила против российской аннексии Крыма.

«Обида оказалась мгновенной и страшной, как это бывает у детей и подростков. От любви до ненависти – один шаг», – добавил он.

Однако московский политолог Екатерина Шульман заявила «Голосу Америки», что смена восприятия была сделана сознательно и с определенной целью.

По мнению Шульман, российские СМИ оказались в таком восторге от истории восхождения Трампа к власти, что он сместил Путина с его почетного первого места в сюжетах российских новостей.

«Терпеть это было нельзя, – говорит она. – В нашем кириллическом мире может быть только одна звезда».

Расследования

Предполагаемые связи между предвыборным штабом Трампа и кремлевскими чиновниками перед ноябрьскими президентскими выборами стали предметом многочисленных расследований.

ФБР, Конгресс и независимые СМИ с пристальным интересом изучают связи Трампа с Россией.

На своей первой официальной пресс-конференции ранее в этом месяце президент Трамп, похоже, признал, что расследования могут стать потенциальным препятствием для разрядки в отношениях с Москвой.

«Возможно, Путин полагает, что он не сможет заключить сделку со мной, поскольку заключение сделки для меня не будет популярно в политическом плане», – сказал Трамп.

«Я не знаю, заключим ли мы сделку. Не знаю. Может быть заключим. Может быть и нет», – добавил он.

Кремль сохраняет спокойствие?

Но не все в Москве готовы махнуть рукой на перспективы потепления отношений с Белым домом Трампа.

Прокремлевский политолог Сергей Марков считает, что новому американскому президенту просто нужно время.

«Мы понимаем, что сейчас Трампу совсем не до внешней политики, – написал Марков на своей странице в Facebook. – Время улучшать отношения с Россией наступит только после того, как Трамп укрепится внутри страны».

А как насчет волнений Кремля? Успокойтесь, призывает эксперт: «В Кремле у всех железные нервы. Там невротиков не держат».